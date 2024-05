JCDecaux renouvelle son contrat avec l’aéroport de Sydney

Paris, le 13 mai 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce avoir été reconduit par l’aéroport de Sydney en tant que partenaire média exclusif pour le premier contrat de publicité aéroportuaire d’Australie à l’issue d’un processus d’appel d’offres compétitif.

L’aéroport de Sydney poursuit la transformation de ses terminaux nationaux et internationaux. Il a déployé une nouvelle proposition expérientielle pour les voyageurs, s’appuyant sur une enseigne de luxe qui connaît la croissance la plus rapide d’Australie au sein du terminal international, un nouveau grand magasin dans les terminaux domestiques qui propose la possibilité d’enregistrer, une sécurité et des équipements simplifiés, permettant une circulation fluide dans l’aéroport.

JCDecaux introduira plusieurs nouveaux supports iconiques en partenariat avec Tzannes, un cabinet d’architectes primé, notamment au sein du terminal international T1 récemment transformé. De plus, des projets sont en cours pour améliorer les supports existants et introduire de nouveaux emplacements digitaux grand format et de pointe dans le cadre de la nouvelle passerelle domestique et de l’échangeur St Peter’s.

Forts de ce nouveau partenariat, l’aéroport de Sydney et JCDecaux collaboreront pour tirer le meilleur parti de données nouvelles et enrichies. Cela permettra aux marques d’obtenir des informations plus approfondies sur l’audience, leur offrant des moyens innovants d’étudier et de cibler des consommateurs à forte valeur ajoutée, avec un objectif de transformation en acte d’achat.

La poursuite du partenariat de JCDecaux avec l’aéroport de Sydney souligne sa prépondérance dans le paysage publicitaire des aéroports trans-Tasman, reposant sur un portefeuille solide d’actifs comprenant Perth, Adélaïde, Auckland, Christchurch et Queenstown.

JCDecaux est le partenaire média de 153 aéroports clés dans 38 pays à travers le monde, dont Dubaï, Francfort, LAX, Londres Heathrow, Paris Charles de Gaulle, Shanghai et Singapour.

Cette année, JCDecaux a déployé une offre programmatique mondiale dans les aéroports, permettant pour la première fois aux annonceurs de planifier des campagnes programmatiques multi-marchés dans 15 des aéroports les plus fréquentés au monde, dont l’aéroport de Sydney. Cette offre permet aux marques et aux agences d’accéder à plus de 70 millions de passagers mensuels et de générer plus de deux milliards d’impressions sur un réseau de plus de 3 000 écrans opérés par JCDecaux dans le monde.

Mark Zaouk, Directeur Exécutif Commercial Groupe de Sydney Airport, a déclaré :

« Nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat d’envergure avec JCDecaux, qui partage notre vision de faire de l’aéroport de Sydney la première destination média aéroportuaire de la région. Nous avions pour objectifs de repenser notre offre media et de repousser les limites des médias aéroportuaires au-delà de la communication extérieure traditionnelle, dans une approche plus holistique à travers des partenariats, des activations et du sponsoring. Nous sommes convaincus que l’aéroport de Sydney propose l’une des offres média les plus performantes d’Australie, avec une capacité unique à connecter des marques emblématiques avec des publics hautement qualifiés et à forte valeur ajoutée, dans un moment où ils sont les plus engagés. Chaque année, près de la moitié des passagers internationaux australiens atterrissent ici et, au cours de ce contrat, nous prévoyons de dépasser les 50 millions de passagers par an, ce qui représente une formidable opportunité pour les annonceurs. Ce processus d’appel d’offres nous a confirmé que JCDecaux était le bon partenaire. Toute l’équipe est enthousiaste et motivée à l’idée de travailler avec ce partenaire pour atteindre nos ambitions. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « L’aéroport de Sydney s’est fixé une vision audacieuse et ambitieuse pour l’avenir. Avec un nombre de passagers qui devrait atteindre plus de 50 millions au cours des trois prochaines années, nous sommes parfaitement alignés avec notre partenaire afin de transformer durablement l’expérience des passagers internationaux et nationaux. La poursuite de ce contrat renforce notre position de leader de la publicité aéroportuaire haut de gamme, tant au niveau local que mondial. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat et de proposer notre offre renouvelée et de grande qualité à l’aéroport de Sydney et au marché. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d'affaires 2023 : 3 570,0 M€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 056 833 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 918 villes de plus de 10 000 habitants

11 650 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,4/5), CDP (A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,7) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (630 196 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 153 aéroports et 258 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (319 081 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (85 743 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (708 620 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (165 292 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (91 682 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (25 337 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (21 300 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté





Pour plus d’information :www.jcdecaux.com.

Retrouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe