CoinShares tillkännager resultat för första kvartalet 2024: Bästa kvartalet i företagets historia

Höjdpunkter under det första kvartalet

Intäkter, vinster och övriga inkomster ökade med 216% jämfört med föregående år.

Justerat EBITDA ökade med 4 gånger jämfört med föregående år.

Totalt resultat ökade med 11 gånger jämfört med föregående år.





14 maj 2024, SAINT HELIER, Jersey, CoinShares Internationel Limited (“CoinShares” or “Koncernen”) (Nasdaq Stockholm:CS US OTCQX: CNSRF), den ledande europeiska alternativa kapitalförvaltaren specialiserad på digitala tillgångar, har idag publicerat sitt resultat för kvartalet som slutar 31 mars 2024.

”Q1 2024 sticker ut historiskt som vårt starkaste kvartal någonsin och markerar en period av framgång och lönsamhet utan motstycke för CoinShares. Kvartalet reflekterar inte endast vår robusta finansiella prestation utan visar också på vår allt starkare tillväxtförmåga, exemplifierad av vårt framgångsrika förvärv i mars 2024 av Valkyries ETF verksamhet. Detta avgörande drag har gett oss möjlighet att utöka vår verksamhet över Atlanten och ytterligare stärka vår närvaro på den globala marknaden.”

Jean-Marie Mognetti, VD för CoinShares

Q1 2024 Finansiella höjdpunkter

Q1 intäkter, vinster och övriga inkomster uppgick till 43,9 miljoner pund (Q1 2023: 13,9 miljoner pund).

Q1 justerad EBITDA uppgick till 34,2 miljoner pund (Q1 2023: 7,0 miljoner pund).

Q1 totalt resultat uppgick till 34,1 miljoner pund (Q1 2023: 2,9 miljoner pund).





Q1 2024 operationella höjdpunkter

• Valkyrie: I mars 2024 slutförde CoinShares framgångsrikt förvärvet av Valkyries ETF-verksamhet, vilket avsevärt förbättrade den globala marknadsnärvaron och operativa fotavtrycket i USA.

• Asset Management: Asset Management-divisionen såg starka inflöden, speciellt från CoinShares Physical, vilket särskilt bidrog till plattformens prestanda, där CoinShares Physicals tillgångar under förvaltning blev en betydande del av koncernens totala förvaltade kapital; dessutom behöll XBT Provider en solid tillgångsbas och gynnades av ökningen på kryptovalutamarknaden.

• Capital Markets & Hedge Fund Solutions: Divisionen Capital Markets & Hedge Fund Solutions levererade ett robust topline-resultat, förstärkt av livlig marknadsaktivitet och vinster från investeringar och handel som blomstrade särskilt efter lanseringen av US Spot Bitcoin ETF:er.

• Utdelning: Styrelsen har godkänt en ny utdelningspolicy för räkenskapsåret 2023 vilket innebär en årlig utdelning om mellan 20–40% av koncernens totala totalresultat, med den första utbetalningen den 3 maj 2024 samt ytterligare tre planerade utdelningar under året.



Resultatet för det första kvartalet 2024 är koncernens starkaste kvartal någonsin. Fullständig information om resultatet inklusive finansiell information om var och en av koncernens affärsenheter finns i den fullständiga rapporten som finns tillgänglig här .

För mer information besök CoinShares:

https://coinshares.com

Företag: + 44 (0) 1534 513 100, enquiries@coinshares.com

Investor Relations: +44 (0) 1534 513 100, enquiries@coinshares.com

Presskontakt:

Benoit Pellevoizin

bpellavoizin@coinshares.com

Denna information är sådan som CoinShares International Limited är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i pressmeddelandet lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024, kl. 07:00 CET.

Om CoinShares

CoinShares är ett ledande europeiskt investeringsföretag specialiserat på digitala tillgångar, som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom investeringsförvaltning, handel och värdepapper till ett brett spektrum av kunder, inklusive företag, finansiella institutioner och privatpersoner. Med fokus på kryptovaluta sedan 2013 har företaget sitt huvudkontor i Jersey, med kontor i Frankrike, Sverige, Schweiz, Storbritannien och USA. CoinShares är reglerat av och lyder under Jersey Financial Services Commission, i Frankrike av Autorité des marchés financiers, i USA av Financial Industry Regulatory Authority. CoinShares är börsnoterat på Nasdaq Stockholm med tickern CS och på OTCQX med tickern CNSRF.

