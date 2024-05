Keskisuomalainen Oyj ulkoistaa asiakaspalvelun osana tehostamisohjelmaa

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 13.5.2024 klo 12.00

Keskisuomalainen Oyj on 17.8.2023 klo 16.30 julkaistulla pörssitiedotteella tiedottanut koko Keskisuomalainen-konsernin kattavan tehostamisohjelman käynnistämisestä, minkä tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen digitalisoituvassa mediamarkkinassa ja toiminnan tehostaminen. Tehostamisohjelma koskee Keskisuomalainen Oyj:tä sekä sen kaikkia tytäryhtiöitä ja siinä tutkitaan mahdollisuuksia tehdä rakenteellisia muutoksia sekä uudelleenjärjestelyjä. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan Keskisuomalainen-konsernissa noin 5,0 Me tehostumishyötyjä, jotka toteutuisivat vuoden 2023 ja vuoden 2024 aikana. Keskisuomalainen Oyj on 26.9.2023 klo 12.00 julkaistulla pörssitiedotteella tarkentanut tehostamisohjelmaansa ja tiedottanut, että toteutettavilla toimenpiteillä saavutetaan tavoitteena ollut 5,0 Me tehostumishyöty vuoden 2024 loppuun mennessä.

Keskisuomalainen-konsernin tehostamisohjelma on edennyt suunnitellusti ja alkuvuoden 2024 aikana on siihen liittyen toteutettu useita toimenpiteitä. Viimeisimpänä tänään 13.5.2024 on päätetty Keskisuomalainen-konsernin kuluttaja-asiakaspalvelun ulkoistamisesta. Ulkoistuksen tavoitteena on huomioida asiakaspalvelun kehittämisessä meneillään olevan median digitaalisen transformaation vaikutukset sekä varmistaa laadukas, monikanavainen ja kustannustehokas asiakaspalvelu kuluttaja-asiakkaille myös jatkossa. Ulkoistaminen toteutetaan vuoden 2024 aikana ja se johtaa noin 40 työsuhteen loppumiseen. Ulkoistuksella saavutetaan vähintään 500 000 euron ja enintään 700 000 euron vuosittaiset säästöt ja ne toteutuvat täysimääräisenä vuoden 2025 aikana. Yhteensä vuosien 2025-2029 välillä ulkoistuksella saavutetaan noin 3,0 Me säästöt.

Osana tehostamisohjelmaa on Keskisuomalainen-konsernissa vähennetty tilattavien paperilehtien ilmestymispäiviä vuoden 2023 lokakuussa ja vuoden 2024 huhtikuussa. Vähennykset koskivat yhteensä 10 sanomalehteä ja pääsääntöisesti vähennettiin yksi paperisen lehden ilmestymispäivä viikossa. Verkon uutisointi lehdissä jatkuu kuitenkin edelleen seitsemänä päivänä viikossa.

Keskisuomalainen-konserni on myös tiivistänyt ja tehostanut sanomalehtipainamista. Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy sulki Lahden sanomalehtipainon 30.9.2023. Lahdessa painetut painotyöt siirrettiin Lehtisepät Oy:n Tuusulan ja Kouvolan sanomalehtipainoihin painettaviksi. Lehtisepät Oy:n Lahden sanomalehtipainon kiinteistö vapautui vuokrattavaksi vuoden 2024 alussa.

Tehostamisohjelmalla on lisäksi Keskisuomalainen-konsernin keskitetyissä sekä yhteisissä toiminnoissa saavutettu 3,0 Me pysyvät vuotuiset säästöt.

Tehostamisohjelman toimenpiteillä saavutetaan säästöjä lähes kaikissa Keskisuomalainen-konsernin kuluryhmissä ja tavoitteena oleva 5,0 Me tehostumishyöty tullaan saavuttamaan vuoden 2024 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Keskisuomalainen-konsernissa on meneillään kattavat tehostamistoimet, joiden tarkoituksena on parantaa konsernin taloudellista suorituskykyä ja samalla rakentaa digitaaliseen transformaatioon parempia edellytyksiä. Osana tehostamisohjelmaa uudistamme ja yhdenmukaistamme kuluttaja-asiakkaidemme asiakaspalvelun. Kustannustehokkuuden parantamisen ohessa asiakaspalvelun uudistamisessa on kyse parempien valmiuksien rakentamisesta digitaaliseen transformaatioon."

