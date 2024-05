Communiqué : HEPHAISTOS sécurise 10,3 M€ pour aller jusqu’en clinique

HEPHAISTOS-Pharma accueille Elaia qui boucle son tour d’amorçage, sécurisant ainsi un total de 10,3 millions d'euros, entre financements dilutifs et non-dilutifs.

Une levée de fonds de 4,5 millions d'euros dirigée par Elaia avec xista sciences ventures, la Fondation Fournier-Majoie, Noshaq, Angels Santé et Femmes Business Angels.

5,8 millions d'euros de financements non-dilutifs avec l'EIC accelerator, Bpifrance i-Nov et une dotation de France 2030 pour le programme clinique d’Hephaistos.

ONCO-Boost est un immunostimulant first-in-class ciblant la réponse immunitaire innée pour traiter les cancers ne répondant pas aux traitements actuels, notamment les immunothérapies.





France, le 16 mai 2024. HEPHAISTOS-Pharma, une société de biotechnologie développant une nouvelle génération d’immunothérapies contre le cancer ciblant l'immunité innée pour augmenter le taux de guérison des patients, a finalisé sa levée d’amorçage de 4,5 millions d'euros pour financer l'industrialisation et faire progresser son premier candidat ONCO-Boost vers la clinique. Elaia mène un consortium initialement lancé par xista science ventures, la Fondation Fournier-Majoie et Noshaq.

Florian DENIS, Directeur des investissements chez Elaia, a déclaré : "Elaia est très fière de rejoindre et de renforcer la syndication de ce tour d’amorçage. La technologie d’HEPHAISTOS, qui repose sur les immunostimulants, a le potentiel de transformer les tumeurs froides en tumeurs chaudes dans les cancers difficiles à traiter. Frédéric CAROFF et son équipe ont généré des données précliniques impressionnantes qui seront mises à l'échelle pour franchir de nouvelles étapes créatrices de valeur."

"ELAIA a démontré son efficacité dans l'accompagnement des sociétés de biotechnologie vers la clinique et le succès, et nous sommes ravis de les avoir à bord", a déclaré Frederic CAROFF, PDG et co-fondateur de HEPHAISTOS-Pharma. "Avec xista science ventures, la Fondation Fournier-Majoie et Noshaq, notre consortium d'investisseurs en amorçage apporte non seulement les fonds nécessaires, mais aussi une expertise complémentaire et un réseau qui structurera l'entreprise. Ils joueront un rôle déterminant dans le succès de HEPHAISTOS."

L'approche innovante de HEPHAISTOS dans la modulation de l’immunité innée a reçu une validation et un soutien significatifs de la part de programmes prestigieux, avec un total de 5,8 millions d'euros attribués pour accélérer le développement d'ONCO-Boost pour le traitement des tumeurs solides difficiles à traiter, où il existe un besoin médical non satisfait élevé. HEPHAISTOS a notamment remporté les compétitions Bpifrance i-Nov au niveau national, l’EIC Accelerator au niveau européen et un RHU de France 2030, dont la subvention inclura une phase clinique 1/2 en collaboration avec des centres cliniques de premier rang.

Cette levée de fonds financera principalement l'industrialisation de la production de médicaments et les études de toxicité réglementaires pour déposer notre demande d'essai clinique en Europe. HEPHAISTOS dispose déjà de nombreuses données précliniques dans de nombreuses indications de cancer, mais prévoit de générer de nouvelles données supplémentaires en monothérapie contre les besoins médicaux non satisfaits et en combinaison avec des médicaments prometteurs d'autres sociétés pharmaceutiques. Enfin, elle aidera également au recrutement de nouveaux talents et à finaliser la structuration du conseil d'administration.

***

A propos d’HEPHAISTOS-Pharma

HEPHAISTOS-Pharma est une société de biotechnologie préclinique qui développe la prochaine génération d'immunostimulants contre le cancer, ciblant l'immunité innée avec une technologie unique d’injection intraveineuse, permettant la prise en charge d’indications métastatiques et difficiles à traiter. HEPHAISTOS-Pharma est lauréate de concours prestigieux tel que Bpifrance i-Nov et l’EIC accelerator en Europe. La société est également impliquée dans le consortium SyStInn piloté par ses partenaires académiques, partage une subvention RHU de 9,8 M€ accordée par l'Agence Nationale de la Recherche, qui financera en partie les essais cliniques sur ONCO-Boost.

HEPHAISTOS-Pharma est l'une des rares entreprises innovantes sélectionnées et soutenues par le Paris Saclay Cancer Cluster.

HEPHAISTOS-Pharma a son siège en France et une filiale à Liège, en Belgique. Pour en savoir plus : www.hephaistos-pharma.com



Ce projet est financé par le gouvernement français dans le cadre du programme France 2030. Financé par l’Union Européenne, dans le cadre du plan France Relance - Next Generation EU.

Ce projet est financé par le Conseil Européen de l’Innovation dans le cadre du programme EIC Accelerator finançant les PME innovantes.

A propos d’ONCO-Boost

ONCO-Boost, premier produit de la plateforme d’HEPHAISTOS-Pharma, stimule le système immunitaire des patients pour renforcer leurs réponses innées et adaptatives contre les tumeurs froides. ONCO-Boost peut fonctionner à la fois seul et en combinaison avec les immunothérapies déjà sur le marché qui ne fonctionnent pas contre les tumeurs froides, en augmentant leur efficacité à des niveaux jamais vu. Grâce à son administration intraveineuse, ONCO-Boost est le premier immunostimulant à avoir démontré une efficacité simultanée contre les tumeurs primaires et les métastases.

A propos d’ELAIA

Elaia est une société de capital investissement européenne de premier plan dotée d'un fort ADN technologique. Nous investissons dans les startups digitales et deep tech à fort potentiel, dès le stade d’amorçage et les accompagnons jusqu’à ce qu’ils deviennent des leaders mondiaux. Depuis 20 ans, notre engagement est de fournir de la performance financière tout en ayant des valeurs fortes.

Nous sommes fiers d’avoir été le premier investisseur professionnel de plus de 100 startups, notamment de nombreux succès tels que Criteo (Nasdaq), Orchestra Networks (acquise par Tibco), Volterra (acquise par F5), Mirakl (valorisée 3,5 milliards de dollars en Série E) et Shift Technology (valorisée plus d’un milliard de dollars en Série D).

En savoir plus : https://www.elaia.com • @Elaia_Partners



À propos de Xista Science Ventures

xista science ventures est un fonds de capital-risque basé en Autriche qui investit dans les startups des sciences de la vie et des deeptech à travers l'Europe. Forte d'une compréhension approfondie des perspectives scientifiques et d’investissement, xista est un partenaire actif des sociétés de son portefeuille, fournissant un soutien aux fondateurs dans la réalisation de leur projet et de la croissance des entreprises. Le portefeuille diversifié du fonds couvre l'ensemble du domaine scientifique, dans des domaines tels que la biotech, les technologies médicales, la science des matériaux et les logiciels. Xista est intégré dans le système d'innovation autour de l'Institut des sciences et technologies d'Autriche ( ISTA ). Allez plus loin sur www.xista.vc



Xista science ventures est soutenue par InnovFin Equity, avec le soutien financier de l'Union européenne dans le cadre des programmes Horizon 2020 et du Fonds européen pour les investissements stratégiques (« FEIS ») créé dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe. L'objectif du FEIS est de contribuer à soutenir le financement et la mise en œuvre d'investissements productifs dans l'Union européenne et de garantir un accès accru au financement.

A propos de la Fondation Fournier-Majoie

La Fondation Fournier-Majoie est un organisme philanthropique en capital risque dédié à l'innovation contre le cancer. La mission de la Fondation est d’identifier, de financer et de soutenir les entreprises d’oncologie les plus prometteuses à un stade précoce, ainsi que leurs fondateurs, à partir du stade de pré-amorçage/amorçage.

www.fournier-majoie.org



A propos de Noshaq

Noshaq est un fonds d'investissement et développeur de projets innovants avec un portefeuille de plus de 450 entreprises dans différents secteurs. Noshaq est le partenaire financier de référence pour la création et le développement de PME dans la région de Liège, en Belgique. Noshaq accorde une importance particulière au secteur des sciences de la vie, dans le but de soutenir activement les entreprises prometteuses dans ce domaine.

www.noshaq.be



