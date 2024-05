Lerøy Seafood Group ASA: Fremgang i biologisk prestasjon. Lovende skjermingsteknologi løfter fiskevelferd.

GOD BIOLOGISK UTVIKLING I FØRSTE KVARTAL 2024. FREMGANGEN I VAP S&D FORTSETTER.

Lerøy Seafood Group ASA rapporterer i dag et konsolidert operasjonelt driftsresultat på MNOK 842 for første kvartal 2024. Av dette utgjør havbruk MNOK 576, på sesongmessig lave slaktevolumer. Konsernleder Henning Beltestad sier; Vi har hatt et godt kvartal i Havbruk med en sterk biologisk utvikling. I lys av svært kalde sjøtemperaturer vokser fisken vår godt. Det er også veldig gledelig å konstatere betydelig bedring i biologi og inntjening i Scottish Seafarms.

Innen Villfangst rapporteres et operasjonelt driftsresultat på MNOK 187 i kvartalet som tradisjonelt er høysesong, drevet av gode fangstvolumer og høye torskepriser. Dette segmentet blir krevende fremover grunnet lavere kvoter, der driftsgrunnlaget vårt blir ytterligere redusert som følge av den nye kvotemeldingen, fortsetter Beltestad.

Nedstrømsvirksomheten (VAP S&D) genererer i første kvartal et operasjonelt driftsresultat på MNOK 176, drevet av driftsforbedringer, høy kapasitetsutnyttelse i Norge og økte produktpriser. Med vår helintegrerte verdikjede har vi en fordelaktig posisjon med høy prosesseringskapasitet i Norge, som vi har utnyttet godt i kvartalet. Vi har et godt momentum og har lykkes å snu utviklingen i en rekke virksomheter nedstrøms, forteller Beltestad.

INVESTERINGER I FISKEVELFERD SKAL BIDRA TIL OPPNÅELSE AV STRATEGISKE MÅL FOR 2025

Om fremtiden kommenterer Beltestad: I Lerøy tar vi nå nye steg i retning av oppnåelse mot ambisiøse, strategiske mål for 2025. Vår implementering av skjermingsteknologi viser lovende resultater, med minimalt behov for lusebehandlinger. Vi faser inn bedre genetikk og har gjort viktige prosessforbedringer innen rogn og smolt. Resultatet er en mer robust fisk, som vokser bedre. Vi øker også andel av produksjon av ørret, som historisk har bedre biologisk prestasjon, i Lerøy Sjøtroll.

Tiltakene er avgjørende for fiskens velferd og har stor betydning for vår finansielle utvikling. Grunnet redusert lisenskapasitet i Lerøy Sjøtroll (nedtrekk i trafikklys-systemet) har vi valgt å justere volummålet for Norge i 2025 til 200,000 GWT. Vi har stor tro på videre fremgang i VAP S&D, i tråd med stadig bedre utnyttelse av vår unike verdikjede, avslutter konsernlederen.

For henvendelser, vennligst kontakt konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

OM LERØY SEAFOOD GROUP

Lerøy Seafood Group (LSG) er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Konsernets omlag 6 000 medarbeidere håndterer årlig mellom 350 000 og 400 000 tonn sjømat gjennom konsernets verdikjede, noe som tilsvarer om lag 5 millioner måltider hver dag. Konsernet har en vertikalt integrert verdikjede for rødfisk og hvitfisk, samt en betydelig aktivitet med tredjeparts produkter.

Konsernets verdier «åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» skal ligge til grunn for konsernets totale aktiviteter, og det arbeides mot målet om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Målsatt avkastning på sysselsatt kapital før skatt (ROCE) er 18% p.a. Konsernet har en rekke ulike bærekraftsmål, herunder å kutte utslipp av klimagasser med 46% innen 2030.

For å sikre forbrukeren trygge produkter jobber vi aktivt i alle ledd av verdikjeden, og som helintegrert sjømatleverandør har vi muligheten til å ha kontroll og kvalitetssikre våre produkter gjennom hele verdikjeden. På denne måten kan vi oppfylle sjømatmarkedets stadig strengere krav til sporbarhet, mattrygghet, produktkvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraft og kontinuerlig leveranse.

