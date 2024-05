Alpha Odds da Sportradar Aumentou os Lucros em 15% para os Operadores nas Partidas Classificatórias da UEFA Euro 2024

ST. GALLEN, Suíça, May 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Alpha Odds da Sportradar (NASDAQ: SRAD), a tecnologia de probabilidades personalizadas baseada em IA aumentou os lucros dos operadores de apostas esportivas em uma média de 15% durante os Jogos de Qualificação do Campeonato da Europa da UEFA.* Com a próxima UEFA Euro 2024 prevista para gerar mais de 62,2 mil milhões de euros em volume de negócios globais de apostas, os operadores podem maximizar os lucros e gerir o risco utilizando este produto durante o torneio quadrienal.



Lançada em 2022, a Alpha Odds aproveita a avançada tecnologia de IA da Sportradar para prever com mais precisão a probabilidade de um evento de jogo ocorrer, permitindo que as operadoras gerenciem seus riscos com mais eficiência. Quando combinado com liquidez prevista em tempo real, a Alpha Odds permite que os operadores gerem preços de apostas personalizados de acordo com sua exposição ao risco e passivos.

Como exemplos de como as Alpha Odds aumentaram a lucratividade para os operadores durante as Qualificações para a UEFA Euro 2024, onde uma equipe foi fortemente favorecida, as Alpha Odds ajudaram os clientes a gerenciar o risco em tempo real e a continuar a aceitar apostas à medida que os gols eram computados e o placar aumentava. Além disso, enquanto um serviço de probabilidades convencional teria deixado os operadores vulneráveis a uma jornada de resultados amigáveis para o cliente, como todos os favoritos ganhando em casa por dois ou mais gols, os recursos preditivos da Alpha Odds permitiram ajustes instantâneos, protegendo as casas de apostas contra perdas significativas, durante a partida.

Darren Small, Vice-Presidente Sênior de Serviços de Negociação Gerenciada (MTS) da Sportradar, disse: “Os recursos preditivos que a Sportradar desenvolveu para as Alpha Odds estão provando ser um divisor de águas antes do torneio deste verão, permitindo que as operadoras melhorem consistentemente a lucratividade e ofereçam margens mais altas nas apostas no futebol.”

A Alpha Odds está disponível em todo o portfólio de mercados de apostas da Sportradar para futebol e tênis, tanto pré-jogo quanto ao vivo. A solução será expandida para o basquete no final de 2024.

*Com base em uma análise de mais de 11 milhões de bilhetes de apostas feitas por mais de 60 clientes da Sportradar para as partidas de qualificação realizadas entre março de 2023 e março de 2024.

Sobre a Sportradar

O Sportradar Group AG (NASDAQ: SRAD), fundado em 2001, é uma empresa líder global em tecnologia esportiva, criando experiências imersivas para torcedores e apostadores esportivos. Posicionada na interseção das indústrias de esportes, mídia e apostas, a empresa fornece às federações esportivas, mídia de notícias, plataformas de consumo e operadores de apostas esportivas uma gama de soluções de primeira classe para ajudar a expandir seus negócios. Como parceiro de confiança de organizações como ATP, NBA, NHL, MLB, NASCAR, UEFA, FIFA e Bundesliga, a Sportradar cobre cerca de um milhão de eventos anualmente em todos os principais esportes. Com profundos relacionamentos e experiência no setor, a Sportradar não está apenas redefinindo a experiência dos torcedores de esportes, mas também protege os esportes por meio da sua divisão de Serviços de Integridade e advocacia para um ambiente orientado à integridade para todos os envolvidos.

Para mais informação sobre a Sportradar, visite www.sportradar.com.

