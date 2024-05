La Banque Internationale à Luxembourg fait ses premiers pas avec Temenos pour moderniser ses services bancaires et de paiement de base

DUBLIN, Irlande, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forum communautaire de Temenos – Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd’hui que Banque Internationale à Luxembourg (BIL), l’une des plus grandes banques universelles du Luxembourg, a adopté le système bancaire central et de paiement de Temenos afin d’accroître l’agilité et l’efficacité de ses opérations de banque de détail, de banque d’affaires et de banque privée.

Ce changement permet à la BIL de bénéficier des dernières capacités bancaires de Temenos sur une plateforme moderne basée sur une API. Ce nouveau cap permettra à la BIL de lancer rapidement de nouveaux produits et d’améliorer l’expérience des clients grâce à la personnalisation basée sur les données, tout en réduisant les coûts et en augmentant les performances ainsi que la productivité.

Fondée en 1856, la BIL est la plus ancienne banque universelle du Luxembourg, reconnue d’importance systémique par la Banque centrale européenne. Avec 44,1 milliards d’euros d’actifs, la BIL est un acteur clé dans la banque de détail, la banque privée, la banque d’affaires, sans compter la banque institutionnelle, ainsi que dans les services de trésorerie et de marchés financiers.

À la suite d’un projet de transformation complexe visant à remplacer son système bancaire central vieux de 30 ans, le passage à la nouvelle plateforme Temenos a été réalisé avec succès en un seul week-end. Ce succès est le fruit d’une étroite collaboration entre la BIL, le partenaire de livraison de Temenos, LTIMindtree, et une équipe multifonctionnelle dédiée de Temenos.

Sur la nouvelle plateforme bancaire de Temenos, la BIL peut intégrer et automatiser un large éventail de fonctions, y compris les comptes en espèces, les dépôts, les prêts, les titres et la trésorerie. La banque est également en mesure de traiter des volumes de transactions plus importants, de fournir des services plus rapidement et d’accroître l’efficacité opérationnelle grâce à des processus numérisés qui réduiront les coûts et amélioreront l’expérience des clients.

La BIL sert également de centre de paiement pour d’autres institutions financières, traitant chaque jour jusqu’à 200 000 paiements complexes et multidevises. En utilisant Temenos Payments Hub, la banque a consolidé tout le traitement du rail de paiement sur une seule et même plateforme, y compris SEPA, Target2 et transfrontalier, afin de simplifier et de standardiser ses opérations de paiement pour tous les clients. L’intégration fluide avec les processus bancaires de base, fonctionnant sur la même plateforme technologique stratégique, permet à l’environnement d’évoluer massivement en gérant des fenêtres de performances maximales pour tous les types et schémas de paiement.

Grâce à la base de code unique de Temenos pour les services bancaires et les paiements de base, la BIL bénéficiera d’un niveau d’investissement plus élevé et plus soutenu en R&D. En outre, la plateforme unique de Temenos permet de procéder à des mises à jour et des maintenances plus rapides et moins coûteuses, ce qui signifie un coût de détention plus faible.

Jeffrey Dentzer, directeur général de la Banque Internationale à Luxembourg, a commenté l’événement en ces termes : « Nous sommes ravis de parachever la migration vers la plateforme bancaire centrale moderne et parée pour l’avenir de Temenos. Il s’agissait d’un projet de transformation majeur qui a abouti à une mise en service révolutionnant intégralement toutes les lignes métiers. Sur la plateforme Temenos, nous offrons des produits et des services de premier ordre à tous les clients et nous assurons une croissance durable pour de nombreuses années à venir. »

William Moroney, président des activités internationales de Temenos, a déclaré : « Je tiens à féliciter les équipes de la Banque Internationale à Luxembourg, de LTIMindtree et de Temenos pour la mise en œuvre réussie de cette transformation importante et complexe. Le regroupement de plusieurs lignes métiers sur la plateforme sécurisée et évolutive nativement basée dans le cloud de Temenos offre à la BIL une position de choix pour sa croissance future. »

Temenos offre une plateforme unique pour tous les segments verticaux et commerciaux du secteur bancaire, y compris les paiements et les services bancaires de base, ce qui permet à ses clients de bénéficier d’un niveau d’investissement plus élevé et durable en R&D. L’entreprise est le leader du marché des logiciels bancaires et est classée première dans huit catégories, y compris les services bancaires et paiements de base, au classement mondial de lBS Sales League Table 2023.

À propos de Temenos

