Muudatus LHV Varahalduse juhatuses

AS-i LHV Group tütarettevõtte AS-i LHV Varahaldus nõukogu otsustas vastavalt kokkuleppele 31. juulist 2024 tagasi kutsuda juhatuse liikme Joel Kukemelki. Edaspidi jätkab AS-i LHV Varahaldus juhatus kaheliikmelisena.



Joel Kukemelk on LHV-s töötanud kokku 18 aastat, täites erinevaid rolle nii esialgses investeerimisühingus, pangas kui ka viimased 14 aastat varahaldusettevõttes. „Joel on oma pühendumusega juhatuse liikmena, fondijuhina ja varem ka portfellihalduri ja analüütikuna jätnud LHV arengusse tuntava jälje ja arendanud ka Eesti pensionifondide maastikku tervikuna. Tema aktiivsel kaasabil on kasvanud tuhandete pensionikogujate vara,“ kommenteeris LHV Varahalduse juhatuse esimees Vahur Vallistu.

Joel Kukemelki sõnul on hetkel sobiv aeg lahkumiseks ja töö meeskonnakaaslastele üleandmiseks. „Kaheksa aastat tagasi tõime Eesti pensioniturule esimesed indeksifondid ja neli aastat tagasi ainsad rohepöörde trendi investeerivad fondid. Konstruktiivses koostöös riigi ja turuosalistega õnnestus luua pensionikogujatele võimalus hakata 2024. aastast esitama avaldusi suuremate II samba maksete tegemiseks. Lisaks on aktiivse teavitustöö tulemusena kasvanud arusaam tööandjapensioni juurutamise vajadusest ning see on jõudnud ka valitsuse koalitsiooniprogrammi,“ kommenteeris Kukemelk.

Juuli lõpuni täidab Joel Kukemelk lisaks juhatuse liikme positsioonile ka fondijuhi ülesandeid, seejärel võtavad LHV pensionifondide Roheline, Indeks, Roheline III ja Indeks III juhtimise üle teised LHV kogenud investeerimismeeskonna liikmed.

