LACROIX : Un chiffre d’affaires de 186,3 M€ au premier trimestre 2024 (-4,4%), marqué par une base de comparaison élevée pour Electronics et une dynamique toujours forte sur City et Environment.

13/05/2024

Un chiffre d’affaires de 186,3 M€ au premier trimestre 2024 (-4,4%), marqué par une base de comparaison élevée pour Electronics

et une dynamique toujours forte sur City et Environment

Confirmation des objectifs d’activité et de rentabilité pour 2024

CA en millions d’euros T1 2024 T1 2023 Variation Activité Electronics 138,4 152,5 -9,2% Activité City 26,0 23,3 +11,5% Activité Environment 21,8 18,9 +15,4% Total LACROIX Group 186,3 194,8 -4,4% Hors Segment Signalisation (cédé le 30 avril 2024) 174,2 182,7 -4,7%



Un premier trimestre conforme aux attentes

Au 31 mars 2024, LACROIX a dégagé un chiffre d’affaires de 186,3 millios d’euros (M€), contre 194,8 M€ un an plus tôt.



Pour rappel, le chiffre d’affaires avait progressé de 17,9% au premier trimestre 2023, en lien avec un fort rattrapage de l’activité Electronics après une période de perturbations sur les approvisionnements en composants. Sur cette base de comparaison particulièrement exigeante, l’activité au 1er trimestre 2024 s’affiche en repli de 4,4%. A noter que les ventes du Groupe au premier trimestre 2024 ressortent en hausse de 12,8% par rapport au premier trimestre 2022.

Compte tenu d’un effet de change positif de +3,6 M€, principalement lié à l’appréciation du zloty polonais, le chiffre d’affaires à taux de change constant1 est en recul de 6,2%.

Hors Signalisation, segment en cours de cession sur la période, l’activité de LACROIX est en retrait de 4,7% au premier trimestre 2024, à 174,2 M€.

Poursuite d’une forte dynamique sur City et Environment

Activité Electronics

L’activité Electronics enregistre un chiffre d’affaires de 138,4 M€, en baisse de 9,2% par rapport au premier trimestre 2023. Cette période avait été marquée par une performance exceptionnelle de l’activité Electronics (+24,9%), en particulier du segment Automotive, s’expliquant par l’amélioration des conditions d’approvisionnement en composants électroniques après plusieurs trimestres de tensions.

En EMEA, où cet effet de base est particulièrement important (+32,7% de croissance au T1 2023), l’activité des segments Automotive et HBAS (Home & Building Automation Systems) est en recul au premier trimestre 2024. Le secteur Industrie est à l’équilibre, soutenu par la montée en puissance de plusieurs nouveaux programmes (notamment sur l’usine de Symbiose), tandis que le segment Avionics poursuit sa très forte croissance.

Outre-Atlantique, les ventes de LACROIX Electronics North America sont quasiment stables sur le période (-1,3% à tcc), conformément aux anticipations du Groupe sur cette filiale en cours de redressement.

Activité City

Avec un chiffre d’affaires de 26,0 M€ au premier trimestre 2024, l’activité City s’affiche de nouveau en forte croissance (+11,5%). Elle reste tirée par la performance remarquable du segment Éclairage Public (>20%) dans le sillage de la tendance des exercices 2022 et 2023 (+27,1% et +15,1% respectivement).

A noter que la cession du segment Signalisation auprès de la société AIAC (American Industrial Acquisition Corporation) est effective au 30 avril 2024, entraînant à cette date sa sortie du périmètre du Groupe.

Activité Environment

Cette activité a poursuivi sa dynamique très positive au premier trimestre 2024. Après des croissances annuelles de 9.1% et 8.1% sur les deux dernières années, l’activité affiche une hausse de 15,4% sur le premier trimestre, totalisant 21,8 M€ de chiffre d’affaires. La performance de l’activité Environment, qui profite de tendances structurelles favorables sur l’ensemble des segments, a été tirée sur la période par l’Eau en France et à l’international, ainsi que les Smart Grids.

Des objectifs annuels confirmés :

croissance et appréciation de la rentabilité opérationnelle

Après ce début d’année conforme aux anticipations du Groupe, le deuxième trimestre 2024 devrait à nouveau être marqué par des tendances contrastées. D’un côté, la dynamique s’annonce très positive sur les activités City et Environment ; de l’autre, l’activité Electronics continuera d’être impactée par un effet de base défavorable, toutefois moins prononcé qu’au premier trimestre, ainsi que par la poursuite d’une faible dynamique sur les secteurs automotive et HBAS. Par la suite, sur le second semestre 2024, LACROIX s’attend à une évolution de son activité plus favorable.

Pour l’ensemble de l’exercice, le Groupe réitère ses objectifs annoncés lors de la publication des résultats annuels. LACROIX prévoit de réaliser un chiffre d’affaires hors signalisation supérieur à 710 M€ en 2024, en légère croissance par rapport à son niveau de 2023 hors Signalisation (soit 702 M€). La marge d’EBITDA courant est attendue au-delà de son niveau de 2023, dans une fourchette de 5,5% à 6,5%.

Prochains rendez-vous

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre et du 1er semestre 2024 : 23 juillet 2024, après Bourse

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ces trois activités : Electronics, City et Environment.

Classée dans le TOP 50 des EMS mondiales, l’activité Electronics de LACROIX, socle industriel du Groupe, conçoit et fabrique des fonctions électroniques et des solutions IoT industriel (hardware, software et cloud) et IA, notamment pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé.

A travers ses activités City et Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des infrastructures critiques de la voirie intelligente (éclairage public, gestion de trafic et C-ITS, système de transport voyageurs) et le pilotage à distance des infrastructures d’eau et d’énergie (Smart Grids et HVAC).

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Le Groupe les aide à̀ construire l’industrie du futur et à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements électroniques et les solutions IoT d’un monde plus durable.

(1) À taux de change constant (ou à tcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours les taux de change de la période précédente.

