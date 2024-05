SYENSQO - Resultaten Eerste Kwartaal 2024

SYENSQO EERSTE KWARTAAL 2024 RESULTATEN

Brussel, 16 mei 2024, 6.45 uur CEST

VERBETERD JAAR-OP-JAAR VOLUMEMOMENTUM IN Kw1 2024

ONDERLIGGENDE EBITDA VAN €363 MILJOEN MET STERKE OPEENVOLGENDE MARGEVERBETERING TOT 22,3%

BEVESTIGING VOORUITZICHTEN 2024

Onderliggend (in € mln) Kw1 2024 Kw1 2023 JoJ Gerapporteerd JoJ organisch Kw4 2023 KwoKw Gerapporteerd Netto-omzet 1,624 1,813 -10.40% -8.30% 1,577 3.00% EBITDA 363 473 -23.40% -20.40% 294 23.30% EBITDA-marge 22.30% 26.10% -380 bps - 18.70% 370 bps Operationele kasstroom 244 412 -40.90% - n.v.t - Kasstroomomzetting (LTM) (1) 88.70% n.v.t - - n.v.t - Vrije kasstroom (2) 157 255 -38.10% - n.v.t - ROCE (LTM) 9.60% n.v.t - - n.v.t -

Q1 2024 Hoogtepunten

De netto-omzet kwam uit op € 1,6 miljard, een stijging van 3% ten opzichte van het vorige kwartaal dankzij een beter volumemomentum, vooral bij Novecare en Specialty Polymers. Op jaarbasis daalde de netto-omzet echter met 8% vergeleken met het record in het eerste kwartaal van 2023, voornamelijk door een afname van de volumes (2%) en prijsverlagingen (6%), vooral in de sectoren Consumer & Resources en Specialty Polymers.

De onderliggende EBITDA van € 363 miljoen steeg met 23% op sequentiële basis, in lijn met de eerdere vooruitzichten.

van € 363 miljoen steeg met 23% op sequentiële basis, in lijn met de eerdere vooruitzichten. De EBITDA-marge van 22,3% steeg met ongeveer 370 basispunten op sequentiële basis, gedreven door verbeteringen van de brutomarge in alle bedrijfsactiviteiten, met name in Composite Materials, Specialty Polymers en Novecare, dankzij de kwaliteit van ons aanbod en goede controle over operationele aspecten en pricing.

van 22,3% steeg met ongeveer 370 basispunten op sequentiële basis, gedreven door verbeteringen van de brutomarge in alle bedrijfsactiviteiten, met name in Composite Materials, Specialty Polymers en Novecare, dankzij de kwaliteit van ons aanbod en goede controle over operationele aspecten en pricing. Onderliggende nettowinst van € 156 miljoen.

van € 156 miljoen. Operationele kasstroom van € 244 miljoen, resulterend in een kasstroomomzetting van 89%; vrije kasstroom van € 157 miljoen.

van € 244 miljoen, resulterend in een van 89%; van € 157 miljoen. Balans: nettoschuld verlaagd tot € 1,5 miljard (tegenover € 1,6 miljard eind 2023) en hefboomratio van 1,0x.

Dr. Ilham Kadri, CEO

"Naast het behalen van onze vooruitzichten voor het eerste kwartaal, ben ik positief gestemd door het verbeterde momentum dat we sinds het begin van het jaar hebben waargenomen. We zagen een sterke margeverbetering, met opeenvolgende verbeteringen in volumes en netto-omzet in zowel Materials als Consumer & Resources. Het is echter nog te vroeg om dit een trend te noemen, maar we kunnen onze vooruitzichten voor het hele jaar met vertrouwen bevestigen.

"In onze eerste vijf maanden als Syensqo hebben we gezorgd voor een soepele overgang voor onze klanten. We hebben onze innovatie- en commerciële prioriteiten herzien en aangescherpt om ze beter af te stemmen op hun behoeften en de unieke waarde die wij bieden. Bovendien zijn we nieuwe, ambitieuze samenwerkingen aangegaan en hebben we baanbrekende technologieën gelanceerd om onze leidende positie in de ruimtevaart, elektrische voertuigen en speciale coatings verder uit te breiden. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in hoogwaardige dermocosmetica om ons portfolio op de consumentenmarkt te versterken."

Vooruitzichten voor 2024

Hoewel de resultaten in het eerste kwartaal van 2024 baat hadden bij een verbeterd volumemomentum, wat leidde tot een sterke opeenvolgende toename van de onderliggende EBITDA, blijft de snelheid van een breder macro-economisch herstel onzeker. Daarom herhalen we onze eerdere vooruitzichten voor het volledige jaar 2024 als volgt:

De onderliggende EBITDA zal liggen tussen € 1,4 miljard en € 1,55 miljard;

zal liggen tussen € 1,4 miljard en € 1,55 miljard; De CAPEX (investeringsuitgaven) zullen liggen tussen € 600 miljoen en € 650 miljoen;

zullen liggen tussen € 600 miljoen en € 650 miljoen; De vrije kasstroom zal liggen tussen € 400 miljoen en € 500 miljoen, exclusief de eerder aangekondigde betaling van US$180 miljoen aan PFAS aan het New Jersey Department of Environmental Protection, die in april 2024 is gedaan.





Uit onze prestaties in het eerste kwartaal van 2024 blijkt dat we de ommekeer in onze onderliggende EBITDA-prestaties zagen in het vierde kwartaal van 2023. We verwachten dat dit positieve momentum in de onderliggende EBITDA zal voortduren in het tweede kwartaal van 2024, in lijn met de huidige consensus verwachtingen.

Zoals eerder aangegeven zal de nettoschuld van het tweede kwartaal een uitstroom bevatten in verband met de PFAS-schikking alsook ongeveer € 172 miljoen in verband met het dividend van het bedrijf op 31 mei 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering op 23 mei 2024.

Safe harbor

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Syensqo verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Syensqo

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

