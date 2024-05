Les organisations d’Habitat pour l’humanité partout au Canada reconnues pour leurs contributions à des solutions de logement innovantes

TORONTO, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Habitat pour l’humanité Canada célèbre les réalisations de douze organisations locales d’Habitat ayant fourni des solutions de logement efficaces à leurs communautés à travers le pays.



Les organisations d’Habitat ont été reconnues pour plusieurs réalisations en 2023, notamment soutenir les membres de la Nation Ojibway de Saugeen en Ontario lors d’importantes rénovations de logements; obtenir la cote d’efficacité énergétique la plus élevée de la province pour un immeuble de quatre logements à Castlegar en Colombie-Britannique et pour la mise au point d'une application de covoiturage pour les futurs immeubles à logements multiples. Celle-ci compense les besoins en espaces de stationnement et contribue à fournir plus d’espace aux maisons de Peterborough, en Ontario.

En outre, Dave Hurley, président du conseil d’administration d’Habitat pour l’humanité des Territoires du Nord-Ouest et Gerrad Oishi, PDG d’Habitat pour l’humanité dans le sud de l’Alberta, ont tous deux reçu le prestigieux prix Terry Petkau Legacy Award pour leur leadership visionnaire, leur engagement en matière de partenariat et d’innovation et leurs réalisations dans la construction de logements supplémentaires pour les familles.

« J’aimerais féliciter tous les gagnants de prix de cette année », a déclaré Julia Deans, présidente et chef de la direction d’Habitat pour l’humanité Canada. « Ces prix démontrent le travail exceptionnel des organisations locales d’Habitat à une époque où l’innovation, les partenariats et le leadership sont essentiels pour répondre à la crise du logement au Canada et pour nous aider à réaliser la vision et la mission d’Habitat pour l’humanité au Canada et à l’échelle mondiale ».

Voici les gagnants de cette année :

Prix héritage Terry Petkau – Bénévole exceptionnel : Dave Hurley, cofondateur et président du conseil d’administration d’Habitat pour l’humanité des Territoires du Nord-Ouest. Depuis la création d’Habitat des Territoires du Nord-Ouest en 2012, la passion et l’engagement de Dave Hurley ont mené l’organisation à travers un changement transformationnel. Sa collaboration continue avec tous les niveaux de gouvernement, les groupes des Premières Nations et les partenaires et bailleurs de fonds potentiels a permis de tirer parti des ressources disponibles pour aider cet Habitat à réussir tout en élargissant sa portée. Grâce à son leadership visionnaire, Habitat des Territoires du Nord-Ouest est passé des constructions traditionnelles aux maisons modulaires et préfabriquées, permettant ainsi des constructions plus rapides, plus durables et à moindre coût, tout en augmentant le nombre annuel de maisons construites pour mieux servir les familles du Nord.



Gagnant en environnement et durabilité : Habitat pour l'humanité de Southeast BC a obtenu la cote d'efficacité énergétique la plus élevée de la province, soit la norme Step Code 5, pour sa construction de maisons en rangée de quatre logements à Castlegar, en Colombie-Britannique. La construction comprenait une isolation acoustique et un revêtement de sol en béton pour supporter des niveaux plus faibles de transmission du bruit – un domaine difficile à atteindre en ce qui concerne la durabilité, ainsi qu'un aménagement xéropaysagiste pour promouvoir une faible consommation d'eau.

Gagnant en impact étendu : En 2023, Habitat pour l'humanité Grey Bruce s'est associé à 12 familles – une augmentation de 200 % du nombre de familles desservies; a aidé 34 familles grâce à son programme de services communautaires ReStore; et a soutenu 77 membres de la Nation Ojibway de Saugeen dans des rénovations essentielles pour garantir des maisons sûres et habitables. Habitat Grey Bruce a également accueilli 47 jeunes participants dans le cadre de 61 événements de formation pratique de renforcement des compétences sur ses sites de construction des Premières Nations, engageant ainsi les participants dans une réconciliation active avec les Premières Nations.



En 2023, s’est associé à 12 familles – une augmentation de 200 % du nombre de familles desservies; a aidé 34 familles grâce à son programme de services communautaires ReStore; et a soutenu 77 membres de la Nation Ojibway de Saugeen dans des rénovations essentielles pour garantir des maisons sûres et habitables. Habitat Grey Bruce a également accueilli 47 jeunes participants dans le cadre de 61 événements de formation pratique de renforcement des compétences sur ses sites de construction des Premières Nations, engageant ainsi les participants dans une réconciliation active avec les Premières Nations. Les gagnants en matière d’innovation :



En 2023, ReStore d’Habitat pour l’humanité de Nouvelle-Écosse a continué de mettre en œuvre des stratégies innovantes pour contribuer à en faire l’un des principaux détaillants d’entreprises sociales locales dans sa province. Cela comprenait des partenariats avec des organisations à but non lucratif pour offrir des occasions d’emploi significatives; redistribuer les dons excédentaires pour améliorer l’impact communautaire et réduire le gaspillage; forger des partenariats stratégiques avec des entreprises locales de recyclage et d’élimination des déchets pour rediriger les articles utilisables des décharges vers le ReStore; nouer des partenariats avec des agents immobiliers locaux pour promouvoir son programme de déconstruction de cuisine et tirer parti des plateformes numériques pour étendre davantage la portée et l’impact de ReStore. Depuis 2021, ReStore d’Habitat de Nouvelle-Écosse a augmenté ses revenus annuels de 84 % pour atteindre plus de 1,4 million de dollars en 2023, ce qui se traduit directement par des recettes supplémentaires pour soutenir son programme d’accession à la propriété abordable.



Habitat pour l’humanité de la région de Peterborough et Kawartha travaille avec succès en partenariat avec la ville de Peterborough pour réduire ses exigences en matière de stationnement à 0,5 place de stationnement par unité d’habitation pour les futurs développements à plus forte densité, maximisant ainsi sa capacité à construire davantage de logements. En 2023, pour compenser cette réduction des places de stationnement, cet Habitat a noué un partenariat avec des étudiants de l’Université Trent pour mettre au point une application pour le nouveau programme d’auto-partage de l’organisation. Le programme fournira aux futurs propriétaires d’Habitat l’accès à un véhicule sur place appartenant à Habitat qui pourra être loué sur une base horaire ou à la journée à un tarif raisonnable, réduisant ainsi l’empreinte environnementale globale des propriétaires dans les communautés locales.





Gagnants du partenariat familial : Les propriétaires d’Habitat sont nos partenaires et ambassadeurs les plus importants.



Habitat pour l’humanité de Red Deer a mis en place des processus solides pour soutenir la réussite des propriétaires. Cela comprend des occasions de croissance personnelle, d’éducation à l’accession à la propriété et de littératie financière grâce à des ateliers, notamment la résolution des conflits entre bons voisins Good Neighbours, l’entretien et les garanties Maintenance and Warranties et ses cours financiers Money Mentors. Habitat Red Deer maintient un contact constant avec les propriétaires et effectue également des contrôles pour s’assurer que les familles se portent bien. Cela inclut des points de contact relationnels naturels comme des infolettres, des invitations à des événements spéciaux et l’invitation régulière de familles à Habitat ReStore grâce à des réductions pour les propriétaires.



Habitat pour l’humanité du sud de l’Alberta affine continuellement ses processus pour établir et entretenir des relations fructueuses avec les familles qui sont devenues de véritables ambassadrices de la marque Habitat. Cela comprend l’amélioration des expériences de bénévolat des futurs propriétaires; la formation des propriétaires sur la copropriété et la gouvernance du conseil d’administration; suivis des garanties des ménages avant expiration; des bulletins d’information trimestriels sur l’entretien de la maison; des enquêtes auprès des propriétaires menées au cours des première, cinquième et dixième années d’occupation et les familles bénéficiant d’un prêt hypothécaire reçoivent un soutien continu lors de points de contact trois fois par an.





Les propriétaires d’Habitat sont nos partenaires et ambassadeurs les plus importants. Gagnant de la sensibilisation communautaire : Habitat pour l’humanité d’Okanagan a engagé de nouveaux donateurs et sympathisants grâce à des loteries moitié-moitié, collectant plus de 173 000 $ de revenus de loterie en 2023. Les revenus de la loterie d’Habitat Okanagan sont consacrés à des programmes comme le recrutement, la fidélisation des bénévoles et la sécurité d’Habitat ReStore, aidant ainsi l’organisation à se maintenir tout en collectant des fonds pour continuer à construire des maisons sécuritaires et abordables.





a engagé de nouveaux donateurs et sympathisants grâce à des loteries moitié-moitié, collectant plus de 173 000 $ de revenus de loterie en 2023. Les revenus de la loterie d’Habitat Okanagan sont consacrés à des programmes comme le recrutement, la fidélisation des bénévoles et la sécurité d’Habitat ReStore, aidant ainsi l’organisation à se maintenir tout en collectant des fonds pour continuer à construire des maisons sécuritaires et abordables. Prix « One Habitat » : Habitats pour l’humanité Hamilton, Huronia, Nouveau-Brunswick, Okanagan et Prince Edward-Hastings pour avoir démontré leur engagement envers la vision d’Habitat d’un monde où chacun dispose d’un endroit sûr et décent pour vivre. L’année dernière, ces Habitats ont assumé des responsabilités pour d’autres Habitats locaux en raison de fusions ou pour fournir un soutien intérimaire lors des transitions de direction.

Pour une description complète de chaque prix et lauréat, veuillez visiter https://habitat.ca/fr/news/twelve-local-habitats-recognized-for-their-work-as-national-award-winners-announced

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l’humanité rassemble les communautés pour aider des familles à se renforcer, se stabiliser et devenir indépendantes grâce à un accès à la propriété abordable. Avec l’aide de bénévoles, de propriétaires de maison Habitat et des 45 sections locales d’Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 et qui est devenu un chef de file mondial d'organismes à but non lucratif œuvrant dans plus de 70 pays. Pour de plus ample information, consultez le site www.habitat.ca.

Pour de plus ample information :

Whitney Rodricks

Gestionnaire principale, communications

Habitat pour l’humanité Canada

Courriel : wrodricks@habitat.ca

Cellulaire : (416) 475-3487