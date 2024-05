La maison : l’endroit préféré de 92 % des Québécois et Québécoises

MONTRÉAL, 15 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EspaceProprio, qui rassemble un groupe d’entreprises de services en habitation dont DuProprio, Confia et RénoAssistance, dévoile les résultats de sa plus récente enquête Bien chez soi portant sur le bien-être à la maison. Cette grande étude menée auprès de plus de 2 000 Québécois et Québécoises se penche notamment sur la relation que ceux-ci entretiennent avec leur chez soi et avec leur ville de résidence, en plus d’aborder leurs préoccupations et leurs aspirations en matière d’habitation.



Rien comme être à la maison

Pas moins de 92 % des Québécois et Québécoises jugent que c’est à la maison qu’ils se sentent le mieux. Ce sentiment se reflète dans leurs habitudes casanières alors que près de la moitié des personnes sondées (44 %) disent être à la maison presque tout le temps, tandis que 47 % y passent au moins la majorité de leur temps en dehors des heures de travail. La relaxation et le temps pour soi (39 %) arrivent en tête de liste des activités auxquelles on consacre le plus de temps à la maison devant le travail (32 %), l’entretien (13 %) et la cuisine (10 %).

« Évidemment, la pandémie a eu un gros impact sur le lien qu’on entretenait avec notre chez soi en renforçant l’idée de se créer un cocon à notre image. Pour la majorité d’entre nous et plus que jamais auparavant, cet endroit est devenu le centre de nos vies et de notre bien-être. Entre autres, l’essor du télétravail a amené les gens à passer plus de temps à la maison et à redéfinir certains espaces. Résultat : les gens aiment être à la maison, s’y sentent confortables et l’adaptent à leur goût », indique Pascal Laflamme, chef de l’exploitation et de l’expérience client intégrée chez EspaceProprio.

Un chez soi à son image

La vaste majorité des répondants et répondantes (82 %) sont d’avis que leur chez soi correspond à leur image, une perception renforcée notamment chez les propriétaires (88 %) et chez ceux et celles ayant rénové récemment (87 %). Questionnées sur leur décoration intérieure de rêve, les personnes sondées ont placé le décor contemporain/moderne en tête de liste (24 %) devant le décor traditionnel (15 %), champêtre (14 %) ou minimaliste (9 %).

Portrait régional

Les endroits où il fait bon vivre

L’indice EspaceProprio qui mesure la satisfaction par rapport au chez soi se situe à un niveau moyen de 7,7 sur 10 à travers la province. En tête de liste, les personnes qui résident en Abitibi, dans le Nord-du-Québec et au Saguenay–Lac-Saint-Jean sont les plus satisfaites de leur habitation (8,0 sur 10), tandis que Montréal arrive en queue de peloton avec une moyenne de 7,3.

Où sont les villes idéales?

C’est dans la Capitale-Nationale, dans le Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine que les gens considèrent le plus leur ville comme idéale (7,5 sur 10). À l’inverse, les résidents et résidentes de Laval (6,8), de Lanaudière (6,7) et de l’Outaouais (6,7) estiment que leur ville répond moins à leurs attentes.

Globalement, environ trois personnes sur quatre (76 %) se disent attachées à leur ville actuelle, un attachement qui croît avec l’âge jusqu’à atteindre 85 % chez les 65-74 ans, qui ne se verraient plus vivre ailleurs.

Montréal : animée et stressante

On observe à Montréal des taux de satisfaction (7,3 sur 10) et de fierté (7,1 sur 10) plus faibles par rapport au chez soi. Plus de trois Montréalais et Montréalaises sur quatre (78 %) se disent attachés à leur ville. Les habitants et habitantes de la métropole sont moins casaniers et se sentent plus stimulés, actifs et animés que partout au Québec. Dans le contexte immobilier actuel, leur habitation y est plus souvent (32 %) un facteur de stress qu’ailleurs (26 % pour la population du Québec). Questionnées sur leurs aspirations pour leur futur chez soi, les personnes résidant à Montréal ont évoqué nettement plus souvent le désir de tranquillité (30 %) et d’une propriété plus spacieuse (28 %).

Capitale-Nationale : une relation singulière avec sa ville

Avec un taux de satisfaction envers le chez soi situé dans la moyenne québécoise (7,7), c’est plutôt dans la relation avec leur ville que les gens de Québec se démarquent. Ce sont 42 % des habitants et habitantes de la Capitale-Nationale qui se disent très attachés à leur ville, un sommet. Dans le même sens, c’est aussi à Québec (60 %) et dans Chaudière-Appalaches (62 %) que l’on compte la plus forte proportion de Québécois et Québécoises disant se sentir heureux dans leur ville.

L’appel de la quiétude en région

À savoir dans quel milieu (urbain, banlieue ou région) se trouverait leur chez soi idéal, seulement 25 % des répondants et répondantes vivraient en milieu urbain (comparativement à 37 % qui affirment y vivre actuellement). La décision de vivre en ville relève souvent de l’obligation plus que du choix alors que pour le tiers des personnes (33 %), leur milieu de vie actuel ne correspond pas à leur idéal.

Concernant les aspirations en matière d’habitation, ce sont la proximité de la nature (26 %) et la recherche de tranquillité (24 %) qui sont les plus répandues au Québec. Cet appel de la nature est d’ailleurs généralisé dans l’ensemble de la province, signe de l’importance accordée aux espaces verts. Si l’attrait d’une plus grande propriété (39 %) ou d’un plus grand terrain (33 %) est avant tout l’affaire des 18-34 ans, l’idée de réduire l’entretien et les responsabilités (31 %) rejoint surtout les 55 ans et plus.

L’unifamiliale a la cote

La maison unifamiliale continue de séduire la population du Québec, alors que près de la moitié des personnes (45 %) se projettent y vivre dans 10 ans, très loin devant tous les autres types d’habitation (condo : 17 %, appartement : 13 %, maison multigénérationnelle : 7 %). Même chez les 65-74 ans, la tendance à vouloir vieillir à la maison est bien réelle puisque 39 % d’entre eux se voient encore à la maison à la fin de la prochaine décennie.

Des concessions pour devenir propriétaire

Sans grande surprise, près des deux tiers (64 %) des locataires de la province aspirent à devenir propriétaires, tout particulièrement les 18-34 ans (89 %). Dans le présent contexte d’accès à la propriété, plusieurs aspirants et aspirantes propriétaires se résignent à faire des concessions comme acheter une propriété nécessitant des réparations mineures (42 %), travailler davantage (37 %) ou encore s’éloigner en région (34 %).

Entretien et rénovations : l’importance de l’accompagnement

L’entretien de la maison demande trop de temps aux yeux de 37 % des gens, un chiffre qui grimpe à 46 % chez les 35-44 ans qui sont au cœur de leur vie active. Quant aux rénovations, une personne sur trois (32 %) dit manquer de talent malgré sa bonne volonté et le quart (27 %) préfère simplement les déléguer. Cela étant dit, on constate que ceux et celles ayant fait le choix de rénover depuis deux ans sont nettement plus satisfaits (8,1 sur 10) et fiers (8,0) de leur chez soi en plus d’y passer davantage de temps.

« Les résultats obtenus démontrent qu’il y a un véritable besoin pour les propriétaires du Québec d’être accompagnés et pris en charge pour la gestion de l’entretien et des rénovations de leur propriété. Le manque de temps, de connaissances et de capacités techniques sont des enjeux auxquels beaucoup de gens sont confrontés une fois qu’ils ont fait l’acquisition d’une propriété. Les résultats de l’étude montrent d’ailleurs que les gens qui passent à l’action sont finalement plus heureux à la maison ensuite », souligne Pascal Laflamme.

