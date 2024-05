McPhy Energy : McPhy et le Groupe VALOREM signent un contrat de fourniture d’équipements dans le cadre du projet « Rouen Vallée Hydrogène » pour accompagner la transition énergétique du territoire normand

McPhy a signé un contrat avec le Groupe VALOREM pour la fourniture d’un électrolyseur McLyzer d’une puissance de 1 MW et d’une station McFilling 350

Un deuxième contrat prévoit la maintenance pour une durée de 8 ans de l’ensemble des équipements

Ces contrats s’inscrivent dans le cadre du projet « Rouen Vallée Hydrogène » (RVH 2 ) destiné à la mise en place d’un écosystème hydrogène renouvelable au sein de la Métropole Rouen Normandie, d’ici le 1 er trimestre 2026

) destiné à la mise en place d’un écosystème hydrogène renouvelable au sein de la Métropole Rouen Normandie, d’ici le 1 trimestre 2026 RVH 2 est lauréat des Appels à Projet de l’ADEME et du programme européen CEF AFIF, et est soutenu par la Région Normandie

est lauréat des Appels à Projet de l’ADEME et du programme européen CEF AFIF, et est soutenu par la Région Normandie Cette signature marque une étape décisive dans le développement du projet RVH 2 en concrétisant la production et la distribution d’hydrogène renouvelable pour la mobilité et l’industrie à l’échelle du territoire

Grenoble, le 13 mai 2024 – 18h00 CEST – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui avoir été sélectionné par le Groupe VALOREM, pionnier des énergies vertes en France, et sa filiale construction VALREA, pour les accompagner dans l’exécution du projet « Rouen Vallée Hydrogène » (RVH 2 ). McPhy fournira un électrolyseur d’une puissance de 1 MW ainsi qu’une station McFilling de 350 bar dans le but d’alimenter des véhicules de transports en commun de la métropole rouennaise et d’approvisionner en hydrogène renouvelable les industriels locaux.

Porté par le Groupe VALOREM et la Métropole Rouen Normandie, RVH 2 a été initié en 2021 dans le cadre de l’appel à projets « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » de l’ADEME. Il a pour but de contribuer de manière significative à l’exécution de la feuille de route énergétique de la métropole rouennaise en développant des infrastructures complémentaires.

Le projet prévoit la mise en place d’un écosystème local pour produire et distribuer de l’hydrogène renouvelable. Il comprend l’installation d’un électrolyseur, fourni par McPhy, entièrement alimenté en électricité verte produite par VALOREM. L’hydrogène produit par l’électrolyseur McLyzer permettra d’alimenter une station de distribution destinée à ravitailler une flotte de 14 bus acquis par la collectivité, au moyen de bornes 350 bar « High-Flow ». L’excédent d’hydrogène produit sur site sera chargé dans des remorques porte-tubes (Tube Trailers) et exporté pour répondre aux besoins en hydrogène renouvelable des industriels locaux (fonction « Hub Hydrogène »). La mise en service de l’ensemble des équipements est prévue en janvier 2026.

Avec la création de cet écosystème, RVH 2 est le 5ème « Hub Hydrogène » pour lequel McPhy œuvre, après HyPORT (Toulouse), ZEV (Clermont-Ferrand), R-HYNOCA (Strasbourg) et H 2 NFC (Belfort).

Dans le cadre de ce projet, un deuxième contrat de maintenance et support technique a été signé pour une durée de 8 ans. La prestation, entièrement assurée par McPhy, sera exécutée en collaboration avec le Groupe TSG, partenaire privilégié de McPhy pour la maintenance de ses équipements.

Par ailleurs, les prestations de fourniture et maintenance de la station de 350 bar seront le cas échéant sous-traitées à Atawey dans le cadre de la cession envisagée par McPhy de son activité stations.

Philippe Etur, Directeur Général adjoint de Groupe VALOREM, précise : « Nous nous réjouissons de cette collaboration avec McPhy. C’est une étape significative du développement de cet écosystème hydrogène renouvelable, dont le Groupe VALOREM maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur, avec notamment la réalisation des infrastructures portée par notre filiale construction VALREA. En dimensionnant ses projets en cohérence avec les objectifs des territoires, VALOREM favorise la co-construction avec les industriels et les collectivités afin d’accompagner localement la transition écologique. »

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, ajoute : « Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par le Groupe VALOREM dans le cadre de l’exécution du projet RVH 2 . Nous sommes convaincus que l’hydrogène joue un rôle déterminant dans la transition énergétique des métropoles. Il s’agit du 5ème « hub » pour lequel McPhy met en œuvre son savoir-faire. »

À PROPOS DE VALOREM

Opérateur français et indépendant en énergies vertes, le Groupe VALOREM maîtrise tout le processus de valorisation des énergies renouvelables, du développement à l’exploitation-maintenance en passant par des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de construction ou d’audit. Pionnier de l’éolien en France et fort de près de 500 collaborateurs, VALOREM est également actif en Finlande, en Grèce, en Pologne et en Suède. Depuis sa création en 1994, le groupe a financé plus de 837 MW et dispose d’un portefeuille de 5,7 GW de projets en développement. En 2022, ses actifs ont produit 1,1 TWh d’électricité verte.

Société à mission, VALOREM a pour raison d’être « Valoriser ensemble les énergies des territoires, pour ouvrir la voie à un avenir durable et solidaire ».

VALOREM est certifié ISO 9001 – qualité, ISO 14001 – environnement, et ISO 45001 – santé et sécurité au travail. En 2022, VALOREM a reçu du Conseil National des Achats le label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables ».

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

valorem@hopscotch.fr











