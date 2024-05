JCDecaux lance le déploiement de la nouvelle génération de sanitaires publics de la Ville de Paris

Paris, le 15 mai 2024 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le déploiement de la nouvelle génération de sanitaires publics de la Ville de Paris, afin de renforcer le service rendu aux citoyens et dans la perspective de l'accueil de millions de touristes à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Inventeur du sanitaire à entretien automatique sur le domaine public, leader mondial et actuel opérateur des 435 édicules parisiens, JCDecaux s’est vu confier en 2022 leur renouvellement et leur modernisation par la Ville de Paris à l’issue d’un dialogue compétitif débuté en août 2020. Leur déploiement vient de débuter après 2 ans d’industrialisation.

Plus capacitaires, hygiéniques et écologiques, ils succèderont progressivement aux modèles actuels afin de favoriser plus encore l’accès de toutes et tous à l’hygiène dans l’espace public.

Une première phase d’installation des sanitaires sera réalisée d’ici début juillet 2024 sur l’ensemble des sites des Jeux Olympiques. La pose des sanitaires restants suivra entre septembre 2024 et mai 2025.

JCDecaux et ses partenaires Enedis et Eau de Paris remplaceront environ 10 sanitaires par semaine, répartis à travers les différents quartiers de Paris, afin que soit garanti un haut niveau de service par arrondissement. La dépose et la pose des sanitaires s’effectuent de nuit pour ne gêner ni la circulation ni les déplacements des piétons. L’installation est organisée pour s’adapter parfaitement aux emplacements existants.

Une performance technologique et industrielle au service de Paris, des Parisiens et des visiteurs

Fort de 40 ans d’expérience dans le domaine, JCDecaux a bénéficié du savoir-faire de ses équipes intégrées - R&D, ingénieurs, ergonomes, designers et exploitants - pour co-concevoir un sanitaire répondant aux attentes de la Ville de Paris : plus rapide, sans contact manuel et systématiquement doté d’une cabine urinoir en complément de la cabine principale. L’entreprise s’est appuyée sur une chaîne de valeur industrielle à travers toute la France, essentiellement composée de PME, pour la fabrication des différentes pièces du sanitaire assemblées par JCDecaux sur son site industriel des Yvelines.

La réalisation de ces nouveaux sanitaires à entretien automatique constitue une performance technologique et industrielle. Plusieurs défis techniques, écologiques et sociétaux ont été relevés pour apporter un service encore plus qualitatif aux Parisiens et aux visiteurs.

La fonctionnalité est un premier impératif. Les équipes de JCDecaux ont conçu un sanitaire comportant une vaste cabine principale à accès universel, doublée d’une seconde cabine urinoir, respectant la même emprise au sol que le modèle actuel. Le temps d’attente entre chaque utilisation de la cabine principale est désormais divisé par trois, limité à 30 secondes seulement pendant lesquelles les éléments sanitaires sont nettoyés et désinfectés pour le confort de l’utilisateur suivant. La cabine urinoir est accessible sans aucun temps d’attente et désinfectée entre chaque utilisation. Ainsi, à l’échelle de la capitale, la capacité d’accueil sera doublée pour atteindre 870 utilisateurs en simultané et la disponibilité du service multipliée par quatre – ce qui en fera de très loin le premier réseau mondial de sanitaires automatiques sur le domaine public d’une ville.

La sobriété est le second défi relevé. Les ingénieurs de JCDecaux ont conçu un système qui permet de réduire de près de 2/3 la consommation d’eau et d’1/3 la consommation d’électricité par rapport aux équipements actuels. JCDecaux a également travaillé sur la réduction du poids du sanitaire, afin d’en diminuer les émissions de CO 2 lors de sa fabrication et de son transport, grâce à l’utilisation de matériaux plus légers et un design optimisé. Le cycle de fabrication de ce nouveau sanitaire permet ainsi de réduire de moitié l’impact des émissions de GES (Gaz à Effets de Serre) par rapport au cycle de fabrication précédent. Quant aux sanitaires remplacés, ils feront l’objet d’une rénovation avant d’être remis en service dans le cadre de prochains marchés publics en France ou dans le monde. Les équipes chargées de l’entretien et de la maintenance des sanitaires, dont le rôle est fondamental pour leur qualité de service, circuleront désormais en vélo-cargo. Ceci permettra d’assurer une exploitation des sanitaires non polluante et sans impact sur le trafic. Quant aux réparations nécessitant le transport de pièces de rechange, elles seront assurées par des agents équipés de véhicules électriques.

Un projet en faveur de l’accès de toutes et tous à l’hygiène publique

Les équipes de JCDecaux ont doté ce sanitaire de plusieurs innovations contribuant à l’hygiène dans l’espace public :

Toutes les interfaces fonctionnent sans contact manuel.

Un ensemble fontaine lave-main, pourvu d’un distributeur de savon, est disponible à l’extérieur du sanitaire, permettant à toute personne de se laver les mains dans le domaine public.

La cuvette est lavée et désinfectée après chaque utilisation ; un procédé de lavage innovant et économe en eau permet de retirer les objets et saletés laissés au sol.

Une application en accès gratuit va permettre également de consulter les sanitaires disponibles à proximité, le trajet le plus court pour s’y rendre, et délivrer tout renseignement utile.

Les usagers pourront y effectuer tout signalement nécessaire sur l’état du sanitaire, un dysfonctionnement ou un mésusage, transmis aux équipes d’exploitation en temps réel pour une intervention dans les plus brefs délais.



Un design respectueux de Paris

Designer de l’actuel édicule dans la capitale, Patrick Jouin s’est vu confier l’esthétique de ce nouveau sanitaire dont la silhouette s’inscrit dans la continuité du modèle existant. Ainsi se trouvent favorisée l’identification du service par les usagers et garantie son intégration harmonieuse dans les paysages parisiens : une ligne subtilement redessinée pour une esthétique élégante, épurée et intemporelle. La toiture a été particulièrement soignée pour offrir une vue agréable depuis les immeubles environnants.

Des sanitaires accessibles

Les nouveaux sanitaires sont 100% conformes à la norme NFP 99-611, référence en termes d’accessibilité des sanitaires publics. Ils sont équipés d’une cabine de type C, dont l’espace permet à une personne en fauteuil roulant de faire un tour complet et de laisser le fauteuil sur le côté dans le cas d’une translation sur le siège du sanitaire. De nombreuses fonctionnalités sont proposées pour garantir l’accessibilité : accès de plain-pied au sanitaire ; boutons sans contact et à hauteur adaptée ; miroir de grande taille ; patères, lave-main, distributeur de savon et sèche-main accessibles ; luminosité adaptée. De plus, des annonces spécifiques sont actionnables grâce à une télécommande normalisée (NF S32-002) pour personnes aveugles et malvoyantes. Ces derniers messages permettent, en extérieur, de guider celles-ci vers le sanitaire (dans un rayon de 5 m autour du sanitaire) en donnant son état (libre / en lavage / occupé) et, en intérieur, de fournir les indications de fonctionnement avec le positionnement des équipements. L’ajout de l’urinoir est également un atout pour libérer de la capacité pour les personnes à mobilité réduite par l’utilisation de la cabine principale.

Patrick Jouin, Designer, a déclaré : « Aux côtés de JCDecaux, nous entamons une nouvelle étape de notre réflexion sur le paysage urbain parisien. Cette dernière génération de sanitaires, fidèle à l’esprit du premier modèle que nous avions précédemment dessiné, évolue vers un dessin épuré, la silhouette s’affirme en cherchant le dialogue avec les icônes que sont la colonne Morris, ou les fontaines Wallace. Toutes les fonctions s’intègrent sans rupture dans le volume. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très fiers de lancer le déploiement de la nouvelle génération de sanitaires à entretien automatique pour la Ville de Paris, alors que la capitale s’apprête à accueillir des millions de visiteurs cet été. Le premier dispositif a été installé à la date prévue, dans le respect de nos engagements. C’est une performance industrielle et opérationnelle que je tiens à souligner, et pour laquelle je remercie chaleureusement toutes nos équipes et nos partenaires, pleinement mobilisés à toutes les étapes de ce projet. Depuis plus de 40 ans et les deux premiers exemplaires installés à l’époque dans le quartier de Beaubourg, JCDecaux agit en faveur de l’hygiène publique grâce à l’invention par son fondateur du premier sanitaire à entretien automatique en 1981. Fort de ce savoir-faire unique en tant que concepteur et exploitant, JCDecaux gère aujourd’hui le 1er réseau au monde de sanitaires publics automatiques, qui réalise 31 millions d’entrées par an, en progression régulière. A Paris, nos sanitaires accueillent plus de 15 millions d’utilisatrices et d’utilisateurs chaque année. Avec ce nouveau sanitaire, Paris se dote du service le plus innovant et le plus capacitaire du monde. Nous sommes convaincus que la fréquentation de ces installations va continuer de progresser et l’accès à l’hygiène publique de toutes et tous se renforcer. »

