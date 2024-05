TrialWire-Plattform zur Patientenrekrutierung für die Wiederaufnahme von ins Stocken geratenen klinischen Studien bei Citeline Awards 2024 als Finalist in mehreren Kategorien nominiert

BOSTON, May 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die TrialWire™ Rapid Patient Recruitment Platform, die einzige auf KI und Algorithmen basierende Lösung mit festen Gebühren pro Registrierung, wurde von Citeline in drei Schlüsselkategorien als Finalist bekanntgegeben:



Bester Einsatz von künstlicher Intelligenz in klinischen Studien

Beste auf Patienten ausgerichtete Technologie-Initiative

Beste auf Auftraggeber ausgerichtete Technologie-Initiative





TrialWire™ findet nicht nur rechtzeitig besonders geeignete Patientinnen und Patienten, sondern verringert zudem Verzögerungen und Reibungsverluste bei der Patientenkommunikation und verkürzt die Kontakt- und Untersuchungszeiten in den Prüfzentren. In einer typischen Studie fallen bis zu 50 % der Patienten aufgrund von Kontaktschwierigkeiten aus. Das TrialWire™ Unified Communications System löst dieses Problem mit Warnmeldungen und Eskalationen in Echtzeit und ermöglicht so eine schnelle Wiederaufnahme von Studien. Auftraggeber und Auftragsforschungsinstitute (Contract Research Organizations, CROs) können den Fortschritt in Echtzeit verfolgen und werden benachrichtigt, wenn es bei einem Patientenkontakt zu Verzögerungen kommt.

Susan Fitzpatrick-Napier, CEO und Gründerin von TrialWire™, dankte Kunden und wichtigen Technologiepartnern für ihre Rolle beim Erfolg der TrialWire™-Plattform, die von der Biopharma-Branche sowohl für prüfzentrumsbasierte als auch für DCT-Studien genutzt wird.

„Wir sind stolz darauf, an unsere Citeline Award-Auszeichnung von 2023 anknüpfen zu können und erneut als einer der Hauptakteure im Bereich der klinischen Studien anerkannt zu werden. Wir möchten uns bei unseren CRO- und Biopharma-Kunden auf der ganzen Welt sowie bei unseren weltweit führenden Technologiepartnern – darunter Salesforce Health Cloud, Uber Health und Twilio – bedanken. Sie ermöglichen es, dass wir unseren Kundinnen und Kunden modernste Dienstleistungen bieten, die sich durch höchste Sicherheit, Effizienz und Vertrauenswürdigkeit auszeichnen.“

„In diesen 3 Kategorien – als führendes Unternehmen im Bereich KI und Technologie für die Patientenrekrutierung sowie als herausragendes Unternehmen bei der Einbindung von Patienten und Auftraggebern – geehrt zu werden, ist etwas Besonderes. Die Auszeichnung unterstreicht unser gemeinsames Bestreben, eine innovative, auf die Patienten ausgerichtete und auf Vielfalt und Barrierefreiheit basierende Plattform zu schaffen.“

Laut Citeline werden mit diesen Auszeichnungen „herausragende Leistungen in Bezug auf die Gestaltung klinischer Studien, technologische Fortschritte und Ergebnisse sowie die herausragenden Leistungen von Einzelpersonen, Abteilungen, Teams oder Organisationen gewürdigt.“

Die Preiskategorien und Finalisten lauten wie folgt:

Bester Einsatz von künstlicher Intelligenz in klinischen Studien

Künstliche Intelligenz verändert das Gesundheitswesen und gewinnt in der Pharmaindustrie zunehmend an Bedeutung. Die KI eröffnet neue Wege zur Optimierung der Arzneimittelforschung, der klinischen Entwicklung und der Einführung neuer Medikamente. Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen gewürdigt, die KI nutzen, um klinische Studienprozesse zu optimieren oder deren Erfolg sicherzustellen.

DIE FINALISTEN SIND:

ICON

Medidata

Moderna

TrialWire

Yseop





Beste auf Patienten ausgerichtete Technologie-Initiative

Mit dieser Auszeichnung wird die transformative Wirkung digitaler Gesundheitstechnologien in klinischen Studien gewürdigt. Innovative Unternehmen gestalten die Erfassung von Patientendaten mit verschiedenen digitalen Tools wie etwa Smartphone-Apps und mobilen Gesundheitsgeräten neu. Die Jurorinnen und Juroren suchen dabei nach Produkten, die die Patientenerfahrung und die Datenqualität verbessern, von elektronischen Tagebüchern bis hin zu innovativen mobilen Geräten, die eine reibungslose Studienteilnahme fördern.

DIE FINALISTEN SIND:

IQVIA

eCOA von Medidata – Medidata ist ein Unternehmen von Dassault Systèmes

Moderna und ProofPilot

TrialWire

Beste auf Auftraggeber ausgerichtete Technologie-Initiative

Mit dieser Auszeichnung wird die entscheidende Rolle hochmoderner Plattformen bei der Nutzenmaximierung der Daten für klinische Studien gewürdigt. Fortschrittliche Software steigert die Effizienz in allen Phasen der Studie und unterstützt die Auftraggeber bei Logistik, Überwachung, Risikominderung und Datenanalyse. Die Jurorinnen und Juroren suchen dabei nach Produkten, die eine effizientere Verwaltung der Studienteams und eine bessere Überwachung der Studienaktivitäten ermöglichen.

DIE FINALISTEN SIND:

Bioforum, The Data Masters

Certara

CluePoints

Cytel

Medidata: The Medidata Clinical Data Studio Team

Phastar

TrialWire





Mehr als 80 % der klinischen Studien scheitern an der rechtzeitigen Rekrutierung von Patienten, und 30 % der Forschungseinrichtungen sind nicht in der Lage, die Zielvorgaben für die Anwerbung von Patienten zu erfüllen (10 % der Einrichtungen rekrutieren gar keine Patienten). TrialWire™ bietet Sicherheit und ermöglicht erhebliche Kosten- und Zeiteinsparungen für Prüfzentren, Auftraggeber, CROs und Investoren.

Die automatische Patientenrekrutierung mit TrialWire™ kann in weniger als 24 Stunden beginnen und schnell skaliert werden, da bei der Plattform keine Genehmigungen für den Start benötigt werden.

Die TrialWire™-Plattform, die auf der sicheren Salesforce Health Cloud aufbaut, bietet Folgendes:

Dedizierte, sichere Portal-Dashboards für die Studienkoordinatoren, um Patientendaten und medizinische Informationen einsehen und den Fortschritt in Echtzeit verfolgen zu können

Dashboards für Auftraggeber und CROs, um anonymisierte Daten zum Vermittlungsstatus in Echtzeit einsehen zu können

Sicheres Unified Communications System mit Text-, Video- (Telemedizin), E-Mail- und Telefonfunktion für Studienkoordinatoren innerhalb ihres Dashboards, um eine sofortige Kommunikation mit den Patienten zu ermöglichen, um Anrufe zu buchen, Untersuchungen durchzuführen und Besuche im Prüfzentrum zu vereinbaren

Automatisiertes, auf KI und Algorithmen basierendes System für Suche, Untersuchung und Registrierung

Minutengenaue Metriken für Studienkoordinatoren, Auftraggeber und CROs, aus denen die Anzahl der vermittelten, kontaktierten, überprüften und registrierten Patienten in jedem Prüfzentrum hervorgeht

Möglichkeit zum Download von Daten zum Studienverlauf für Auftraggeber und CROs

HIPAA-Konformität und Schutz der Patientendaten

Unbegrenzte Anzahl von Prüfzentren weltweit

In allen Sprachen verfügbar

ScreenMatch – ein Supportsystem der Extraklasse für Studienkoordinatoren, das die Kontaktaufnahme und das Telefon-Screening von Patienten erleichtert

Uber Health für die Buchung von Krankentransporten





Über TrialWire™ www.trial-wire.com

TrialWire™ ist ein privates Technologieunternehmen, das auf 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Patientenrekrutierung für klinische Studien zurückblicken kann.

TrialWire™ ist die Lösung für die Problematik der Patientenrekrutierung, die eines der schwerwiegendsten Probleme in der Arzneimittelentwicklung darstellt und täglich Kosten in Höhe von mehreren Milliarden Dollar verursacht, weil Studien ins Stocken geraten.

Die TrialWire™ Plattform ist ein (auf Salesforce Health Cloud basierender) Dienst mit höchster Sicherheit, der mithilfe von KI und fortschrittlichen Algorithmen in Frage kommende Personen findet, die sich online über ihre Erkrankung informieren. Die Plattform nutzt alle Informationen, die online verfügbar sind, darunter demografische Daten, Absichten und Inhalte, um die Eignung für eine Teilnahme zu ermitteln.

Die Patienten werden auf die Plattform eingeladen, durchlaufen das KI-Match-Screening und erhalten dann ein passgenaues Angebot für die Studie. Eine Anmeldung mit einem Konto ist nicht erforderlich. Die Plattform bezieht Studiendaten aus anerkannten Studienregistern wie ClinicalTrials.Gov.

Der Schlüssel zum Erfolg von TrialWire™ liegt darin, dass die Plattform nach motivierten Menschen sucht, die online aktiv sind und versuchen, mehr über ihre Krankheiten herauszufinden. Diese Personen können in weniger als zwei Minuten mit einem Prüfzentrum in Kontakt gebracht werden und weisen konstant hohe Bindungsraten auf.