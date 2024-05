French German

ROCKWOOL nimmt Indien, China und Slowenien in das Rockcycle-Programm auf

Das Rücknahmeprogramm von ROCKWOOL, Rockcycle, erleichtert das Recycling in einem geschlossenen Kreislauf und ist jetzt in 21 Ländern weltweit verfügbar – darunter in Nordamerika, Europa und Asien.