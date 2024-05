Nouvelles nominations au conseil d’administration national d’Habitat pour l’humanité Canada

TORONTO, 15 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Habitat pour l’humanité Canada a tenu son assemblée générale annuelle le 10 mai. À cette occasion, les filiales locales de tout le pays ont élu ou réélu quatre membres au conseil d’administration, dont Seynabou Ba et Kimberley Cook pour qui il s’agit d’un premier mandat. Paul Mason, qui avait dû quitter son siège peu après son élection en 2021 en raison d’un changement de responsabilités professionnelles, se joint à nouveau au conseil. Quant à Brad Peters, il a été réélu pour un mandat additionnel. Les membres poursuivant leur mandat sont les suivants : Victoria Barclay (membre d’office), Leland Corbett, Kathleen Flynn, David Hooper, Sharon Kuropatwa, Ken Lancaster, Craig Meeds, Corinna Mitchell-Beaudin, Medhi Nezarati, Rachel O’Connor, Christine Pacini et Riccardo Trecroce.



« C’est un plaisir de compter nos nouveaux élus parmi notre conseil d’administration national, qu’il s’agisse d’une première ou d’un retour », a déclaré Julia Deans, présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada. « C’est grâce à l’expérience et aux compétences diverses de son conseil qu’Habitat Canada peut continuer à aider encore plus de personnes au pays et ailleurs en leur rendant accessible un chez-soi sécuritaire et abordable. »

Faites connaissance avec les membres nouvellement élus du conseil d’administration national.

Seynabou Ba : Seynabou est consultante en exportation à Investissement Québec et enseigne les affaires internationales et le marketing à HEC Montréal. Fière ambassadrice de la diversité et de la durabilité, Seynabou est membre du Groupe des Trente de Concertation Montréal et a fait partie de la première cohorte du programme Génération d’impact de la Jeune Chambre de commerce de Montréal à titre de directrice de ses comités d’équité, de diversité, d’inclusion et de résilience climatique. Elle siège au conseil du Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement. En 2023, Seynabou était finaliste dans la catégorie « Leadership au féminin » du Gala de la Relève d’affaires du Regroupement des jeunes chambres de commerce.

Kimberley Cook : Associée chez Thorsteinssons LLP, le plus grand cabinet d’avocat en droit fiscal au Canada, Kimberley a été admise au barreau en 1987. Elle se spécialise dans les litiges fiscaux, plus particulièrement l’impôt sur le revenu, la TPS, la TVP et le commerce international. L’expérience professionnelle de Kimberley est variée : elle a travaillé au gouvernement, en développement de logiciel et en ressources humaines. Elle a également été directrice des opérations de TaxBack Services Inc. et Parkscape Management Ltd. et a enseigné les affaires internationales à temps partiel à l’Institut de technologie de l’Université Capilano, en Colombie-Britannique. Résidente de longue date de Nanaimo, dans la province, Kimberley s’est intéressée à Habitat pour l’humanité pour essayer de changer les choses dans la crise de l’abordabilité du logement. En 2023, elle a été élue à la présidence du conseil d’Habitat pour l’humanité du Centre de l’île de Vancouver.

Paul Mason : Cadre dirigeant chevronné cumulant une expérience diversifiée dans les secteurs des technologies, des soins de santé, des services financiers et du logement, Paul est premier vice-président, Transformation des affaires à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Il est diplômé du programme de gestion avancée des affaires de la Harvard Business School. Il a été finaliste du prix du Chef de l’information de l’année au Canada et détient le titre IAS.A de l’Institut des administrateurs de sociétés. Inspiré par son travail à la SCHL, Paul est décidé à apporter des changements positifs en matière de logement, pour toute la population canadienne.

Habitat Canada remercie les administrateurs sortants David Sauve, Imran Thaver et Marie Claire Uwanyirigira pour leur service au conseil national et pour leur attachement à la vision d’Habitat pour l’humanité d’un monde où chacun a un endroit décent pour vivre. Pour connaître la liste complète des membres du conseil d’administration national d’Habitat pour l’humanité Canada et leurs rôles, consultez la page https://habitat.ca/fr/about-us/our-team .

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national. Son aspiration? Un monde où chaque personne a un logement sécuritaire et abordable dans lequel elle se sent vraiment chez elle. Habitat pour l’humanité mobilise les collectivités afin de donner aux familles plus de force, de stabilité et d’autonomie en leur offrant l’accession à une propriété abordable. Grâce à la collaboration de bénévoles, des propriétaires et de 45 filiales régionales réparties dans les dix provinces et les trois territoires, nous offrons une base solide pour aider des gens à vivre mieux et en meilleure santé au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité International, qui a été fondé en 1976 avant de devenir une organisation à but non lucratif d’envergure mondiale œuvrant dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.habitat.ca

Les médias sont priés de s’adresser à :