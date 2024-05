Sword Group : Signatures de contrats importants avec EUROCONTROL & le Fonds Européen d’Investissement

Sword Technologies S.A., une entité du Groupe Sword,



- en collaboration avec Twenty8 S.A., a signé deux contrats avec EUROCONTROL, l’Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne. Ces contrats, d’une durée de 7 ans, devraient rapporter à Sword plus de 28 M€.



- en consortium avec Fujitsu, PwC et CTG, a remporté un contrat-cadre de 4 ans avec le Fonds Européen d’Investissement (FEI), d’un budget total de 60 millions d’euros partagé entre cinq consortiums.



Le contrat avec EUROCONTROL, une organisation intergouvernementale civile et militaire à laquelle participent 41 pays, vise à optimiser la performance globale du réseau européen de gestion du trafic aérien. Il concerne le soutien, la maintenance, le développement et la modernisation des applications d’entreprises numériques, y compris plusieurs applications SaaS, standard ou développées en interne, ainsi que tous les systèmes critiques du Bureau Central des Redevances de Route de EUROCONTROL (CRCO). À titre indicatif, certaines de ces applications incluent : l’application financière principale de l’organisation basée sur Oracle Fusion Cloud ERP, le système de facturation et de réclamations, les portails CRCO pour les utilisateurs de l’espace aérien et les

administrations nationales.



Les services à fournir au FONDS EUROPÉEN D’INVESTISSEMENT (FEI) comprennent :

- Le développement et le déploiement d’applications pour soutenir la transformation numérique du FEI,

- La gestion de l’information, la gouvernance et la science des données, qui impliquent l’utilisation de l’analyse et de l’intelligence artificielle pour mettre en oeuvre des algorithmes prédictifs et descriptifs,

- L’exploration et l’automatisation des technologies avancées ou émergentes, telles que l’automatisation des processus robotisés (RPA), la blockchain et les contrats intelligents,

- La stratégie IT, la sécurité et l’architecture, englobant l’informatique en nuage et la cybersécurité,

- La gestion des services informatiques, parmi d’autres initiatives.



Dieter Rogiers, Directeur Général de Sword Technologies S.A., a récemment conclut deux contrats significatifs qui soulignent l’influence croissante et les partenariats stratégiques de l’entreprise en

Europe. Dieter a exprimé son enthousiasme à travailler avec EUROCONTROL, un client prestigieux. Il est confiant en la capacité de Sword à répondre à ses attentes et pense que ce n’est que le début d’une collaboration fructueuse.



Dans sa deuxième déclaration, Dieter a parlé du rôle important de Sword dans le soutien à la transformation numérique du Fonds Européen d’Investissement. Il a souligné son engagement à

favoriser l’entrepreneuriat, la croissance, l’innovation, la recherche et le développement, reflétant l’élargissement de la base de clients de Sword dans les organisations européennes.







