Umicore annonce la succession de son CEO

Umicore annonce la nomination de Bart Sap au poste de CEO, avec effet au 16 mai. Il succèdera à Mathias Miedreich qui a décidé de se retirer, d'un commun accord avec le conseil de surveillance.

Bart Sap a rejoint Umicore en 2004 et occupe le poste d'Executive Vice President Catalysis depuis mars 2021. Sa nomination s'inscrit dans le cadre du plan de succession établi par l'entreprise. Mathias Miedreich restera à la disposition d'Umicore pour la conseiller au cours des prochains mois.

Compte tenu du ralentissement de la croissance de la demande de matériaux pour batteries de véhicules électriques, qui affecte l'ensemble de l'industrie, l'une des principales priorités de Bart Sap sera d'évaluer les plans de développement de l'activité Umicore Battery Materials, en ce compris les dépenses d'investissement. Les premiers résultats de cette évaluation seront communiqués lors de l'annonce des résultats semestriels le 26 juillet 2024.

Thomas Leysen, président du conseil de surveillance, a commenté : « Avec Bart, nous avons un nouveau CEO qui possède une expérience approfondie des différentes activités d'Umicore et qui a fait ses preuves. Ces dernières années, il a conduit le Business Group Catalysis à des résultats et des retours sur capitaux engagés records, combinés à une remarquable génération de cash-flow, et ce dans un contexte de marché difficile. En tant que dirigeant, il a stimulé une culture d'intégration et a accordé une attention particulière aux performances en matière de sécurité. Le conseil de surveillance est convaincu qu'il est le dirigeant idéal pour Umicore pour la prochaine phase de son développement ».

Il a ajouté : « Mathias a été un dirigeant énergique et déterminé à assurer le développement et la croissance d'Umicore. Il a dirigé Umicore dans une période difficile, marquée par la pandémie et par une grande volatilité géopolitique et macroéconomique. Grâce à sa connaissance approfondie de l'industrie, il a apporté à Umicore de nombreuses idées précieuses. Au nom du conseil de surveillance, je tiens à remercier Mathias pour sa contribution à Umicore et je lui souhaite beaucoup de succès à l'avenir ».





Bart Sap a été nommé Executive Vice-President Catalysis le 1er mars 2021. Il a rejoint Umicore en 2004 en tant que contrôleur pour Cobalt & Specialty Materials et, après des missions successives en Corée et en Belgique couvrant les finances, l'approvisionnement et le raffinage des matières premières pour batteries, le business development et les opérations, il est devenu Senior Vice-President pour Cobalt & Specialty Materials and Supply au début de 2020. Bart est titulaire d'un master en sciences commerciales de Vlekho à Bruxelles, en Belgique, avec des spécialisations en comptabilité et en fiscalité.





À propos d’Umicore

Umicore est une entreprise de technologie des matériaux circulaires qui se concentre sur des domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en quatre Business Groups : Battery Materials, Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Chaque Business Group est divisé en business units axées sur le marché offrant des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majeure partie de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux pour la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable, repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : Des matériaux pour une vie meilleure (Materials for a better life).

Les activités industrielles et commerciales d'Umicore ainsi que ses activités de R&D sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle internationale qui compte plus de 11 500 employés. Le Groupe a généré des revenus (hors métal) de € 3,9 milliards (chiffre d'affaires de € 18,3 milliards) en 2023.





