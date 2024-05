Temenos présente Temenos Positions, une solution ciblée sur la transformation des opérations bancaires

DUBLIN, Irlande, 15 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Forum communautaire de Temenos -- Temenos (SIX : TEMN) présente aujourd’hui Temenos Positions, une solution d’exécution financière conçue pour révolutionner les opérations des banques de détail ou institutionnelles dotées de systèmes multiprocesseurs complexes sur plusieurs branches d’activité.



Temenos Positions fait office de référentiel unique en temps réel aux opérations d’actualisation et de partage des soldes, aux instruments et aux mouvements financiers à l’échelle d’une banque tout entière, indépendamment de l’infrastructure technologique sous-jacente. Cette solution permet aux banques de réduire les risques opérationnels, de gagner en efficacité financière, et de développer et mettre rapidement des produits et services financiers complexes en marché. Elle contribue de fait à relever sa rentabilité et son niveau d’expérience client.

De nombreuses banques fonctionnent aujourd’hui sur des piles technologiques accumulées au fil du temps, faisant état de plusieurs systèmes centraux fonctionnant en silo. Elles font face à de considérables enjeux pour les remplacer en raison justement de la nature multiprocesseur de leur environnement informatique. Elles peinent ainsi à obtenir une vue à 360 degrés sur leurs positions financières en temps réel, et engagent d’importants frais d’intégration, de réconciliation et de travail manuel. Grâce à Temenos Financial Positions, les banques peuvent répondre à leurs besoins immédiats en matière d’efficacité opérationnelle et peuvent également moderniser graduellement leur infrastructure informatique sans avoir à repenser l’intégralité de leur système central.

À l’appui des fonctionnalités bancaires développées par Temenos, Temenos Positions est le fruit de plusieurs dizaines d’années d’investissement dans la plateforme centrale. Ces investissements veillent à garantir que le système peut répondre à des cas d’utilisation complexes pour le traitement des valeurs et les soldes de multiple nature. La solution est conçue pour une mise en place sans serveur - une nouvelle façon plus simple et plus rapide pour Temenos d’élaborer et déployer ses solutions. Cette nouvelle approche vise à concevoir et déployer des fonctionnalités sous forme de bibliothèques discrètes, augmentant de quasi 30 % le rythme d’installation et de prise en charge des déploiements originaires du cloud à raison d’une base de données unique. De plus, la solution peut s’étendre à d’autres domaines connexes tels que les partenariats et la tarification, améliorant ainsi sa polyvalence.

Pour Jost Hoppermann, de Hoppermann Advisory, « La plupart des banques connaissent un mode de fonctionnement alourdi par les multiples systèmes hérités au fil du temps, et beaucoup ont besoin d’aide pour gérer la coexistence des processeurs anciens et modernes. Temenos Positions est la solution lean idéale pour isoler les différentes composantes de l’architecture, reléguer les anciens systèmes à l’arrière-plan et privilégier les nouvelles fonctionnalités. Un référentiel unique de données fonctionnant en temps réel est un élément fondamental de la transformation évolutive de l’industrie bancaire. Il contribue également à une meilleure expérience client du fait de mises à jour effectuées en temps réel sur les soldes des comptes, concourant ainsi à rehausser le niveau de transparence et de confiance au sein du portefeuille. »

Tony Coleman, Directeur de la technologie et de l’innovation chez Temenos, observe que : « La vérité qui blesse pour de nombreuses banques réside dans le fait qu’elles n’ont pas la vue sur les positions ni les autorisations de financement en temps réel à l’échelle de toute la maison. Temenos Positions y satisfait en fournissant un référentiel en temps réel pour tous les soldes et toutes les autorisations concernées. Conçue pour gérer un important volume d’instruments et du traitement de grande envergure, la solution Temenos Positions peut traiter efficacement et à grande échelle des gros volumes d’instruments, sans se reposer sur la clôture de fin de journée, puisqu’il fonctionne au moyen d’un simple ajustement de date, ce qui le rend idéal pour les banques confrontées à de gros volumes de transactions. »

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la première plateforme au monde pour les services bancaires composables, au service de clients dans 150 pays pour élaborer de nouveaux services bancaires et créer des expériences clients de pointe. Les banques les plus performantes qui utilisent les logiciels de Temenos atteignent des rapports coûts/revenus représentant près de la moitié de la moyenne du secteur et une rentabilité des capitaux propres deux fois supérieure à la moyenne du secteur, de même que l’enveloppe de leur budget informatique dédiée à la croissance et à l’innovation.