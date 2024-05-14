費薩爾國王專科醫院和研究中心在戰略轉型中迎來新任副 CEO





沙特阿拉伯，利雅得, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 費薩爾國王專科醫院和研究中心 (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, KFSH&RC) 最近迎來了 Björn Zoéga 博士擔任其副 CEO，這一任命凸顯了醫院致力推動和培育卓越醫療保健的承諾。Zoéga 博士以醫療管理和政策方面的豐富經驗而聞名，他加入了一個專職團隊，體現醫院持續推進的關鍵戰略舉措。



作為醫學研究和臨床服務的領導者，KFSH&RC 不斷吸引全球專家，努力實現卓越醫療的願景。在 Zoéga 博士的參與下，醫院正在推進一項數碼轉型戰略，旨在提高營運效率並提升患者護理。他曾擔任歐洲大學醫院聯盟 (EUHA) 主席，透過 JOIN4ATMP 等旨在推動獲取創新療法的倡議，證明他在促進國際合作方面的專業能力，足以幫助 KFSH&RC 的服務進一步緊貼全球醫療趨勢的步伐。

KFSH&RC 的關鍵項目包括部署先進數碼技術以簡化患者護理流程，採用創新護理模式，以及提升其設施。這些戰略性努力旨在改善獲取醫療服務的途徑、促進更有效溝通，反映了 KFSH&RC 樹立醫療新標準的承諾。

Zoéga 博士之前在卡羅林斯卡大學醫院的貢獻正好符合 KFSH&RC 的目標。卡羅林斯卡大學醫院在《新聞週刊》2024 年全球最佳醫院評選中位列歐洲第二及全球第七，而 Zoéga 博士在該處培養了醫護人員持續學習和共同合作的文化。他推動了諸如 EUCARE 等項目，並在危機期間促進了全歐洲重症護理護士的交流，大大促進了員工發展，支援了之前所在醫院吸引頂尖人才的目標——這一原則與 KFSH&RC 的轉型之旅不謀而合。在 Zoéga 博士的領導下，KFSH&RC 有望進一步發揮塑造沙特阿拉伯醫療保健未來過程中的關鍵作用。

關於費薩爾國王專科醫院和研究中心：

費薩爾國王專科醫院和研究中心位居全球專業醫療的領導者之列，致力於推動創新，並成為先進的醫學研究和教育中心。透過與當地、區域和國際著名機構建立策略合作夥伴關係，醫院致力於推動醫療技術的發展並提高全球醫療保健標準。

醫院已連續兩年成為沙特阿拉伯和中東地區醫療行業最有價值的品牌。在沙特阿拉伯排名第 9 位，在中東則排名第 28 位。全球唯一一家進入其所在國家十大品牌行列的醫院，根據「Brand Finance」在 2024 年發布的沙特阿拉伯 50 大最有價值品牌和中東 150 大最有價值品牌兩份報吿也確認了這一點。

得益於王儲兼總理陛下（願真主保佑他）為提升沙特阿拉伯在全球醫療領域的領導地位而啟動的轉型計劃和 2030 年願景，KFSH&RC 已成為中東和非洲地區領先的學術醫療中心。根據 Brand Finance 的評估，連續兩年在 2024 年保持全球第 20 位的排名。此外還被美國雜誌《新聞週刊》評為 2024 年全球 250 家頂尖醫院之一。

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