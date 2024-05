RIBER : Commande d'une nouvelle machine MBE de recherche aux États-Unis

Commande d'une nouvelle machine MBE de recherche

aux États-Unis

Bezons (France), le 14 mai 2024 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la commande d’un système de recherche MBE 32 aux Etats-Unis.

La société EPIR Inc., basée à Bolingbrook dans l'Illinois, vient de commander sa deuxième machine MBE 32 MCT, renforçant ainsi sa capacité de développement et de production de matériaux avancés. Cette commande intervient à peine deux mois après la livraison à EPIR Inc. d’un premier système MBE 32 MCT par RIBER.

Filiale à part entière de Sivananthan Laboratories Inc., EPIR Inc. est une entreprise privée de haute technologie en forte croissance, spécialisée dans le développement de semi-conducteurs de pointe HgCdTe (Tellurure de mercure-cadmium – MCT), utilisés principalement dans des dispositifs de détection et d’imagerie infrarouges de haute performance, notamment dans le secteur de la défense.

Depuis 1997, EPIR Inc. se consacre à la recherche sur les matériaux HgCdTe et les technologies associées. Grâce à son expertise reconnue à l'échelle mondiale, EPIR Inc. a su développer des techniques de croissance de matériaux sur mesure, rendues possibles par les machines MBE 32 MCT de RIBER. Son processus d'épitaxie, réputé pour sa complexité et nécessitant une grande stabilité, requiert l'utilisation de machines identiques pour garantir un développement homogène de la capacité de production. La décision d'EPIR Inc. d'acquérir un deuxième système MBE 32 MCT témoigne de la qualité et de la fiabilité de cette machine, qui renforcera la capacité de l'entreprise à répondre à la croissance de ses marchés.

La gamme de systèmes MBE 32 existe depuis 40 ans, avec plusieurs centaines de systèmes installés dans le monde. Parmi les nombreux matériaux traitables par cette technologie, la croissance épitaxiale de composés contenant du mercure représente l'un des défis les plus complexes en termes de dépôt de couches minces en MBE. Le MBE 32 de RIBER excelle dans ce domaine.

Cette commande sera livrée en 2025.

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

Contacts

