Hotel Equities seleccionada para administrar el primer hotel de la marca Hampton by Hilton en Santo Tomás, Islas Vírgenes de Estados Unidos

ATLANTA, May 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La firma líder en administración hotelera, Hotel Equities ("HE"), se complace en anunciar su selección como socio administrativo para el muy esperado hotel Hampton by Hilton en Santo Tomás, Islas Vírgenes de Estados Unidos. El hotel es el primer emprendimiento hotelero en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos en más de 30 años. Este proyecto histórico, desarrollado por Shaun Miller de Haven Development, también marca el primer hotel centrado en servicios Hilton en el área, brindando el servicio excepcional y altos estándares de calidad por los que la marca Hilton es reconocida en la región. El nuevo hotel es la propiedad inaugural bajo la división Trust Hospitality de Hotel Equities, marcando la entrada de la empresa a los mercados del Caribe y América Latina.

Situada junto a la pintoresca marina en las Indias Occidentales y con vistas al centro de Charlotte Amalie, Hampton by Hilton St. Thomas con 126 habitaciones está diseñado para convertirse en un modelo hospitalario dedicado a atender a viajeros de negocios y placer que visitan las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Con una atractiva arquitectura colonial danesa, el hotel se mezcla de manera transparente con el vibrante tapiz cultural de Charlotte Amalie, la capital y ciudad más grande de las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

"Esta asociación con Hotel Equities representa un logro significativo para nuestro proyecto", dijo Shaun Miller, fundador y propietario de Haven Development. "Conjuntamente, no solo abrimos el primer hotel Hampton by Hilton en el mercado, sino que también contribuimos a la revitalización del turismo en Santo Tomás. Nuestro compromiso de mejorar la experiencia del visitante se extiende más allá de la hospitalidad, como lo demuestra nuestra inversión en infraestructura, incluida una planta de energía dedicada y un aeropuerto privado de FBO".

"Hampton by Hilton es uno de los favoritos de los huéspedes que constantemente eleva el listón y establece el estándar para su categoría en todos los países y territorios donde se posiciona y estamos muy contentos de traer la marca Hampton by Hilton a la región junto con Haven Development y Hotel Equities”, dijo Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo de Hilton, Caribe y América Latina. "Nos enorgullece servir a viajeros motivados por la calidad y conscientes del valor en más de 3.000 propiedades en 40 países y territorios de todo el mundo y ser la franquicia de alojamiento clasificada en primer lugar por los últimos 15 años".

Programado para ser inaugurado en el primer trimestre de 2025, el Hampton by Hilton St. Thomas ofrecerá una variedad de servicios específicamente diseñados para viajeros, entre ellos un bar interior/exterior y un restaurante que sirve platos pequeños al estilo tapas. Los pases de un día estarán disponibles para que los pasajeros de cruceros también disfruten de las comodidades del hotel, mejorando aún más la oferta turística de la isla.

"Esto marca un comienzo emocionante en la región de CALA a través de nuestra asociación con Trust Hospitality y no podemos estar más alineados con la visión", comentó Joe Reardon, director de desarrollo de HE. "Nuestra colaboración con Haven Development para administrar este nuevo hotel Hampton by Hilton ejemplifica nuestra dedicación a expandirnos en nuevos mercados con nuestra división Trust Hospitality para satisfacer las necesidades de los propietarios de hoteles y prepara el escenario para un mayor crecimiento y éxito".

"El mercado de Charlotte Amalie pide a gritos un nuevo hotel de marca como un Hampton by Hilton", dijo Michael Register, director de Trust Hospitality. "Tenemos la certeza de que este hotel tendrá un rendimiento extremadamente bueno. Será el primero de muchos planificados por Hotel Equities y Trust Hospitality para la región".

Bryan DeCort, director de operaciones de HE, enfatizó: "Con un enfoque en la excelencia operativa, esta asociación sienta las bases para el éxito. Sobre la base de nuestra larga experiencia en administración de propiedades galardonadas de Hampton by Hilton [la cartera actual de hoteles abiertos/operativos de Hotel Equities incluye 20 hoteles Hampton by Hilton], estamos entusiasmados en hacer del Hampton by Hilton St. Thomas la mejor opción para los viajeros que buscan comodidad y conveniencia en las Islas Vírgenes de Estados Unidos".

Con servicio aéreo directo desde las principales ciudades de Estados Unidos y su ubicación estratégica cerca del puerto de cruceros y cerca del Havensight Mall, el hotel tiene una localización ideal para atender tanto a los viajeros de negocios y de placer.

Hotel Equities (HE) es una empresa galardonada de propiedad, administración y desarrollo de hoteles a gran escala con una cartera de aproximadamente 300 hoteles y resorts en Estados Unidos y Canadá. Fred Cerrone, CHA, es su fundador y presidente; Brad Rahinsky se desempeña como presidente y director ejecutivo. Para más información acerca de Hotel Equities, visite hotelequities.com.

Como la franquicia de alojamiento clasificada en primer lugar por los últimos 15 años por Entrepreneur®, Hampton by Hilton, incluyendo Hampton Inn by Hilton y Hampton Inn & Suites by Hilton, atiende a viajeros motivados por la calidad y conscientes del valor en más de 3.000 propiedades en 40 países y territorios en todo el mundo. La marca continúa liderando su segmento ofreciendo a los huéspedes alojamiento y comodidades de alta calidad y cuidadosamente diseñadas, como habitaciones modernas y espaciosas y desayuno caliente gratuito con el exclusivo Hampton Waffle. Hampton by Hilton mantiene su compromiso de ofrecer un servicio excepcionalmente amigable y auténtico, todo respaldado por la garantía 100% Hampton Guarantee™. Disfruta de una estadía positiva en Hampton by Hilton reservando en hampton.com o a través de la aplicación Hilton Honors, líder en la industria. Los miembros de Hilton Honors que reserven directamente a través de los canales preferidos de Hilton tienen acceso a beneficios instantáneos. Para más información sobre Hampton by Hilton visite, stories.hilton.com/hampton, y siga la marca en Facebook, Instagram y Twitter. Los miembros de Hilton Honors que reserven directamente a través de los canales preferidos de Hilton tienen acceso a beneficios instantáneos. Para más información sobre Hampton by Hilton visite, stories.hilton.com/hampton, y siga la marca en Facebook, Instagram y Twitter.

