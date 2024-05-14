银河娱乐集团2024年第一季度未经审核之财务数据

2024年第一季度经调整EBITDA为28亿元

按年上升49%，按季上升1%

宣布新品牌澳门银河 嘉佩乐

已于2024年4月26日派发每股0.30元的特别股息

香港, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 银河娱乐集团 （「银娱」、「公司」或「集团」）（香港联合交易所股份代号：27）今天公布截至2024年3月31日止三个月期间未经审核之财务数据。（除另有注明以外，所有金额以港元列示）

银河娱乐集团主席吕志和博士表示：

「感谢各位让我有机会报告市场整体概况并银娱在2024年第一季度的财务表现。于2024年首季，我们在『澳門銀河TM』博彩区的布局进行了大规模调整，因而令一月和二月初的业务受到短期影响，有关工程在农历新年前竣工。随着工程的完成，我们见到顾客在整个博彩区的流动有了显著改善。

在我们旗下的娱乐场，我们正在引入电子娱乐桌，这将进一步提高整个博彩区的效率。此外，我们正在更新旗下的角子机并为澳门星际酒店进行一系列升级改造。

接下来是我们的财务表现，2024 年第一季集团净收益为 106 亿元，按年上升50%，按季上升2%，经调整EBITDA为28亿元，按年上升49%，按季上升1%。我们对于娱乐场在五一黄金周，以及『澳門銀河TM』博彩区布局改善后的表现感到鼓舞。

我们的资产负债表保持健康和高流动性。截至2024年第一季度，现金及流动投资为264亿元，扣除负债14亿元，净额为250亿元，我们已于2024年4月26日派发早前宣布每股0.30元的特别股息。

我们很高兴宣布集团将迎来第十个酒店品牌 — 嘉佩乐酒店及度假村。澳门银河 嘉佩乐楼高17层，预计于2025年中开业，提供大约100间顶级豪华的空中别墅和套房。这展示我们继续致力为访澳旅客提供无与伦比的奢华体验，并支持政府将澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

我们很高兴今年迎来中华人民共和国成立75周年和澳门回归祖国25周年，希望业界将继续得到中央政府和澳门特区政府的全力支持。一如既往，银娱会透过一系列的宣传活动和节目，全力支持这些重要的里程碑。我们期待扩充自由行城市和签证新措施能提升澳门访客量。

最后，我要衷心感谢所有团队成员，他们每天提供『傲视世界 情系亚洲』的服务，并为集团的成功作出贡献。」

主席

吕志和博士

GBM，MBE，太平绅士，LLD，DSSc，DBA

2024年第一季度业绩摘要

银娱：为未来的增长做好准备

第一季度集团净收益为106亿元，按年上升50%，按季上升2%

第一季度集团经调整EBITDA为28亿元，按年上升49%，按季上升1%

因净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约6,300万元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为28亿元，按年上升50%，按季下跌5%

过去十二个月经调整EBITDA为109亿元，按年上升1,297%，按季上升9%

「澳門銀河™」：为未来的增长做好准备

第一季度净收益为83亿元，按年上升55%，按季上升2%

第一季度经调整EBITDA为26亿元，按年上升42%，按季上升2%

因净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约4,800万元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为26亿元，按年上升44%，按季下跌4%

第一季度七间酒店平均入住率为97%

澳门星际酒店：为未来的增长做好准备

第一季度净收益为14亿元，按年上升46%，按季上升9%

第一季度经调整EBITDA为4.35亿元，按年上升101%，按季上升23%

因净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约1,500万元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为4.20亿元，按年上升94%，按季上升20%

第一季度酒店入住率为100%

「澳門百老匯™」、城市娱乐会及建筑材料业务

「澳門百老匯™」：第一季度经调整EBITDA为400万元，对比2023年第一季度为(1,000)万元，2023年第四季度为(200)万元

城市娱乐会：第一季度经调整EBITDA为400万元，按年上升33%，按季上升33%

建筑材料业务：第一季度经调整EBITDA为1.10亿元，按年上升9%，按季下跌46%

资产负债表：健康及高流动性的资产负债表

截至2024年3月31日，持有现金及流动投资为264亿元，扣除负债14亿元，净额为250亿元

已于2024年4月26日派发每股0.30元的特别股息

最新发展概况：澳门银河 嘉佩乐将于2025年中开业；提升银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店之业务；继续推进第四期

宣布澳门银河 嘉佩乐将于2025年中开业

路氹第三期：提升银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店之业务

路氹第四期：我们正致力发展第四期，项目聚焦在非博彩业务，主要针对MICE、娱乐和适合家庭旅客的设施，此外亦包括博彩

澳门市场概览

根据博彩监察协调局报告，2024年第一季度澳门博彩收益总额为557亿元，按年上升65%，按季上升6%。于2024年第一季度，访澳旅客为8,900万人次，按年上升79%，回复至2019年同期的86%水平。过夜旅客为4,100万人次，按年上升55%。访澳内地旅客为6,300万人次，按年上升94%，自由行旅客占整体内地旅客的55%。中央政府继续全力支持澳门，最近宣布扩大自由行计划，新增10个城市，令自由行适用城市增至59个，涉及总人口超过4亿9,000万。

此外，国家移民管理局推出新措施，包括让来自20个内地大城市的居民，可以全程透过在线办理更新或补发旅行证件，到澳门参加展览或艺术表演的内地人亦可以一年内多次申请访澳的「其他」类签证，而参加琴澳旅游团的内地旅客可获7天内多次出入境的旅游签证，这些新措施于2024 年 5 月 6 日起生效。

集团财务业绩

于2024年第一季度，集团录得净收益为106亿元，按年上升50%，按季上升2%。集团经调整EBITDA为28亿元，按年上升49%，按季上升1%。过去十二个月经调整EBITDA为109亿元，按年上升1,297%，按季上升9%。

于2024年第一季度，银娱博彩业务因净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约6,300万元，净赢率正常化后经调整EBITDA为28亿元，按年上升50%，按季下跌5%。





银娱2024年第一季度经调整EBITDA及其调整之简表﹕

(百万港元) 2023年

第一季度 2023年

第四季度 2024年

第一季度 按年

变化 按季

变化 经调整EBITDA 1,907 2,807 2,835 49% 1% 净赢率之影响 1 59 (103) 63 - - 正常化后之经调整EBITDA 1,848 2,910 2,772 50% -5%



于2024年第一季度，集团博彩收益总额为96亿元，按年上升59%，按季上升4%。中场博彩收益总额为77亿元，按年上升57%，按季下跌1%。转码博彩收益总额为13亿元，按年上升64%，按季上升43%。角子机博彩收益总额为6.0亿元，按年上升78%，按季上升18%。

集团主要财务数据 （百万港元） 2023年

第一季 2023年

第四季 2024年

第一季 收益： 净博彩 5,323 7,961 8,181 非博彩 1,033 1,580 1,606 建筑材料 698 778 765 净收益总额 7,054 10,319 10,552 经调整EBITDA 1,907 2,807 2,835 博彩数据2 （百万港元） 2023年

第一季 2023年

第四季 2024年

第一季 转码数3 21,548 34,599 38,457 净赢率 % 3.7% 2.6% 3.4% 博彩收益 794 909 1,299 中场博彩投注额4 20,675 30,696 31,471 净赢率 % 23.9% 25.5% 24.6% 博彩收益 4,934 7,826 7,728 角子机博彩投注额 8,576 16,383 19,043 净赢率 % 3.9% 3.1% 3.1% 博彩收益 337 508 600 博彩收益总额5 6,065 9,243 9,627



资产负债表及股息

集团的资产负债表维持健康及高流动性。截至2024年3月31日，现金及流动投资为264亿元，扣除负债14亿元，净额为250亿元。这让我们能弹性调整业务，同时支持我们继续投资长远的发展计划。集团已于2024年4月26日派发每股0.30元的特别股息。

「澳門銀河™」

「澳門銀河™」为集团的主要收益及盈利贡献来源。于2024年第一季度，「澳门银河™」净收益为83亿元，按年上升55%，按季上升2%。经调整EBITDA为26亿元，按年上升42%，按季上升2%。经调整 EBITDA 利润率为31%（2023年第一季度：35%）。

于2024年第一季度，「澳門銀河™」博彩业务因净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约4,800万元，净赢率正常化后第一季度经调整EBITDA为26亿元，按年上升44%，按季下跌4%。

七间酒店平均入住率于2024年第一季度为97%。

「澳門銀河™」主要财务数据 （百万港元） 2023年

第一季 2023年

第四季 2024年

第一季 收益： 净博彩 4,442 6,781 6,887 酒店/餐饮/其他 470 1,046 1,056 商场 436 364 371 净收益总额 5,348 8,191 8,314 经调整EBITDA 1,846 2,569 2,613 经调整 EBITDA 利润率 35% 31% 31% 博彩数据6 （百万港元） 2023年

第一季 2023年

第四季 2024年

第一季 转码数7 21,548 33,874 37,433 净赢率 % 3.7% 2.6% 3.3% 博彩收益 794 880 1,243 中场博彩投注额8 15,124 23,692 24,472 净赢率 % 26.2% 27.7% 26.2% 博彩收益 3,970 6,570 6,406 角子机博彩投注额 6,290 10,650 12,779 净赢率 % 4.6% 3.9% 3.8% 博彩收益 291 418 487 博彩收益总额 5,055 7,868 8,136



澳门星际酒店

于2024年第一季度，澳门星际酒店录得净收益14亿元，按年上升46%，按季上升9%。经调整EBITDA为4.35亿元，按年上升101%，按季上升23%。经调整 EBITDA 利润率为32%（2023年第一季度：23%）。

于2024年第一季度，澳门星际酒店博彩业务因净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约1,500万元，净赢率正常化后第一季度经调整EBITDA为4.20亿元，按年上升94%，按季上升20%。

2024年第一季度酒店入住率为100%。

澳门星际酒店主要财务数据 （百万港元） 2023年

第一季 2023年

第四季 2024年

第一季 收益： 净博彩 828 1,122 1,235 酒店/餐饮/其他 105 127 128 商场 5 6 6 净收益总额 938 1,255 1,369 经调整EBITDA 216 353 435 经调整 EBITDA 利润率 23% 28% 32% 博彩数据9 （百万港元） 2023年

第一季 2023年

第四季 2024年

第一季 转码数10 NIL 725 1,024 净赢率 % NIL 4.0% 5.5% 博彩收益 NIL 29 56 中场博彩投注额11 5,289 6,748 6,756 净赢率 % 17.5% 18.0% 19.0% 博彩收益 926 1,217 1,283 角子机博彩投注额 1,406 4,533 5,045 净赢率 % 2.3% 1.6% 1.8% 博彩收益 32 72 93 博彩收益总额 958 1,318 1,432



「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是适合一家大小，配以街头娱乐和美食的度假城，并得到澳门本地中小企支持。随着百老汇酒店重开，2024年第一季度「澳門百老匯™」净收益为4,600万元，按年上升156%，按季上升21%。经调整EBITDA为400万元，对比 2023年第一季度为 (1,000) 万元，2023年第四季度为(200)万元。

城市娱乐会

于2024年第一季度，城市娱乐会净收益为5,800万元，按年上升12%，按季上升2%。经调整EBITDA为400万元，按年上升33%，按季上升33%。

建筑材料业务

于2024年第一季度，建筑材料业务受到农历新年的季节性影响，不少建筑工人回乡因而令工地季节性停工。季内建筑材料业务的经调整EBITDA为1.10亿元，按年上升9%，按季下跌46%。

最新发展概况

「澳門銀河™」及澳门星际酒店

我们继续在旗下的度假城进行提升工程，尤其专注于增加创新的餐饮及零售产品，藉此保持度假城的竞争力及对顾客的吸引力。

在澳门星际酒店，我们正在评估一系列升级工程，包括主博彩楼层、酒店大堂的抵达体验以及增加餐饮选择。

路氹 – 新里程

我们欣然宣布楼高17层，拥有大约100间顶级豪华的空中别墅和套房的澳门银河 嘉佩乐将于2025年中开业。每间空中别墅均设有光线充足的露台、透明的无边际泳池、户外休息区、日光浴和隐密的冬日花园等设施，澳门银河 嘉佩乐承诺为澳门带来全新的优雅奢华体验。



我们正在提升银河国际会议中心、银河综艺馆，澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店的业务。我们聚焦在已经动工的第四期项目，当中将引入多间高端并首度进驻澳门的酒店品牌，拥有4,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期发展面积约60万平方米，目标于2027年竣工，但我们会继续按市场需求情况调整发展时间表。我们透过第三及四期以支持澳门成为世界旅游休闲中心的愿景，对澳门的未来充满信心。

2024年第一季度选定主要奖项

奖项 颁发单位 银娱 可持续发展大奖 国际博彩业大奖2024 「澳門銀河TM」 米芝莲一星餐厅 《香港澳门米芝莲指南2024》 - 8½ Otto e Mezzo BOMBANA - 丽轩 入选餐厅 - 庭园意大利餐厅 - 丽思咖啡厅 - 尚坊 一钻 - 8½ Otto e Mezzo BOMBANA 《2024黑珍珠餐厅指南》 年度潮流酒店 - 澳门安达仕酒店 《外滩设计酒店大赏》 年度奢华酒店 - 澳门银河 莱佛士 年度重磅新开业酒店 - 澳门安达仕酒店 HotelShare Media 年度奢华酒店 - 澳门银河 莱佛士 年度新开业酒店 - 澳门安达仕酒店 初旅行媒体 五星酒店 2024福布斯旅游指南 - 「银河酒店™」 - 澳门大仓酒店 - 澳门悦榕庄 - 澳门丽思卡尔顿酒店 五星餐厅 - 8½ Otto e Mezzo BOMBANA - 丽轩 五星水疗 - 澳门丽思卡尔顿水疗中心 - 澳门悦榕SPA 最佳酒店水疗中心 - 澳门悦榕SPA Vogue Beauty Awards 2024 《南华早报》「100 Top Tables 2024」 《南华早报》 - 8½ Otto e Mezzo BOMBANA - 丽轩 澳门星际酒店 米芝莲二星餐厅 - 风味居 《香港澳门米芝莲指南2024》 一钻 - 风味居 《2024黑珍珠餐厅指南》 《南华早报》「100 Top Tables 2024」- 风味居 《南华早报》 建筑材料业务 「商界展关怀」计划 – 连续20 年或以上「商界展关怀」标志 香港社会服务联会



展望



2024 年澳门持续复苏，访客数量和相关收入均呈现增长，复苏主要由高端业务所带动。我们仍然看到来自内地的潜在需求，尤其是旅游、休闲和出行，澳门仍然是内地旅游目的地的首选之一。

中央政府继续全力支持澳门，最近宣布扩大自由行计划，新增10个城市，令自由行适用城市增至59个，涉及总人口超过4亿9,000万。

此外，国家移民管理局推出新措施，包括让来自20个内地大城市的居民，可以全程透过在线办理更新或补发旅行证件，到澳门参加展览或艺术表演的内地人亦可以一年内多次申请访澳的「其他」类签证，而参加琴澳旅游团的内地旅客可获7天内多次出入境的旅游签证，这些新措施于2024 年 5 月 6 日起生效。

通往澳门和澳门市内的基础设施不断改善。金海大道大桥和珠海城际铁路第二期于二月正式通车， 此大桥将珠海机场和横琴直接连系，从珠海机场到横琴不管驾车或乘搭铁路均仅需约15分钟。

珠海机场连接国内 50 多个城市，当二号航站楼于今年完工后，旅客吞吐量将达到 2,750 万人次。相比之下，澳门机场连接内地48个城市，旅客吞吐量只有1,000万人次。澳门第四座跨海大桥预计于今年稍后通车，将半岛与凼仔连接起来，使旅客在澳门市内出行更加便捷。

澳门政府透过旅游局与六家博企继续在内地和亚洲，主动地推广宣传澳门。银娱已经在东京和首尔开设海外办事处，并快将在曼谷开设另一海外办事处，以支持这项重要的政府举措。这符合我们向政府承诺，进一步吸引更多高价值的国际游客到访澳门。

我们继续提升新开幕的第三期业务，特别聚焦在活动和娱乐表演，发展中的第四期项目将大大扩充我们在澳门的产能。我们继续对澳门的前景充满信心，并致力于支持澳门政府将澳门发展成为「世界旅游休闲中心」的愿景。

有关银河娱乐集团（香港联合交易所股份编号：27）

银河娱乐集团有限公司（「银娱」或「公司」）及其附属公司（「银娱」或「集团」）是全球首屈一指的度假城、酒店及博彩企业，集团主要在澳门发展及经营一系列综合度假城、零售、餐饮、酒店及博彩项目。银娱于香港联合交易所上市，并为恒生指数成份股。

澳门博彩市场在2002年开放时，银娱透过其附属公司银河娱乐场股份有限公司为三家最初获得批给合同的营运商之一。于2022年，银娱获授予新的博彩批给合同，期限由2023年1月1日至2032年12月31日止。银娱一直以成功打造崭新、触目及屡获殊荣的项目、产品及服务见称，加上「傲视世界 情系亚洲」的服务理念，令集团的表现持续傲视澳门市场。

集团于澳门经营三个旗舰项目：包括位于路氹、全球其中一个规模最大的综合度假城「澳门银河™」；毗邻「澳门银河™」独一无二的娱乐及美食街新地标「澳门百老汇™」；以及位于澳门半岛、屡获殊荣的尊尚项目澳门星际酒店。

集团拥有的发展蓝图为澳门博彩营运商之中最大。随着位于路氹的新里程落成后，银娱在路凼的度假城版图将超过二百万平方米，成为全球其中一个规模最大并集度假城、娱乐及会展设施于一身的多元化综合旅游度假胜地。银娱亦继续推进横琴项目的计划，并正扩大我们在横琴及澳门以外的拓展重点，可能包括快速发展中的大湾区之机遇。这些项目将有助银娱发展，并支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

于 2015 年 7 月，银娱宣布对摩纳哥公国之世界著名豪华酒店及度假村营运商「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」（Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco）作出策略性股权投资。银娱会继续与「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」积极物色海外发展机会。

银娱致力为顾客提供世界级的独特度假体验，并矢志为其经营业务之小区建立可持续发展的未来。

更多关于集团的详情，请浏览 www.galaxyentertainment.com

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1 反映与我们转码活动相关之净赢率影响。

2 博彩数据未扣除佣金及奖励。

3 反映中介人贵宾厅及自营公司贵宾厅之总和。

4 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

5 博彩收益总额包括来自城市娱乐会之博彩收益。

6 博彩数据未扣除佣金及奖励。

7 反映中介人贵宾厅及自营公司贵宾厅之总和。

8 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

9 博彩数据未扣除佣金及奖励。

10 反映自营公司贵宾厅。

11 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

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