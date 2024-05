Coface nomme Ernesto de Martinis à la tête de la région Méditerranée et Afrique et Pietro Vargiu en tant que country manager en Italie

Paris, le 14 mai 2024 – 18h00

Coface annonce deux changements au sein de la direction de la région Méditerranée et Afrique avec les nominations de Ernesto de Martinis en tant que Directeur général pour la région et Pietro Vargiu au poste de Country Manager en Italie. Ces changements seront effectifs à partir du 1er juillet 2024.

Ernesto est basé à Milan et sera rattaché à Xavier Durand, Directeur Général de Coface. Il remplace Cécile Paillard qui poursuivra sa carrière en dehors du Groupe.

Ernesto a rejoint Coface en 2000 et a été nommé Country Manager de Coface Italie en 2012. Sous sa direction, Coface Italie est devenu le premier contributeur au chiffre d'affaires de Coface, et une entité forte, rentable et diversifiée occupant une position de leader sur le marché de l'assurance-crédit et de la caution. Le développement des services d'information constitue un nouvel axe de croissance sur le marché italien, qui bénéficie d'un momentum positif.

Pietro a une longue carrière dans le secteur de l'assurance et a occupé plusieurs fonctions, au niveau régional ou italien, dans les domaines de la vente, de la souscription des risques commerciaux ou de crédit.

Ernesto et Pietro auront pour objectif de permettre à Coface de poursuivre sa trajectoire de croissance et de jouer un rôle clé dans le plan stratégique 2024-2027 « Power the Core ».

Coface tient également à remercier Cécile Paillard pour son engagement au cours des 7 dernières années et lui souhaite beaucoup de succès dans la suite de sa carrière.

