MEDDELELSE NR. 266





Storaktionærmeddelelse





Storaktionærmeddelelse – BlackRock, Inc.

I henhold til kapitalmarkedslovens § 30 skal det hermed oplyses, at BlackRock, Inc. har meddelt ChemoMetec A/S, at BlackRock Investment Management (UK) Limited d. 13. maj 2024 har nedbragt sin beholdning af stemmerettigheder tilknyttet aktier og stemmerettigheder i ChemoMetec A/S til under 10%, og besiddelsen dermed er under 10% procentgrænsen i kapitalmarkedslovens § 38.

BlackRock, Inc.’s samlede beholdning af aktier og stemmerettigheder i ChemoMetec A/S udgør 14,07% af den samlede aktiekapital og de samlede stemmerettigheder i ChemoMetec A/S.









Yderligere oplysninger

Niels Høy Nielsen, CFO

Telefon (+45) 2551 8724









Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com