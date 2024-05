Les Ulis, le 15 mai 2024 à 7H00





LEXIBOOK : T4 23-24 FISCAL EN BAISSE DE 14.7% A 6.4M€ VS 7.5M€ SUR T4 22-23. CA ANNUEL EN HAUSSE DE 14.4% A 58.5M€ VS 51.2M€ GRACE A LA CROISSANCE EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL. PREMIERS INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS EN PUBLICITE AUX USA. PERSPECTIVES SATISFAISANTES POUR LE NOUVEL EXERCICE 2024-25.

L’activité du T4 fiscal est restée dynamique malgré un contexte de consommation plutôt morose. Comme attendu, le CA du T4 23-24 ressort en baisse à 6.39M€ vs 7.49M€ en 22-23.

La baisse des ventes est localisée principalement sur la non-reconduction d’une vente de robots sous marque propre pour Mainbot et dans une moindre mesure sur un tassement des ventes sur Amazon dans un contexte de rationalisation de leurs stocks après Noël.

Sur l’exercice fiscal complet, le CA progresse encore de 14.36% à 58.55M€ vs 51.2M€ un an plus tôt.

Le Groupe a continué sa campagne de communication en Europe sur le trimestre dépassant sur son année fiscale plus d’un milliard d’impressions digitales. Le Groupe a aussi investi plus d’1 Million d’euros en publicité digitale sur le marché américain pour accroître la notoriété de ses marques localement.

Le T1 24-25 est attendu en légère croissance par rapport au T1 23-24, et laisse augurer un nouvel exercice de croissance rentable pour Lexibook malgré une parité Euro vs dollar américain moins favorable et des conditions de fret international également dégradées.





Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour la période close le 31 mars 2024 (période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024).

Chiffre d’affaires consolidé (M€) 2022/2023 2023/2024 Var 1er trimestre 6,93 7,01 +1,15% Dont FOB 2,22 2,21 -0,45% Dont Non FOB 4,71 4,8 +1,91% 2éme trimestre 13,4 15,13 +12,91% Dont FOB 4,32 2,85 -34,03% Dont Non FOB 9,08 12,28 +35,24% 3ème trimestre 23,41 30,01 +28,19% Dont FOB 0,72 0,88 +22,22% Dont Non FOB 22,69 29,13 +28,38% 4éme trimestre 7,49 6,39 -14,69% Dont FOB 1,87 1,03 -44,92% Dont Non FOB 5,62 5,35 -4,80% +14,36%







Total 12 mois 51,2 58,55

Après un troisième trimestre fiscal 23-24 très dynamique en croissance de 28.2%, le dernier trimestre de l’exercice fiscal, qui était déjà en baisse de 11.3% en FY22-23, ressort comme attendu en baisse à nouveau et ressort à 6.39M€ vs 7.49M€ en 22-23 (-14.7%). Cette baisse d’activité est essentiellement liée à la non-reconduction d’une livraison de robots pour la société Mainbot, et dans une moindre mesure par un niveau de commandes inférieur de la part d’Amazon Europe du fait de leur politique de rationalisation des stocks après la saison de Noël. Le CA FOB (CA facturé directement depuis HK sur des livraisons FOB HK par containers complets) ressort en baisse marquée de 45%, la vente auprès de Mainbot ayant eu lieu sur une base FOB HK sur le T1 2023. Le CA non FOB est en légère baisse principalement du fait d’Amazon Europe.

Sur l’exercice complet, le chiffre d’affaires s’établit à 58.55M€, en progression de 14.4%, un niveau de CA historique pour le Groupe.

En termes de produits, la baisse des ventes sur le trimestre est localisée sur les robots de Mainbot. Les ventes des autres produits évoluent peu en proportion de l’activité du trimestre.

Les ventes de produits à licence, restent très dynamiques sur le trimestre tant sur les licences existantes comme La Reine des Neiges, Pat Patrouille, Spiderman que sur les nouvelles licences comme Stitch, Wish et Barbie.

Le Groupe a maintenu ses efforts de communication et a continué sa campagne de marketing digitale massive et d’envergure européenne sur les nouveautés du Groupe. Cette campagne aura permis de générer plus d’un milliard d’impressions digitales sur les produits du Groupe sur l’année fiscale en Europe contribuant à renforcer la notoriété de la marque Lexibook à un niveau inégalé à ce jour. Parallèlement, Lexibook a dupliqué cette campagne sur l’exercice et l’a particulièrement renforcée sur son Q4 fiscal sur le marché américain afin de préparer la saison de Noël 2024 localement. Au global, les dépenses publicitaires sur les USA dépasseront 1M€ sur l’exercice.

Perspectives

Le Groupe a présenté ses collections 2024 à la distribution internationale et l’accueil des nouveautés a été positif. Les référencements pour la campagne de Noël 2024 sont très encourageants et laissent prévoir un nouvel exercice 2024-25 dans la lignée de 23-24. Le carnet de commandes laisse entrevoir un niveau d’activité en légère croissance par rapport à l’année dernière sur le T1 2024-25 et Lexibook entend continuer sur sa lancée de croissance rentable cette année.

Plusieurs renouvellements de contrats de licence expirant dans les prochains mois sont en cours de négociation sur les contrats actuels et le Groupe ambitionne de les étendre sur de nouvelles zones. La confirmation des renouvellements fera l’objet de communiqués séparés au fil de leurs signatures respectives.

La parité Euro vs dollar américain est moins favorable sur le premier semestre fiscal. Les conditions de fret international se sont également nettement dégradées en raison de la crise du transport maritime en mer rouge. Ceci impacte les délais de livraisons et les coûts de revient sur les produits du Groupe.

Calendrier financier 2024/2025

Résultats annuels au 31 mars 2024 : le 28 juin 2024

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 mars 2024 : le 28 juin 2024

