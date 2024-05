Découverte de nouvelles zones à haute teneur sur le site du Complexe Lithium Amérique du Nord

BRISBANE, Australie, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Les nouveaux forages effectués sur le site du Complexe Lithium Amérique du Nord, dont les résultats proviennent de 91 forages et coins totalisant 26 605 m, ont permis d’identifier d’une minéralisation à haute teneur en lithium au nord-ouest, au nord-est, au sud-est et en dessous de l’enveloppe de la fosse de l’estimation des ressources minérales

Extension nord-ouest – Nouvelles pegmatites 32,88 m @ 1,72 % Li 2 O à partir de 269,62 m dans le trou de forage LAN-23-094 19,35 m @ 1,63 % Li 2 O à partir de 346,72 m dans le trou de forage LAN-23-095 20,05 m @ 1,60 % Li 2 O à partir de 350,75 m dans le trou de forage LAN-23-139-W1

Zone de ressources – Amélioration ou conversion potentielle des ressources 47,50 m @ 1,29 % Li 2 O à partir de 402,85 m dans le trou de forage LAN-23-034 25,65 m @ 1,56 % Li 2 O à partir de 320,75 m dans le trou de forage LAN-23-044 43,25 m @ 1,48 % Li 2 O à partir de 377,75 m dans le trou de forage LAN-23-053A 17,95 m @ 1,81 % Li 2 O à partir de 168,80 m dans le trou de forage LAN-23-062 21,40 m @ 1,43 % Li 2 O à partir de 46,95 m dans le trou de forage LAN-23-075 57,65 m @ 1,54 % Li 2 O à partir de 334,85 m dans le trou de forage LAN-23-080 21,90 m @ 1,46 % Li 2 O à partir de 138,50 m dans le trou de forage LAN-23-085 22,80 m @ 1,36 % Li 2 O à partir de 106,30 m dans le trou de forage LAN-23-118

Découverte de nouvelles pegmatites supplémentaires au sud-est et au nord-est de la ressource minérale estimée existante

Résultats d’analyse en attente pour 24 forages supplémentaires (4 592 m) de la campagne de forage 2023.

Le producteur de lithium nord-américain Sayona (ASX :SYA ; OTCQB : SYAXF), annonce la découverte et l’expansion de nouvelles zones minéralisées sur le site du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) de la société (SYA : 75 % ; Piedmont Lithium : 25 %) au Québec, Canada.

Les zones nouvellement découvertes sont sur le point de devenir un point central pour l’évaluation par le Complexe LAN des futures options d’exploitation minière. Les premières évaluations indiquent la présence d’une minéralisation à hauteur teneur en lithium à l’extérieur de l’enveloppe des ressources de la fosse, ce qui pourrait représenter un ajout substantiel au portefeuille de ressources du Complexe LAN et contribuer à prolonger la durée de vie de la mine du Complexe LAN.

Le programme de forage 2023 a permis de mettre en évidence le potentiel du Complexe LAN, situé dans la région très prometteuse de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec, et de confirmer la conversion possible des ressources présumées en ressources mesurées et indiquées à l’intérieur de l’enveloppe de la ressource minérale de la fosse. Le programme visait à accroître et à sécuriser la base de ressources de l’exploitation tout en visant un taux élevé de conversion des réserves. Une sélection de résultats de tests est présentée dans le Tableau 1 et sous la Figure 1.

James Brown, Chef de la direction par intérim de Sayona, a déclaré : « Ces nouvelles découvertes sur le site du Complexe LAN nous enthousiasment tout particulièrement, car elles mettent en évidence le potentiel de cet actif avec une minéralisation à haute teneur définie au nord-ouest, au nord-est, au sud-est et en dessous de la ressource minérale existante. L’équipe du Complexe LAN va maintenant travailler à la mise à jour des ressources minérales en intégrant ces résultats significatifs. Nous sommes impatients de continuer à tester la minéralisation sur le site du Complexe LAN grâce aux autres forages actuellement en cours. »

Pour le communiqué complet, veuillez consulter le site : https://clients3.weblink.com.au/pdf/SYA/02806020.pdf

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :



Andrew Barber

Relations avec les investisseurs



Tél. : +61 7 3369 7058

E-mail : ir@sayonamining.com.au Pour les demandes de renseignements de la part de la communauté et des médias locaux, veuillez contacter :



Bianca Galimi

Directrice des communications et relations avec le milieu



Tél. : +1 819 856-3288

E-mail : bianca.galimi@sayona.ca

À propos de Sayona Mining

Sayona Mining Limited est un producteur de lithium nord-américain (ASX :SYA ; OTCQB : SYAXF), avec des projets au Québec, au Canada et en Australie occidentale.

Au Québec, les actifs de Sayona comprennent North American Lithium, aux côtés du projet Authier Lithium, et le projet Tansim Lithium, soutenu par un partenariat stratégique avec le développeur de lithium américain Piedmont Lithium, Inc. Sayona détient également une participation de 60 % dans l’important projet Moblan Lithium dans le nord du Québec.

En Australie occidentale, la société détient un vaste portefeuille de concessions dans la région de Pilbara, avec des perspectives pour l’or et le lithium. Sayona explore des cibles aurifères de type Hemi dans la région de classe mondiale de Pilbara, tandis que ses projets de lithium incluent des concessions appartenant à la société et d’autres faisant l’objet d’une coentreprise avec Morella Corporation.