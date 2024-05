Bombardier inaugure le nouveau Salon Aviateur dans la Principauté de Monaco

Le Salon Aviateur de Bombardier a été inauguré officiellement par S.A.S, le Prince Albert II de Monaco

Le nouveau Salon offre un espace sophistiqué où les visiteurs peuvent apprendre sur les avions ultra performants de Bombardier, son histoire et ses innovations, y compris la recherche avant-gardiste sur les façons les plus écoresponsables de voler

Situé au cœur du Monaco Yacht Club, au niveau du port, le nouvel espace vient compléter la présence déjà solide de la Société en Europe, qui comprend deux centres de service et plusieurs autres établissements de soutien sur le continent

Le Salon Aviateur est le premier espace de ce type proposé par un avionneur, avec un design intérieur sur mesure par Andrea Mosca

Les invités de l’inauguration du Salon ont pu admirer le nouvel ouvrage Bombardier de la collection Ultimate par la maison d’édition Assouline qui raconte plus de 80 ans de traditions de l’entreprise familiale par des visuels iconiques et des perspectives exclusives





MONTRÉAL, 13 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a fièrement ouvert le nouveau Salon Aviateur Bombardier (« Aviator Lounge by Bombardier »), situé stratégiquement au Monaco Yacht Club. S.A.S. le Prince Albert II de Monaco a officiellement inauguré le Salon, en compagnie de Pierre Beaudoin, président du conseil d’administration de Bombardier, et d’autres membres de la haute direction de Bombardier. Le nouveau Salon offre un espace superbe et accueillant où les visiteurs pourront en savoir plus sur les avions, l’héritage et les innovations de Bombardier. Les invités de ce salon exclusif seront accueillis par l’équipe des ventes régionales de Bombardier.

« Nous sommes extrêmement fiers de réaffirmer notre présence dans la région par l’ouverture du magnifique nouveau Salon Aviateur Bombardier, le premier espace sur mesure de ce type offert par un avionneur. Nous sommes honorés d’être aussi fermement ancrés au sein du Monaco Yacht Club, une institution historique et prestigieuse au cœur de la Principauté de Monaco », a déclaré Emmanuel Bornand, vice-président des Ventes internationales de Bombardier. « Le Salon Aviateur est un lieu de rencontre unique. Grâce à son emplacement, il symbolise la rencontre de la mer, de la terre et de l’air. Et surtout, il constitue un endroit accueillant qui nous permet de rencontrer quiconque veut s’arrêter pour en savoir plus sur la recherche avant-gardiste de Bombardier en matière de développement durable, sur les huit décennies d’innovation qui ont généré les performances record sans compromis de nos avions, et notre recherche de pointe sur des façons plus écoresponsables de voler. »

Le Salon Aviateur s’ajoute à la présence déjà solide de Bombardier dans le monde entier. En Europe, les membres de l’équipe des Ventes de Bombardier sont basés stratégiquement sur tout le continent pour être accessibles aux clients, peu importe où ils se trouvent. Son vaste réseau d’établissements de service comprend deux centres de service, à Londres-Biggin Hill et à Berlin, ainsi que cinq escales de maintenance en ligne. Ces escales sont notamment celles de l’aéroport de Nice, au deuxième rang des aéroports les plus occupés d’Europe pour l’aviation d’affaires, et de l’aéroport du Bourget, à Paris.

Design innovant et accueillant

Le Salon Aviateur, qui reflète déjà la nouvelle image de marque de Bombardier dévoilée il y a à peine quelques semaines, est un chef-d’œuvre de design. Il a été conçu par l’architecte parisien réputé Andrea Mosca. À partir d’une toile blanche, il a conceptualisé un espace invitant centré sur une valeur de base de Bombardier : l’importance de relations authentiques et personnalisées témoignant de son sens de la famille.

Mosca a trouvé des façons ingénieuses d’intégrer les innovations et réalisations les plus importantes de Bombardier dans le design, tant à titre symbolique que pour engager la conversation. Le comptoir d’accueil en forme d’aile d’avion suggère l’héritage de Bombardier en innovation dans la conception de l’aile. Il évoque l’ailette utilisée pour la première fois sur les avions Learjet et qui s’est ensuite imposée en design aéronautique. C’est également un hommage à l’aile Bombardier Smooth Flĕx Wing, une merveille d’ingénierie derrière le vol en douceur légendaire et les performances sans compromis des avions Bombardier Global, qui peuvent voler sous tous les types de climat et sont les avions les plus gros à pouvoir atterrir à des aéroports comme l’aéroport Saanen de Gstaad. Un superbe appareil d’éclairage ressemblant à un disque monobloc de turboréacteur est suspendu au plafond, rappelant que Bombardier a été la première dans l’aviation d’affaires à utiliser ce type de moteur évolué.

La plateforme de recherche EcoJet, par laquelle Bombardier teste des améliorations aérodynamiques, de propulsion et autres visant une réduction potentielle des émissions de gaz à effet de serre des avions de 50 %, est également présentée bien en évidence. Elle témoigne de l’engagement et du dévouement continu de Bombardier à trouver des moyens tangibles de réduire l’empreinte environnementale de l’aviation.

Les superbes photographies d’avions Bombardier par le réputé photographe français Guillaume Plisson ornent les murs et rehaussent cet espace. Ces images ont été prises lors de sa récente collaboration de grande envergure avec Bombardier qui a permis de produire une foule d’images évocatrices qui ajoutent à la nouvelle identité visuelle de la Société. C’était une première percée dans le monde de l’aviation pour M. Plisson, l’un des plus célèbres photographes du secteur maritime et des yachts du monde.

Nouvel ouvrage de la collection Ultimate d’Assouline pour célébrer l’héritage de Bombardier

Pendant l’inauguration du Salon Aviateur, les invités ont pu admirer pour la première fois le tout nouveau livre Bombardier, par la réputée maison d’édition Assouline. Le livre, dans la collection Ultimate d’Assouline, suit l’histoire de Bombardier de ses débuts à Valcourt, au Québec (Canada), où l’inventeur légendaire Joseph-Armand Bombardier a fondé l’entreprise dans les années 1920 après avoir inventé une première autoneige, jusqu’à son évolution actuelle de société axée uniquement sur la conception, la construction et l’entretien des meilleurs avions d’affaires du monde. Fort d’une profonde recherche, l’ouvrage est complété de réflexions de Laurent Beaudoin, gendre de Joseph-Armand Bombardier, qui a dirigé l’entreprise de 1966 à 2008, et de son petit-fils Pierre Beaudoin, actuel président du conseil d’administration de Bombardier. Grâce aux fascinantes photos d’archives et à de nouvelles images de Guillaume Plisson, les lecteurs pourront découvrir la passionnante histoire de la société d’aviation d’affaires canadienne de calibre mondiale. Le livre sera en vente à compter de juin 2024.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Information

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

Relations médias

Formulaire générique de relations médias

Tinca Stokojnik Prouvost

+1-514-240-0356

tinca.stokojnik.prouvost@aero.bombardier.com

Bombardier, Learjet, Global et Smooth Flĕx Wing sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c2d188cd-e45f-47b5-b5a6-d79680986ba9/fr