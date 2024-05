EnsembleIQ est finaliste de 13 National Magazine Awards : C3E

TORONTO, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EnsembleIQ , la principale source nord-américaine de renseignements pertinents et de connexions exploitables dans les secteurs du commerce de détail, des soins de santé et de l’hôtellerie, annonce aujourd’hui que cinq de ses marques — Canadian Grocer , Convenience Store News Canada , Pharmacy Practice + Business , Profession Santé et The Medical Post — ont été sélectionnées en tant que finalistes dans le cadre du concours annuel National Magazine Awards : Compétition interentreprises



Joe Territo, directeur de la stratégie d’EnsembleIQ, a déclaré : « Notre profonde expertise du marché nous permet de fournir à notre public l'information nécessaire pour prendre des décisions intelligentes qui favorisent la croissance de l’entreprise. Nous sommes honorés d’être reconnus pour la création d’un contenu et d’une conception exceptionnels pour nos communautés. »

Les finalistes sont les suivants :

