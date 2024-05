Le CN inaugure une installation de transbordement novatrice à Flat Rock

FLAT ROCK, Mich., 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est fier d’annoncer la grande ouverture de sa nouvelle installation de logistique et de transbordement à Flat Rock, au Michigan.



Target Steel, le premier client de l’installation, convertira une grande partie de ses activités de transport de bobines d’acier, des camions aux trains pour bobines d’acier. La rationalisation des activités et le retrait d’un nombre important de poids lourds des autoroutes devraient permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 75 %.

« Nous sommes ravis d’ouvrir cette installation ultramoderne à Flat Rock. Elle témoigne de l’engagement du CN en faveur de solutions logistiques durables. Cette installation illustre notre engagement en matière d’innovation, de croissance et de gestion de l’environnement pour propulser l’économie. »

- Helen Quirke, vice-présidente Chaîne d’approvisionnement et expansion commerciale du CN



« Target Steel est ravie de s’engager dans cette aventure transformatrice aux côtés du CN, alors que nous développons nos capacités de fabrication automobile. En plus d’offrir une solution logistique, l’ajout de l’installation de transbordement du CN à Flat Rock témoigne du partenariat et de la créativité entre nos entreprises. Ensemble, nous ne nous contentons pas de transporter de l’acier; nous tissons des liens, nous favorisons l’innovation et nous propulsons le secteur automobile vers l’avant avec une efficacité et une fiabilité inégalées. »

- Michael Simone, vice-président, Target Steel Inc.



« Ce projet correspondait parfaitement aux besoins de notre programme de développement économique lié au transport de marchandises, en couvrant jusqu’à 50 % des coûts d’amélioration de l’accès au réseau ferroviaire de l’État, ce qui permettra de continuer de dynamiser notre économie par l’augmentation des volumes de transport de marchandises par rail. Cette installation aidera les clients du CN à accéder au réseau ferroviaire et s’imposera comme une solution viable pour le transport de leurs marchandises ».

- Peter Anastor, directeur, Michigan Department of Transportation Office of Rail



D’une superficie de 20 000 pieds carrés, l’installation de Flat Rock est conçue spécifiquement pour les activités en lien avec les trains entrants. Équipée d’un pont roulant de 50 tonnes et d’une voie pour 10 wagons pouvant recevoir des wagons-tombereaux couverts transportant des bobines d’acier, l’installation facilitera le transfert efficace des bobines du rail au camion, rationalisant ainsi le processus de distribution.

Énoncés prospectifs du CN

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, il achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis grâce à un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

À propos de Target Steel Inc.

Fondé en 1988, Target Steel est un centre de service de métaux familial de premier plan qui se consacre au secteur automobile dans toute l’Amérique du Nord. Comptant sept installations stratégiquement situées, une flotte privée de transporteurs d’acier et 38 équipements de pointe pour le traitement des métaux, notamment des refendeuses, des lignes de découpage et des lignes de découpage au laser, nous garantissons une livraison rapide et des produits de qualité supérieure adaptés aux spécifications exactes de nos clients. Notre laboratoire accrédité A2LA garantit l’intégrité et la conformité de nos matériaux, offrant ainsi à nos clients une fiabilité et une confiance inégalées lors de chaque achat. La mission de Target est de donner à la prochaine génération les moyens d’agir grâce à l’éducation et au mentorat, tout en maintenant son engagement inébranlable en faveur de l’excellence et de la confiance dans l’automobile.

