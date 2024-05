Communiqué de presse

Eviden annonce JARVICE AI, un logiciel de gestion de plateforme d'IA qui s’ajoute à son portefeuille croissant de solutions d'Intelligence Artificielle

Paris, France et Hambourg, Allemagne - 14 mai 2024 - Eviden, l'entreprise du groupe Atos leader dans l'informatique avancée, annonce aujourd'hui JARVICE™ AI, une nouvelle solution logicielle qui complète sa gamme étendue de produits et services BullSequana AI. JARVICE AI simplifie le travail des data scientists et des administrateurs d'infrastructures d'IA en fournissant un accès d'orchestration " unique et sécurisé " à des clusters de GPU ou à des fournisseurs de cloud géographiquement dispersés.

JARVICE AI est une extension complète de la plateforme HPC d'entreprise existante JARVICE™ XE d'Eviden. Dotée de nouvelles capacités, cette plateforme est conçue pour l'IA et peut orchestrer en un clic des frameworks MLOps sur des infrastructures d'IA avancées, que ce soit sur site, dans le cloud ou sur des architectures fédérées. L'offre se targue d’offrir une performance "bare metal" et de proposer une très grande flexibilité pour exécuter des ressources d'accélération GPU, CPU, IPU ou toute autre ressource d'IA émergente. JARVICE AI exploite la vaste place de marché d'applications HyperHub™, et l'élargit avec un catalogue d'applications et de frameworks spécifiques à l'IA qui couvre le spectre de l’IA générative, des model ops et du LLM. En outre, JARVICE AI peut prendre en charge des applications et des frameworks d'IA personnalisés.

Grâce à son planificateur de charge de travail avancé intégré, JARVICE AI répond à un ensemble varié de besoins de planification simultanée de l'IA à partir d'une seule plateforme, y compris l'entraînement à grande échelle pour les frameworks d'IA générative, les tâches d'inférence à faible latence et les flux de travail MLOps complexes. JARVCE AI offre ainsi des niveaux élevés d'efficacité pour l'utilisation des clusters et la mobilité de la charge de travail.

" En combinant et en simplifiant la gestion et le déploiement d'applications d'IA et de HPC sous un seul et même panneau de verre à travers tous les points d'extrémité de calcul de l'organisation, JARVICE AI offre une expérience utilisateur sécurisée et évolutive aux scientifiques, aux chercheurs et aux ingénieurs. Avec JARVICE AI et HyperHub, les organisations peuvent répondre aux besoins en évolution rapide des charges de travail d'IA avec confiance et facilité - peu importe ce que l'avenir leur réserve ", a déclaré Leo Reiter, CTO Nimbix Cloud.



" En tant qu'utilisateur de JARVICE depuis 6 ans pour la formation de modèles d'apprentissage profond à grande échelle, JARVICE AI m'enthousiasme. Il est facile à utiliser, unifie les flux de travail MLOps à travers n'importe quelle infrastructure via un seul panneau de verre, et introduit une nouvelle planification avancée de la charge de travail - c'est une offre tout à fait convaincante pour l'entreprise", a déclaré Tanmay Bakshi, ML & Software Architect, IBM Automation, et Google Developer Expert for Machine Learning chez IBM.

Disponibilité :

JARVICE AI sera disponible à grande échelle au troisième trimestre 2024, avec un accès anticipé pour les clients dès aujourd'hui. Eviden sera présent à l'ISC24 à Hambourg, en Allemagne, cette semaine. Visitez le stand K30 pour parler avec une équipe d'experts ou pour voir une démonstration de JARVICE AI.

A propos d'Eviden 1

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération dans la transformation numérique axée sur les données, fiable et durable, avec un solide portefeuille de technologies brevetées. Avec des positions de leader mondial dans l'informatique avancée, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques, elle fournit une expertise approfondie pour tous les secteurs dans plus de 47 pays. Réunissant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités des données et de la technologie à travers le continuum numérique, aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d'Atos

Atos est un leader mondial de la transformation numérique avec environ 95 000 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 11 milliards d'euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et de l'informatique haute performance, le Groupe fournit des solutions de bout en bout sur mesure pour tous les secteurs d'activité dans 69 pays. Pionnier dans les services et produits de décarbonisation, Atos s'engage pour un numérique sécurisé et décarbonisé pour ses clients. Atos est une SE (Societas Europaea), cotée sur Euronext Paris.

L' objectif d'Atos est d'aider à concevoir l'avenir de l'espace d'information. Son expertise et ses services soutiennent le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche multiculturelle et contribuent au développement de l'excellence scientifique et technologique. Dans le monde entier, le Groupe permet à ses clients et à ses employés, ainsi qu'aux membres des sociétés dans leur ensemble, de vivre, de travailler et de se développer de manière durable, dans un espace d'information sûr et sécurisé.

