Magna lève le voile sur les résultats de son assemblée générale 2024

AURORA, Province de l’Ontario, 13 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International, Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) publie les résultats du scrutin organisé lors de son assemblée annuelle des actionnaires 2024 qui s’est tenue ce même jour. Au total, 230 328 916 actions ordinaires ou 80,18 % des actions ordinaires émises et en circulation étaient représentées par leurs porteurs en personne ou par procuration lors de cette assemblée. Les actionnaires ont voté en faveur de chaque point de l’ordre du jour, comme suit :



a. Élection des administrateurs

Candidat Votes POUR Candidat Votes POUR Mary S. Chan 95,27 % Mary Lou Maher 98,16 % L’honorable V. Peter Harder 98,97 % William A. Ruh 96,46 % Jan R. Hauser 99,73 % Dr Indira V. Samarasekera 89,07 % Seetarama S. Kotagiri (PDG) 99,54 % Matthew Tsien 96,22 % Jay K. Kunkel 99,83 % Dr Thomas Weber 95,08 % Robert F. MacLellan 97,63 % Lisa S. Westlake 95,29 %





b. Autres points à l’ordre du jour

Point Votes POUR Renouvellement du mandat de Deloitte 99,65 % Rémunération des cadres 85,36 %





À l’appui du résultat des votes, chacun des 12 candidats a été élu au Conseil d’administration, et Deloitte a été reconduit au titre d’auditeur indépendant, à une large majorité des voix dans les deux cas. La délibération sur la rémunération des cadres s’est également conclue en faveur d’une large majorité. Les résultats détaillés des votes sont repris à l’Annexe « A » du présent communiqué de presse.

À la suite de l’assemblée générale, le Conseil d’administration de Magna a confirmé les désignations suivantes :

Président : Robert F. MacLellan ;



Président du Comité de gouvernance, de mise en candidature et de durabilité : l’honorable V. Peter Harder ;



Président du Comité de technologie : William A. Ruh ; et



Présidente du Comité des talents et de la rémunération : Dr Indira V. Samarasekera.



En outre, le Conseil d’administration a désigné Mary Lou Maher à la présidence du Comité d’audit.

Annexe « A » RÉSULTAT DU SCRUTIN — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES 2024 Résolution



Votes Pour Abstentions/Votes Contre # % # % Élection de Mary S. Chan au poste d’administratrice 210 757 008 95,27 % 10 459 072 4,73 % Élection de l’honorable V. Peter Harder au poste d’administrateur 218 937 628 98,97 % 2 278 451 1,03 % Élection de Jan R. Hauser au poste d’administrateur 220 612 060 99,73 % 604 019 0,27 % Élection de Seetarama S. Kotagiri (PDG) au poste d’administrateur 220 191 583 99,54 % 1 023 497 0,46 % Élection de Jay K. Kunkel au poste d’administrateur 220 843 148 99,83 % 372 931 0,17 % Élection de Robert F. MacLellan au poste d’administrateur 215 972 307 97,63 % 5 243 772 2,37 % Élection de Mary Lou Maher au poste d’administratrice 217 156 631 98,16 % 4 059 448 1,84 % Élection de William A. Ruh au poste d’administrateur 213 392 737 96,46 % 7 823 342 3,54 % Élection du Dr Indira V. Samarasekera au poste d’administratrice 197 029 150 89,07 % 24 186 928 10,93 % Élection de Matthew Tsien au poste d’administrateur 212 857 571 96,22 % 8 358 062 3,78 % Élection du Dr Thomas Weber au poste d’administrateur 210 326 396 95,08 % 10 889 683 4,92 % Élection de Lisa S. Westlake au poste d’administratrice 210 793 229 95,29 % 10 422 850 4,71 % Reconduction du mandat de Deloitte LLP au titre d’auditeur 229 513 189 99,65 % 815 727 0,35 % Résolution consultative sur la rémunération des cadres 188 837 911 85,36 % 32 377 922 14,64 %