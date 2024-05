Poursuite d’ADM contre le MET : MET - Aéroport métropolitain de Montréal déplore l’intimidation de la part de la direction d’ADM

LONGUEUIL, Québec, 15 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MET – Aéroport métropolitain de Montréal réagit à la procédure légale de la part de Aéroports de Montréal (ADM) visant la cessation de l’utilisation de sa nouvelle identité nominative.

« Nous déplorons grandement l’attitude conflictuelle et cette manœuvre d’intimidation de la part de la haute direction d’ADM. Avec l’évolution du marché, le monopole de l’Aéroport Montréal-Trudeau ne peut pas être éternel. Déjà, les grandes métropoles du monde comptent sur plusieurs aéroports, cela s’opère sans confusion, en complémentarité et au bénéfice des citoyens. Nous invitons la haute direction d’ADM à mettre ses intérêts corporatifs de côté et à collaborer avec nous à l’amélioration des services offerts aux voyageurs » a déclaré M. Yanic Roy, président-directeur général de MET.

MET – Aéroport métropolitain de Montréal entends préserver sa nouvelle identité. Il s’agit d’une description fidèle de sa vocation d’autant plus que le nouveau nom a reçu un accueil favorable de l’industrie et du public. « Notre aéroport opère depuis des années sous le nom YHU – Aéroport Montréal Saint-Hubert. Notre nouveau nom a justement pour objectif de nous distinguer de YUL – Aéroport Montréal-Trudeau. Notre singularité se manifestera également par la qualité de l’expérience qui sera offerte aux voyageurs passant par le MET. »

Précisons que le jour même de l’annonce de son nouveau nom par le MET, soit le 1er février dernier, ADM s’est empressée de soumettre au Bureau des marques de commerce du Canada une nouvelle demande de marque. Or, la consultation préalable de la base de données était sans équivoque, le droit à l'emploi exclusif des mots AÉROPORTS DE MONTRÉAL n'était pas accordé. MET – Aéroport métropolitain de Montréal est confient que les tribunaux confirmeront que son sa nouvelle identité est parfaitement légale.

Rappelons que l’Aéroport Montréal Saint-Hubert a annoncé le changement de son nom et image de marque afin de refléter sa nouvelle vocation d’aéroport accueillant des vols commerciaux rapprochant la région métropolitaine montréalaise des régions du Québec et du reste du Canada ; tout en assumant un leadership en matière d’innovation en aérospatiale. Cette transformation a pour origine la mobilisation des acteurs du milieu et son partenariat avec Porter Airlines, Macquarie Asset Management et la Banque d’infrastructure du Canada pour la construction d’un nouveau terminal d’une capacité de 4 millions de passagers annuellement.

À PROPOS

MET - Aéroport métropolitain de Montréal est un organisme à but non lucratif créé en 2000 qui est propriétaire des infrastructures et des terrains. Le MET entend mettre en valeur et exploiter le plein potentiel de cet aéroport de première importance pour la région de Montréal et pour le pôle d’innovation aérospatial de Longueuil. Nous développons un nouveau modèle aéroportuaire qui priorise le transport aérien à échelle humaine, la transition écoresponsable, la concertation avec la communauté et l’intégration des pratiques d’avant-garde.

Son aérogare commerciale est en construction depuis le mois d’août 2023 et sera en opération en 2025. Il pourra accueillir 4 millions de passagers par année. À seulement 15 kilomètres du centre-ville de Montréal, MET - Aéroport métropolitain de Montréal est stratégiquement situé pour les compagnies aériennes et l’aviation d’affaires. Son aérogare offrira aux voyageurs une rapidité, une esthétique et un niveau de confort sans précédent.

Source :

MET - Aéroport métropolitain de Montréal