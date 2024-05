Wendel finalise l’acquisition de 51 % du capital d’IK Partners, étape majeure de son développement stratégique

dans la gestion d’actifs privés pour compte de tiers

Wendel (Euronext : MF.FP), annonce aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de 51 % du capital d’IK Partners (« IK »), à la suite de l’obtention des autorisations réglementaires.

Dans le cadre de cette transaction initiale, Wendel investira au total 3831 millions d’euros, soit environ 12,5 fois le FRE2 avant impôt 2024 estimé, pour acquérir 51 % du capital d’IK. Le Groupe Wendel a également droit à 20 % du carried interest généré sur tous les fonds futurs levés par IK.

Les 383 millions d’euros seront payés par Wendel en deux temps :

255 millions d’euros ce jour, à l’occasion du closing de la transaction ;

128 millions d’euros le 14 mai 2027, sous certaines conditions.

Le solde du capital d’IK, soit 49 %, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires, qui se dérouleront entre 2029 et 20323 conformément aux annonces du 17 octobre 2023.

Wendel a pour ambition de bâtir une plateforme gérant de multiples classes d’actifs privés, en parallèle de son activité d’investissement historique pour compte propre. Le développement de cette plateforme devrait apporter à Wendel des flux de trésorerie récurrents et l’exposer à la performance de multiples classes d’actifs. Wendel a l’ambition d’atteindre 150 millions d’euros de FRE d’ici à 2027, via une croissance organique à deux chiffres de ses activités, accompagnée d’opérations de croissance externe sur de nouvelles classes d’actifs.

Le nouveau modèle d’affaires de Wendel est conçu afin de permettre le développement, à terme, d’une plateforme créatrice de valeur ayant vocation à générer des synergies opérationnelles.

Un leader européen du private equity

Fondée en 1989, IK est un des leaders du capital-investissement en Europe, avec des équipes réparties dans 7 pays d'Europe du Nord, qui se concentrent sur le segment mid-market. La société investit dans les secteurs des services aux entreprises, de la santé, des biens de consommation et de l'industrie au Benelux, les DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), en France, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni.

IK gère 11,84 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers et a investi dans plus de 180 entreprises depuis sa création.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare :

« Nous sommes très fiers de matérialiser cette nouvelle étape entrepreneuriale du développement de Wendel avec l’acquisition d’une société de grande qualité telle qu’IK, dont nous partageons les valeurs et la philosophie d’investissement.

Le partenariat avec IK est une première étape majeure dans le déploiement de notre nouvelle stratégie annoncée en 2023. Elle formera le socle du pôle de gestion d’actifs privés que nous construisons. Compte tenu de sa solidité financière, Wendel a les moyens d’accompagner dans la durée le développement d’IK Partners, mais aussi d’investir dans ses fonds pour avoir accès aux résultats des stratégies fortement créatrices de valeur mises en œuvre par ses équipes.

L’exécution de cette stratégie ambitieuse permettra d’accélérer la diversification de Wendel, d’amplifier la génération de cash-flows récurrents et de renforcer notre attractivité en tant qu’investisseur et en tant que société cotée.

Nous avons hâte de travailler à la réussite de ce partenariat créateur de valeur bâti avec Christopher Masek et son équipe. Je remercie les équipes de Wendel pour leur contribution à cette nouvelle étape importante de notre développement. Je suis convaincu que dans les années à venir, nous continuerons à trouver de nouvelles opportunités de croissance externe et des investissements en direct créateurs de valeur pour les actionnaires de Wendel tout en conservant le solide profil financier de notre société. »

Christopher Masek, PDG d'IK Partners, a commenté :

« Nous sommes très enthousiastes de nous associer à Wendel, dont l'investissement soutiendra nos stratégies existantes, tout en nous donnant la possibilité d'accélérer notre croissance dans d'autres domaines. Le partenariat envisagé permettra à notre Société d'atteindre ses trois objectifs stratégiques, à savoir : accéder à des capitaux permanents importants ; trouver une solution à long terme pour la croissance de notre groupe de partenaires ; et maintenir notre autonomie et notre identité.

Dans un secteur qui voit se former un nombre croissant de partenariats semblables au nôtre, nous pensons que cette transaction jette les bases d'une croissance continue et d'un renforcement de la plateforme IK. Elle offre un modèle unique et attrayant qui profitera à notre entreprise, à nos employés et à nos investisseurs pour les années à venir.

Nous avons hâte de travailler avec Laurent et ses équipes dans ce qui sera, nous le croyons, un partenariat fructueux. »

1 Excluant 16 millions d’euros de ticking fees et intérêts

2 Fee Related Earnings: Bénéfices générés par les revenus de commissions récurrentes (principalement les commissions de gestion). Ils excluent les revenus générés par les revenus liés à la performance, plus volatils, tels que les commissions de performance ou le carried interest.

3 Et au plus tard en 2034 si exercice de la faculté de report

4 Y compris les co-investissements directs de la part de LPs significatifs et de co-contrôle de co-investisseurs tiers.

