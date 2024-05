SYENSQO - Résultats du Premier Trimestre 2024

RÉSULTATS DU T1 2024 DE SYENSQO

Bruxelles, 16 mai 2024, 6h45 CEST

AMÉLIORATION DES VOLUMES EN GLISSEMENT ANNUEL AU PREMIER TRIMESTRE 2024



EBITDA SOUS-JACENT DE €363 MILLIONS, FORTE PROGRESSION SÉQUENTIELLE DE LA MARGE À 22,3%

RÉAFFIRMATION DE NOS PERSPECTIVES POUR 2024

Sous-jacents (millions €) T1 2024 T1 2023 Var. % (T1) Var. % (T1) organique T4 2023 Var. % (T4>T1) Chiffre d'affaires net 1,624 1,813 -10.40% -8.30% 1,577 3.00% EBITDA 363 473 -23.40% -20.40% 294 23.30% Marge d'EBITDA 22.30% 26.10% -380 bps - 18.70% 370 bps Cash flow opérationnel 244 412 -40.90% - n.a. - Conversion en cash (LTM) (1) 88.70% n.a. - - n.a. - Free Cash Flow (2) 157 255 -38.10% - n.a. - ROCE (LTM) 9.60% n.a. - - n.a. -

Faits marquants du T1 2024

Le Chiffre d'affaires net de €1,6 milliard était en hausse de 3% en séquentiel par rapport au T4 2023 grâce à l'amélioration de la dynamique des volumes, et plus particulièrement dans Novecare et Specialty Polymers. En glissement annuel, il a reculé de 8% organiquement par rapport à un T1 2023 record, en raison d'une baisse de 2% des volumes et de 6% des prix, plus particulièrement dans le segment Consumer & Resources et Specialty Polymers.

de €1,6 milliard était en hausse de 3% en séquentiel par rapport au T4 2023 grâce à l'amélioration de la dynamique des volumes, et plus particulièrement dans Novecare et Specialty Polymers. En glissement annuel, il a reculé de 8% organiquement par rapport à un T1 2023 record, en raison d'une baisse de 2% des volumes et de 6% des prix, plus particulièrement dans le segment Consumer & Resources et Specialty Polymers. L' EBITDA sous-jacent de €363 millions a augmenté de 23% en séquentiel, en ligne avec nos perspectives précédemment communiquées

de €363 millions a augmenté de 23% en séquentiel, en ligne avec nos perspectives précédemment communiquées La marge EBITDA de 22,3% a progressé d'environ 370 points de base, portée par l’amélioration de la marge brute sur l'ensemble de nos activités , et plus particulièrement dans Composite Materials, Specialty Polymers et Novecare, reflétant la qualité de notre offre et la bonne maîtrise de nos opérations et de la dynamique des prix

de 22,3% a progressé d'environ 370 points de base, portée par l’amélioration de la marge brute sur l'ensemble de nos activités , et plus particulièrement dans Composite Materials, Specialty Polymers et Novecare, reflétant la qualité de notre offre et la bonne maîtrise de nos opérations et de la dynamique des prix Bénéfice net sous-jacent de €156 millions

de €156 millions Le cash flow opérationnel de €244 millions s’est traduit en une conversion du cash de 89% ; Free cash flow de €157 millions

de €244 millions s’est traduit en une de 89% ; de €157 millions Réduction de la dette nette à €1,5 milliard (contre €1,6 milliard à la fin de 2023) et un effet de levier de 1,0x

Dr. Ilham Kadri, CEO

"Nous avons réalisé nos objectifs pour le premier trimestre, et la nouvelle dynamique que nous avons observée depuis le début de l'année est encourageante. Elle s’est traduite par le renforcement de nos marges, portées par la progression séquentielle des volumes et de notre chiffre d’affaires tant dans Materials que Consumer & Resources. Il est encore prématuré de parler de tendance, mais nous gardons nos perspectives pour cette année inchangées.

"Nos cinq premiers mois sous l’enseigne Syensqo nous ont permis d'assurer une transition en fluide pour nos clients. Dans le même temps, nous avons affiné nos priorités commerciales et en matière d'innovation, en veillant à ce qu’elles correspondent parfaitement aux besoins de nos clients et à la qualité de nos solutions. Nous avons également lancé de nouveaux partenariats ambitieux, introduit de nouvelles technologies de rupture visant à renforcer nos positions de leader dans les domaines de l'aéronautique, des véhicules électriques et des revêtements spécialisés, ainsi que réalisé une acquisition dans les solutions dermo cosmétiques haut de gamme pour élargir notre portefeuille sur le marché des soins à la personne."

Perspectives 2024

Bien que nos résultats du premier trimestre 2024 aient bénéficié d'une meilleure dynamique des volumes, soutenant la forte augmentation séquentielle de l'EBITDA sous-jacent, le rythme d’une reprise macroéconomique globale reste incertain. Par conséquent, nous réaffirmons les perspectives précédemment partagée pour l'année 2024 comme suit:

Un EBITDA sous-jacent entre €1.4 et €1.55 milliard;

entre €1.4 et €1.55 milliard; Des dépenses d’investissement entre €600 et €650 millions;

entre €600 et €650 millions; Un Free Cash Flow entre €400 et €500 millions, diminué du paiement de US$180 millions au département de la protection de l'environnement du New Jersey, effectué en avril 2024.





Comme le démontre notre performance au premier trimestre 2024, nous confirmons avoir dépassé le point d'inflexion au quatrième trimestre 2023. Nous nous attendons à ce que cette dynamique positive de l'EBITDA sous-jacent se poursuive au deuxième trimestre 2024, conformément aux attentes actuelles du consensus

Comme indiqué précédemment, la dette nette du deuxième trimestre comprendra le paiement lié au dossier des PFAS ainsi que le paiement du dividende de €172 millions au 31 mai 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée générale annuelle du 23 mai 2024.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

A propos de Syensqo

Syensqo est une entreprise fondée sur la science qui développe des solutions novatrices permettant d’améliorer notre façon de vivre, de travailler, de voyager et de nous divertir. Inspirés par les congrès scientifiques initiés par Ernest Solvay en 1911, nous réunissons des talents brillants qui repoussent sans cesse les limites de la science et de l'innovation au profit de nos clients, avec plus de 13 000 employés.

Nous développons des solutions qui contribuent à offrir des produits plus sûrs, plus propres et plus durables, que l’on retrouve dans l’habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques et les soins de santé. Notre force d'innovation nous permet de concrétiser l'ambition d'une économie circulaire et d'explorer des technologies révolutionnaires qui feront progresser l'humanité.

Media relations







media.relations@syensqo.com









Nathalie van Ypersele

+32 478 20 10 62







Perrine Marchal

+32 478 32 62 72







Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investor Relations







investor.relations@syensqo.com









Sherief Bakr

+44 7920 575 989







Bisser Alexandrov

+33 6 07 63 52 80







Imtiyaz Lokhandwala

+1 609 860 3959

Pièces jointes