QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.5.2024 klo 16









QPR Software Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

QPR Software Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 15.5.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja vahvisti yhtiön palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, sekä omien osakkeiden hankkimisesta.

Tilinpäätös ja taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1. – 31.12.2023 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Edellä mainituista hallituspalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan osakkeina ja 60 prosenttia käteisenä. Osakkeet luovutetaan mahdollisimman pian yhtiökokouksen jälkeen ja sisäpiirimääräysten sen salliessa. Hallituksen jäsenille korvataan myös matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita.

Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kulloinkin esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Pertti Ervi valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Antti Koskela ja Jukka Tapaninen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Linda von Schantz valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Kettunen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen määräämin ehdoin. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla enintään 6 361 317 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 500 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.









Lisätietoja:

QPR Software Oyj

Heikki Veijola

Toimitusjohtaja

Puh. +358 40 922 6029









QPR Software lyhyesti

QPR Software (Nasdaq Helsinki) on johtava toimija Digital Twin of an Organization (DTO) -teknologiassa ja yksi maailman edistyneimmistä prosessilouhinnan ohjelmistoyhtiöistä. Yhtiö innovoi, kehittää ja toimittaa ohjelmistoja organisaatioiden toiminnan analysointiin, seurantaan ja mallintamiseen. Lisäksi QPR tarjoaa asiantuntevia konsultointipalveluita varmistaakseen asiakkailleen täyden hyödyn ohjelmistoista ja niihin liittyvistä menetelmistä.

www.qpr.com/fi











JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.qpr.com/fi