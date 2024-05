Virtual Gurus annonce l'innovateur technologique Elliot Schneier comme nouveau Directeur des Opérations pour diriger les initiatives de croissance de nouvelle génération

CALGARY, Alberta, 15 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En mai, Virtual Gurus, un leader des solutions d'assistants virtuels, a nommé Elliot Schneier au poste de Directeur des Opérations, ouvrant la voie à une croissance organisationnelle significative.



Fondé par Bobbie Racette, Virtual Gurus a permis à plus de 800 professionnels issus de milieux sous-représentés, y compris des mères célibataires, des peuples autochtones, la communauté 2SLGBTQIA+ et des personnes ayant des capacités différentes, de s'épanouir. Cet engagement en faveur de l'inclusivité, associé à une croissance commerciale substantielle, a valu à l'entreprise une place sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Globe and Mail au Canada pour 2023, avec une dynamique qui devrait se poursuivre en 2024.

« Elliot apporte une richesse de prévoyance stratégique et un palmarès prouvé de son mandat en tant que COO et cofondateur de Startups.com et ancien COO de Zirtual", a déclaré Racette. "Son expertise sera cruciale alors que nous améliorons notre plateforme propriétaire qui combine apprentissage automatique et insight humain, établissant de nouvelles normes dans l'industrie de la main-d'œuvre virtuelle. »

Sous la direction de Schneier, l'entreprise prévoit d'étendre ses offres de services, y compris l'introduction de réceptionnistes virtuels et l'amélioration des services d'assistants virtuels, tout en maintenant un fort accent sur sa mission sociale.

« Alors que nous continuons à faire évoluer notre plateforme, nous dédions le deuxième trimestre de cette année à la restructuration stratégique, en priorisant la croissance et en lançant notre financement de Série B », a ajouté Racette. « La nomination d'Elliot marque un tournant critique, notamment alors que nous tirons parti de l'IA pour améliorer les capacités humaines et poursuivre notre mission d'autonomiser et d'innover. »

Stephen Nairne, Directeur des Investissements chez Raven Indigenous Capital Partners et investisseur dans Virtual Gurus, a exprimé son enthousiasme :« Nous sommes ravis d'accueillir Elliot dans l'équipe de direction de Virtual Gurus et croyons que son alignement fort sur nos valeurs et son palmarès constant de performance accéléreront la prochaine phase de croissance et de développement de l'entreprise. »

Schneier a partagé son enthousiasme pour son nouveau rôle, notant, « Je suis honoré de faire partie d'une organisation aussi orientée vers une mission que Virtual Gurus, l'entreprise résonne d'un véritable objectif à chaque coin. Nous sommes prêts à diriger le marché avec nos solutions avancées d'IA qui non seulement fournissent un service supérieur mais contribuent également positivement à la communauté. Nous avons hâte d'élargir nos capacités et de nous développer. »

À propos de Virtual Gurus

Virtual Gurus est un marché de talents qui soutient les entreprises en tirant parti d'une technologie propriétaire pour connecter les organisations avec des assistants virtuels qualifiés du Canada et des États-Unis. Depuis sa création en 2016, Virtual Gurus s'est fait un nom en offrant une gamme étendue de services qui incluent des rôles spécialisés d'assistants virtuels, l'optimisation des flux de travail et un support personnalisé à la demande pour répondre aux besoins des entreprises. Pour en savoir plus, visitez www.thevirtualgurus.com.

