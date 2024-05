Planisware - Mise en place d'un contrat de liquidité

Mise en place d'un contrat de liquidité

Paris, France, le 13 mai 2024 – Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy, annonce la mise en place d'un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires (Code ISIN : FR001400PFU4) avec Rothschild Martin Maurel, dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021.

Ce contrat a pour objet l'animation par Rothschild Martin Maurel des actions Planisware sur le marché réglementé d’Euronext à Paris afin de favoriser la liquidité des transactions et la régularité de la cotation des actions Planisware.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, 1 800 000 euros ont été affectés au compte de liquidité.

Ce contrat prendra effet à partir du 14 mai 2024 et a une durée initiale de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois.

Ce contrat pourra être suspendu dans les cas prévus à l'article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il pourra également être suspendu à la demande de Planisware pour des raisons techniques, tel que le comptage des actions ayant droit de vote avant une assemblée générale ou le comptage des actions donnant droit au dividende avant détachement du coupon, pour une période définie par Planisware.

A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 700 collaborateurs répartis dans 12 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 545 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public. Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/

