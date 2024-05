Delmar consolide sa présence aux Pays-Bas avec l'acquisition d'Intervracht Nederland BV

MONTRÉAL, 13 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delmar International Inc. (www.delmarcargo.com), un leader canadien de l'industrie des solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement, a finalisé l'acquisition du transitaire basé à Zevenaar, Intervracht Nederland BV (www.intervracht.nl), le 8 mai 2024.

Situé à environ une heure de route à l'est de Rotterdam et d'Amsterdam, deux plaques tournantes européennes clés pour le fret maritime et aérien et à proximité de la frontière avec l'Allemagne, Intervracht Zevenaar servira de nouveau centre stratégique mondial de logistique et de distribution pour le groupe Delmar.

« Nous sommes fiers de rejoindre le Groupe Delmar, une organisation qui partage notre vision, nos valeurs et notre passion pour l'industrie. Nous tirerons parti de nos capacités complémentaires et de la technologie de Delmar avec notre réseau et notre expertise d'ordre mondial. Cela a déjà commencé à profiter à nos clients, employés et parties prenantes. Nous avons identifié et travaillons sur de nombreuses autres synergies en ce moment même, » a déclaré Jörg Töpfer, directeur général d'Intervracht Nederland BV. M. Töpfer restera actionnaire et directeur général.

« Cette acquisition marque une étape importante dans notre stratégie d'expansion internationale et renforce notre position de fournisseur leader de solutions de chaîne d'approvisionnement mondiale complètes. Nous sommes ravis d'accueillir Intervracht Nederland BV au sein de la famille Delmar et sommes impatients de combiner notre expertise, nos réseaux et nos ressources pour offrir à nos clients des options, des services et une valeur supplémentaire, » a déclaré Robert Cutler, président et chef de la direction du groupe Delmar.

Il s'agit de la deuxième transaction consécutive en Europe pour Delmar puisque l'année dernière, le groupe a acquis une participation majoritaire dans le transitaire italien Alisped SpA.

À propos de Delmar International Inc. et du Groupe Delmar

Fondée en 1965, Delmar propose des solutions complètes de courtage en douane, de consolidation de fret aérien et maritime, de transport terrestre, de gestion gérée, d'entreposage et de distribution, de conseil en chaîne d'approvisionnement ainsi qu'une gamme complète de services de gestion du fret. Delmar reste stratégiquement léger en matière d'actifs, en mettant fortement l'accent sur ses capacités logistiques avec technologie et possède des bureaux dans 17 pays avec environ 1 500 employés.



À propos de Intervracht Nederland BV

Fondée en 1999 et basée à Zevenaar, aux Pays-Bas, Intervracht Nederland BV propose une gamme complète de services, notamment le fret maritime et aérien, le courtage terrestre, en douane, l'entreposage et la gestion du fret de projet. L'entreprise s'est bâtie une solide réputation de fiabilité, d'efficacité et de satisfaction de ses clients.

Contact médias

Oliver Cutler, directeur du marketing

+1 514 636-8800/media@delmarcargo.com





De gauche à droite: Jörg Töpfer, directeur général, Intervracht Nederland BV, Robert Cutler, président et chef de la direction de Groupe Delmar, et Mike Wagen, chef de l’exploitation de Groupe Delmar.





Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e92b864-4f65-4860-abdf-14a07f308b78/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65a3fbe3-4da2-4948-9cf0-0cb358bcd6bb/fr