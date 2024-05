Umicore kondigt CEO-opvolging aan

Umicore kondigt de benoeming aan van Bart Sap als Chief Executive Officer, met ingang van 16 mei. Hij volgt Mathias Miedreich op, die in overleg met de raad van toezicht heeft besloten terug te treden.



Bart Sap trad in 2004 in dienst bij Umicore en is sinds maart 2021 Executive Vice President Catalysis. Zijn benoeming is in lijn met het door het bedrijf opgestelde opvolgingsplan. Mathias Miedreich blijft de volgende maanden beschikbaar voor advies aan Umicore.

In het licht van de tragere groei van de vraag naar EV-batterijmaterialen die de hele sector treft, zal een van de belangrijkste prioriteiten van Bart Sap erin bestaan de ontwikkelingsplannen voor Umicore’s Battery Materials activiteiten te evalueren, met inbegrip van de investeringen. De eerste resultaten van deze evaluatie zullen worden meegedeeld tijdens de bekendmaking van de halfjaarresultaten op 26 juli 2024.

Thomas Leysen, voorzitter van de raad van toezicht, verklaarde: “Met Bart stellen we een nieuwe CEO aan met diepgaande ervaring in de verschillende activiteiten van Umicore en met een succesvolle staat van dienst. De voorbije jaren leidde hij de Catalysis Business Group naar recordresultaten en rendementen op aangewend kapitaal samen met een opmerkelijke kasstroomgeneratie, en dit in een uitdagende marktcontext. Als leider heeft hij een inclusieve cultuur gestimuleerd met bijzondere aandacht voor veiligheidsprestaties. De raad van toezicht is ervan overtuigd dat hij de juiste leider is voor Umicore in de volgende fase van haar ontwikkeling.”

Hij voegde eraan toe: “Mathias is een krachtige en energieke leider en was toegewijd aan de ontwikkeling en groei van Umicore. Hij leidde Umicore door uitdagende tijden, gekenmerkt door de pandemie en aanzienlijke geopolitieke en macro-economische volatiliteit. Met zijn grondige kennis van de sector heeft hij Umicore veel waardevolle inzichten bijgebracht. Ik wil Mathias namens de raad van toezicht bedanken voor zijn bijdrage aan Umicore en wens hem veel succes in de toekomst.”





Bart Sap werd op 1 maart 2021 benoemd tot Executive Vice-President Catalysis. Hij vervoegde Umicore in 2004 als controller voor Cobalt & Specialty Materials en, na opeenvolgende functies in Korea en België in financiën, bevoorrading en raffinage van batterijgrondstoffen, business development en operations, werd hij begin 2020 Senior Vice-President voor Cobalt & Specialty Materials and Supply. Bart behaalde een Master in Handelswetenschappen aan Vlekho in Brussel, België, met als afstudeerrichtingen Accountancy en Fiscaliteit.





