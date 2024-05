Groupe Casino : Cession de GreenYellow

Cession de GreenYellow

Paris, 13 mai 2024

Le groupe Casino annonce avoir conclu un accord avec Ardian et Bpifrance afin de céder sa participation de 10,15% de GreenYellow. A titre de condition essentielle et déterminante de cette transaction, il sera soldé l’ensemble des sommes dues entre les groupes Casino et GreenYellow au résultat notamment de la cession des hypermarchés et supermarchés au Groupement Les Mousquetaires et à Auchan qui avait été autorisée dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée.

Le produit net de cette cession qui sera effectivement perçu par Casino s’élèvera à environ 46 millions d’euros.

Le Groupe ne possèdera plus de participation dans GreenYellow à la suite de cette transaction dont la réalisation est prévue avant fin mai 2024.

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

