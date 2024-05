ARGAN : S&P renforce le statut « Investment Grade » d’ARGAN avec une perspective « Stable » pour sa note « BBB- »

Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, lundi 13 mai 2024 – 17h45

S&P renforce le statut « Investment Grade » d’ARGAN avec une perspective « Stable » pour sa note « BBB- »

ARGAN, unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché, annonce le relèvement à « Stable » de la perspective sur sa note émetteur long terme « BBB- » attribuée par S&P Global Ratings.

S&P Global Ratings a relevé la perspective de la notation « BBB- » d’ARGAN de « Négative » à « Stable ». Cette revue de la note de crédit d’ARGAN intervient après l’augmentation de capital réussie de 150 M€1, lancée et finalisée le 23 avril dernier, dans le cadre du renforcement du plan de développement et de désendettement de la Foncière.

Dans son rapport, S&P Global Ratings a notamment mis en avant :

l’amélioration plus rapide qu’anticipé des principaux ratios d’endettement d’ici fin 2024, ciblés par ARGAN à 44 % pour son ratio LTV 2 et à 9,5x pour la dette nette rapportée à l’EBITDA ;

et à 9,5x pour la dette nette rapportée à l’EBITDA ; une disponibilité en trésorerie confortable, sans besoin de refinancement à courte échéance pour les exercices 2024 et 2025 ; et

un portefeuille d’actifs de qualité à même de générer des flux de trésorerie stables et prévisibles, dans un secteur de l’immobilier logistique français jugé porteur.





Plus généralement, ce relèvement traduit la pertinence de la stratégie de croissance maîtrisée et de désendettement fort du Groupe ainsi qu’une confiance croissante des marchés financiers dans la signature ARGAN, renforcée par une communication financière régulière et transparente.

La notation est disponible sur le site internet de S&P Global Ratings (www.standardandpoors.com).

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

1 er juillet : Chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2024

juillet : Chiffre d’affaires du 2 trimestre 2024 24 juillet : Résultats semestriels 2024

1er octobre : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024





Calendrier financier 2025 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2024

16 janvier : Résultats annuels 2024

20 mars : Assemblée Générale 2025





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative.

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. Sa politique ESG volontariste se traduit très concrètement avec Aut0nom®, l’entrepôt Net Zéro à l’usage.

À date, le patrimoine représente 3,6 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 3,7 milliards d’euros au 31/12/2023 pour un revenu locatif annuel d’environ 200 millions d’euros en 2024.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120, CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com





1 Pour davantage d’information le lecteur est invité à se référer aux communiqués de presse publiés les 23 et 24 avril 2024, sous la section « augmentation de capital » de l’information réglementée disponible sur argan.fr.

2 LTV EPRA (hors droits), sur la base d’un taux de capitalisation (hors droits) de 5,25%.

Pièce jointe