Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

Chiffre d’affaires en hausse de +3,8 % au 1er trimestre 2024, à 265,0 M€

Poursuite de la forte croissance au Benelux

Confirmation du puissant relais de croissance offert par les activités liées à la transition énergétique

Poursuite du rééquilibrage du mix d’activité en France en faveur de l’énergie

Impact temporaire de la situation en Italie, en cours de normalisation. Croissance du 1er trimestre hors Italie: +6,7 %

Confirmation des objectifs 2024:

- poursuite de l’amélioration de la marge d’EBITDA ajusté vers l’objectif à moyen terme d’un niveau à deux chiffres

- poursuite de la croissance du chiffre d’affaires à un niveau, pour l’ensemble de l’année, supérieur à celui du 1er trimestre compte-tenu d’une visibilité nettement améliorée en Italie et en Belgique et de l’accélération annoncée de la croissance en Allemagne





En millions d’euros 1er trimestre

2024 1er trimestre

2023 Var. (%) Chiffre d’affaires 265,0 255,3 +3,8% Dont Benelux 100,7 82,8 +21,6% Dont France 97,9 101,6 -3,7 % Dont Autres Pays 66,5 70,8 -6,2 %

















Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré : “Au cours du premier trimestre, Solutions30 a continué à bénéficier d’une forte croissance au Benelux, avec la poursuite de la montée en puissance des activités liées à la fibre, d’une bonne dynamique en Pologne et d’une croissance solide en Allemagne. Nos activités liées à la transition énergétique sont en plein essor et confirment leur potentiel en tant que puissant relais de croissance, en particulier en France. Par ailleurs, nous maintenons une sélectivité rigoureuse dans certains de nos marchés plus matures, comme la fibre en France ou en Espagne, en privilégiant systématiquement la rentabilité sur les volumes. Hors l’Italie, où la situation avec notre principal client devrait se normaliser en cours d’année, nous permettant ainsi de reprendre une activité normale, notre croissance au premier trimestre s’élève à +6,7 %. Avec une visibilité nettement améliorée en Italie et en Belgique, où nous pensons désormais être en mesure de minimiser l’impact des prochaines élections, ainsi que l’accélération annoncée de notre croissance en Allemagne, nous anticipons une croissance du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année supérieure à celle du premier trimestre. Nous prévoyons également la poursuite de l’amélioration des marges en direction de leur niveau normatif à deux chiffres.



Solutions30 déploie en Europe le modèle à l’origine de son succès depuis 20 ans, et est solidement positionné pour capter les nombreuses opportunités de croissance rentable apportées par la transformation numérique et la transition énergétique, que nous présenterons en détail lors de notre journée investisseurs en septembre.”

Solutions30 a réalisé au 1er trimestre 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 265,0 millions d’euros, en croissance de 3,8% par rapport à la même période de 2023 (3,4 % en organique).

Benelux



Au Benelux, désormais la première zone géographique du Groupe en termes de chiffre d’affaires et de marge, le chiffre d’affaires du trimestre s’établit à 100,7 millions d’euros, en croissance purement organique de 21,6 %, malgré une base de comparaison très élevée (+77,2 % au 1er trimestre 2023).

L’activité Connectivity génère un chiffre d’affaires de 78,7 millions d’euros, soit 78 % du total de la zone, en croissance de +24,0 %. Après une année 2023 extrêmement active, la montée en puissance du déploiement et du raccordement à la fibre optique s’est poursuivie à un rythme soutenu, en dépit de l’impact de conditions météorologiques défavorables pour les activités de déploiement “en extérieur”. Sur la base de travaux de planification récemment menés avec les municipalités et ses clients, le Groupe pense désormais pouvoir minimiser l’impact anticipé des élections locales en Belgique sur la cadence des déploiements.

Le chiffre d’affaires de l’activité Energy ressort à 16,7 millions d’euros, en croissance de +14,6 % tirée par la poursuite du déploiement de compteurs numériques. Le contrat récemment remporté auprès de Fluvius pour la modernisation du réseau énergétique basse tension en Flandres, afin de l’adapter aux nouveaux usages dictés par la transition énergétique (voir communiqué du 23 avril 2024), ouvre la voie à une nouvelle diversification dans un secteur porteur.

L’activité Technology maintient une bonne dynamique, avec un chiffre d’affaires de 5,3 millions d’euros, en croissance de +11,6 % sur le trimestre, principalement tirée par les services d’assistance informatique.

France



En France, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 s’établit à 97,9 millions d’euros, en baisse de -3,7 %, incluant une baisse organique de -4,9 % et l’impact de l’acquisition d’Elec-ENR, consolidée à partir de juillet 2023, pour +1,2 %.

Solutions30 poursuit le rééquilibrage de son mix d’activités en France en faveur du segment Energy dont l’essor actuel, tiré par la transition énergétique, confirme le potentiel en tant que puissant relais de croissance. Au 1er trimestre, l’activité Energy réalise ainsi un chiffre d’affaires de 17,5 millions d’euros, en forte croissance de +47,6 %. Cette performance est tirée par les activités liées aux énergies renouvelables, qui ont doublé de taille par rapport au 1er trimestre 2023 (+84 % en organique), notamment avec la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures photovoltaïques. L’activité commerciale est intense dans ce secteur grâce à la récente loi ENR n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, imposant l’installation de panneaux solaires sur les parkings extérieurs de plus de 1 500 mètres-carrés. Enfin, alors que l’intégration d’Elec-ENR, acquise en juillet 2023, se déroule avec succès, le Groupe a finalisé l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société So-Tec, un installateur de structures photovoltaïques dans le sud de la France, et prévoit de monter progressivement au capital et de consolider une vingtaine de millions d’euros de chiffre d’affaires attendus par cette société en 2025. A l’avenir, le Groupe entend poursuivre de manière opportuniste les acquisitions ciblées, confirmant ainsi sa stratégie de consolidation du secteur au niveau Européen.

Avec un chiffre d’affaires de 64,7 millions d’euros, l’activité Connectivity est en retrait de -10,3 % par rapport au 1er trimestre 2023. Dans la fibre, le marché du raccordement a ralenti au 1er trimestre et celui des interventions de maintenance s’est montré stable. Dans ce contexte, Solutions30 continue de gérer une décroissance anticipée en maintenant une sélectivité stricte sur ses contrats, privilégiant systématiquement les marges par rapport aux volumes. A mesure que la maintenance représente une part de plus en plus importante du marché, Solutions30 conforte sa position d’acteur de référence dans des activités nécessitant la capacité d’intervenir rapidement chez l’utilisateur, où qu’il se trouve, et qui garantissent une meilleure récurrence des revenus.

Dans l’activité Technology, le chiffre d’affaires ressort à 15,6 millions d’euros, en baisse de -11,5 % sur le trimestre, avec notamment une baisse de volumes dans l’assistance informatique. L’activité Technology devrait néanmoins bénéficier des Jeux Olympiques de Paris 2024, tant dans le domaine de la monétique que dans l’assistance informatique.

Autres pays



Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 66,5 millions d’euros au 1er trimestre 2024, en baisse purement organique de -6,2 %, mais en croissance de +3,1% hors Italie.

En Allemagne, désormais le premier pays de la zone en termes de chiffre d’affaires, celui-ci s’établit à 18,2 millions d’euros au 1er trimestre, en croissance de +12%, grâce à un niveau d’activité de maintenance élevé sur le réseau de télécommunications coaxial. A partir du 2ème semestre, le Groupe va bénéficier de la montée en puissance des activités fibre, marché à très fort potentiel sur lequel il a remporté des contrats majeurs en 2023, et qui vont lui permettre, à moyen terme, de profiter d’un troisième pilier en Europe et de maintenir sa croissance organique à des niveaux élevés.

En Italie, le chiffre d’affaires ressort à 13,0 millions d’euros, en baisse de -32 %. Cette baisse est la conséquence directe de la situation déjà signalée au cours du second semestre 2023, à savoir la temporisation volontaire des interventions du Groupe dans le déploiement de la fibre, suite à des difficultés rencontrées avec son principal client. A ce jour, les négociations en cours avec ce client pour normaliser la situation sont en bonne voie et le Groupe anticipe désormais une résolution rapide et un redémarrage de l’activité normale dans le courant du second semestre, sur la base d’un meilleur modèle économique. Ceci devrait se traduire par un retour à la croissance du chiffre d’affaires en Italie avant la fin de l’année. Le Groupe n’entend pour autant pas modifier sa stratégie prudente en Italie du fait des spécificités de ce marché.

Par ailleurs, Solutions30 poursuit avec succès son expansion en Pologne, où le chiffre d’affaires s’élève à 14,6 millions d’euros, en forte croissance de +25 %.

En Espagne, le chiffre d’affaires s’établit à 11,6 millions d’euros, en repli de -26 %. Dans un marché de la fibre arrivé à maturité, le Groupe applique une sélectivité accrue en privilégiant la rentabilité, et oriente son développement sur le secteur de l’énergie.

Enfin, le chiffre d’affaires au Royaume-Uni progresse de +10 %, à 9,2 millions d’euros grâce à une bonne dynamique dans l’activité Connectivity.

Perspectives



Le Groupe confirme ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2024:

La poursuite de la croissance du chiffre d’affaires à un niveau, pour l’ensemble de l’année, supérieur à celui enregistré au 1er trimestre, compte-tenu d’une visibilité nettement améliorée en Italie et en Belgique et de l’accélération annoncée de la croissance en Allemagne





La poursuite de l’amélioration de la marge d’EBITDA ajusté.





Journée Investisseurs



Solutions 30 convie analystes et investisseurs à sa prochaine journée investisseurs, qui se tiendra à Paris le 26 septembre. A l’occasion de cet événement, l’équipe dirigeante présentera les marchés du Groupe, les nombreuses opportunités de croissance qui s’offrent à lui, ainsi que ses initiatives en matière d’innovation et de RSE. Elle détaillera également sa feuille de route et précisera ses objectifs financiers à moyen-terme.

Le lieu de l’événement sera communiqué ultérieurement et un webcast sera disponible.

Evolution de la fonction Relations Investisseurs



La fonction Relations Investisseurs sera désormais assurée conjointement par Isabel Oliveira et Thomas Guillois.

Isabel Oliveira dispose d’une expérience professionnelle de 23 années, dont 5 au sein de Solutions30, où elle occupait jusqu’à présent le poste de Responsable de la communication, qu’elle conserve. Isabel est membre du Comité Exécutif.

Thomas Guillois apporte son expérience des Relations Investisseurs, acquise au long des 10 dernières années, notamment au sein du Groupe SPIE.

Solutions30 remercie Nathalie Boumendil, précédemment Directrice de la communication et des relations investisseurs, et qui a quitté le Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets.









