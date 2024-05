Coloplast udvider Luja™-portefølje med nyt kateter til kvinder

Engangskateteret gør det muligt for kvinder at tømme blæren i et frit flow1, hvilket nedsætter risikoen for urinvejsinfektioner2.

Luja-platformen er med sin Micro-hole Zone Technology en ny generation af intermitterende engangskatetre til mennesker med behov for hjælp til at tømme deres blære. Efter en vellykket lancering af Luja til mandlige kateterbrugere lancerer Coloplast nu Luja til kvinder.

”Vi har modtaget rigtig god feedback for Luja til mænd i vores produktevalueringer. Næsten alle sundhedsprofessionelle anbefaler kateteret til deres patienter3, og syv ud af ti brugere føler, at Luja tømmer deres blære fuldstændigt uden at skulle justere kateteret undervejs4,” siger Nicolai Buhl, Coloplasts innovationsdirektør.

Urinvejsinfektioner er fortsat en stor bekymring og udfordring for mandlige og kvindelige kateterbrugere5. Blokering af urin-flowet, som kan forekomme med konventionelle katetre​, øger risikoen for, at resturin efterlades i blæren. Resturin øger risikoen for bakterievækst og er en velkendt risikofaktor for urinvejsinfektioner2.

”Jeg glæder mig over, at vores Micro-hole Zone Technology nu vil være tilgængeligt for kvindelige kateterbrugere. Det nye engangskateter til kvinder har 50 mikrohuller* og sikrer, at blæren kan tømmes helt i et frit flow1. Jeg tror på, at den her teknologi kommer til at sætte en helt ny standard i markedet,” siger Nicolai Buhl.

Luja til kvinder lanceres fra maj 2024 i Danmark og Italien og på tværs af Coloplasts nøglemarkeder over de næste 12 måneder**.

Kliniske studier: Ingen behov for justeringer og intet ubehag

Fordelene ved Luja til kvinder er understøttet af to kliniske studier. Studierne viser, at Luja til kvinder muliggør fuldstændig tømning af blæren i ét frit flow uden at skulle justere kateteret1. Derudover rapporterer kvinderne i studierne intet ubehag ved brug af Luja, og kateteret er skånsomt at bruge6.

Reduceret CO2-aftryk

Luja til kvinder er udviklet med fokus på både brugeren og bæredygtighed. Kateteret er produceret med 28% mindre plastik sammenlignet med Coloplasts SpeediCath® Compact Eve og har et 22% lavere CO2-aftryk7. Emballagen til Luja til kvinder er fremstillet af et genanvendeligt materiale8.





