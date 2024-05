Verkkokauppa.com Oyj SIJOITTAJAUUTINEN 15.5.2024 klo 15.30

Verkkokauppa.comin pääomamarkkinapäivä järjestetään 30.5.2024

Verkkokauppa.com kutsuu sijoittajat, analyytikot ja median edustajat pääomamarkkinapäivään torstaina 30.5.2024. Tapahtumapaikkana toimii Sanomatalon Studio Eliel, osoite Töölönlahdenkatu 2, Helsinki.

Tilaisuus alkaa klo 11.00 lounaalla ja esitykset alkavat klo 12.30 toimitusjohtaja Panu Porkan strategiapäivityksellä. Yhtiön johto esittelee kannattavan kasvun vauhdittamiseen tähtäävän strategian kulmakiviä ja kertoo matkasta kohti strategiakauden taloudellisia tavoitteita. Jokaisen esityksen jälkeen sekä tapahtuman lopussa on mahdollisuus esittää kysymyksiä esiintyjille. Esitykset pidetään englanniksi.

Vierailijoita pyydetään ilmoittautumaan 24.5.2024 mennessä: https://forms.office.com/e/acwVA7wKKZ Tilaisuuden jälkeen vierailla on mahdollisuus vapaamuotoiseen keskusteluun yhtiön johdon kanssa.

Esityksiä on mahdollista seurata myös suoran webcast-lähetyksen kautta ja kysymyksiä voi esittää koko tapahtuman ajan. Webcast-lähetyksen seuraaminen ei vaadi ennakkoilmoittautumista.

Tilaisuuden agenda ja tarkempi aikataulu sekä linkki webcast-lähetykseen ovat saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla lähempänä tilaisuutta: https://investors.verkkokauppa.com/fi/sijoittajat/paaomamarkkinapaiva_2024 Esitysmateriaalit ja esitysten webcast-tallenteet julkaistaan myös tällä sivulla.

Lisätietoja tilaisuudesta voi kysyä: Marja Mäkinen, Head of Investor Relations, marja.makinen@verkkokauppa.com, +358 40 6712 999

Tervetuloa!

Verkkokauppa.com Oyj

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset lähes 700 000 asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 503 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 700 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.