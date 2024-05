Selskabsmeddelelse nr. 26-2023/24

14. maj 2024

OFFENTLIGGØRELSE AF ANMODNING OM AFNOTERING AF INTERMAIL A/S' AKTIER FRA NASDAQ COPENHAGEN A/S

København, Danmark, 14. maj 2024

InterMail A/S' ("InterMail") bestyrelse har i dag, efter anmodning fra CapHold inv 4 ApS ("CapHold"), besluttet at anmode Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen") om at slette InterMails aktier (ISIN DK0010212224) fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Forudsat at Nasdaq Copenhagen accepterer begæringen, vil afnotering af InterMails aktier gennemføres hurtigt muligt. Sidste handelsdag forventes at være den 16. maj 2024.

Anmodningen om afnotering er indgivet i overensstemmelse med Nasdaq Copenhagens Regler for udstedere af aktier (1. oktober 2021), tillæg A, afsnit 22(i), idet CapHold kan erhverve ejerskabet over alle aktierne i InterMail ved at foretage tvangsindløsning.

Den 17. maj 2024 forventer CapHold således at anvende sin ret til at foretage tvangsindløsning af de aktier, som ejes af de resterende minoritetsaktionærer i InterMail, i overensstemmelse med selskabslovens §§ 70-72.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Anders Ertmann, CEO

Telefon: 36 86 33 21

E-mail: anders.ertmann@intermail.com

Nicolas Olivares, CFO

Telefon: 36 86 33 09

E-mail: nicolas.olivares@intermail.com

InterMail er et datadrevet kommunikationshus, som rådgiver kunder i at skabe leads, salg samt øge kundeloyaliteten.

Vi arbejder sammen med mere end 500 virksomheder, og hjælper dem med at skabe tydelige forretningsmæssige resultater på platforme som Google, Facebook, LinkedIn, Instagram samt via direct mails. Det kan vi fordi vi har erfarne og dygtige specialister med stor faglig ekspertise og mange års forretningsmæssig erfaring.

