Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

16.5.2024 klo 8.00

Lassila & Tikanoja vauhdittaa strategiansa toteuttamista ja uudistaa johtoryhmäänsä

Lassila & Tikanojan syksyllä 2023 päivitetyn strategian toteuttamista vauhditetaan ja tehostetaan. Yhtiö aloittaa toimintamallinsa uudistamisen suunnittelun vahvistaakseen kiertotalousliiketoimintojen kasvua. Samassa yhteydessä L&T:n johtoryhmän kokoonpano muuttuu.

Lassila & Tikanojan johtoryhmä 16.5.2024 alkaen

Uusi johtoryhmä aloittaa toimintansa 16.5.2024 toimitusjohtaja Eero Hautaniemen johdolla.

Yhteiskuntasuhteet, vastuullisuus ja strategia - Jorma Mikkonen

Kiinteistöpalvelut Suomi ja Ruotsi - Antti Niitynpää

Henkilöstö- ja lakiasiat - Hilppa Rautpalo

Hankinta - Juha Saarinen 1.8.2024 alkaen

ICT - Edward Skärström

Talous - Joni Sorsanen viimeistään 10.7.2024 alkaen

Ympäristö- ja teollisuuspalvelut - Antti Tervo

Nykyisen johtoryhmän jäsenistä Mikko Taipale jatkaa yhtiön palveluksessa entisessä roolissaan, mutta ei kuulu 16.5. jälkeen johtoryhmään. Ympäristöpalveluiden toimialajohtaja Petri Salermo ja lakiasiainjohtaja Sirpa Huopalainen ovat päättäneet jatkaa uraansa L&T:n ulkopuolella 16.5.2024 alkaen.

”Haluan kiittää Petriä ja Sirpaa heidän arvokkaasta panoksestaan L&T:n kasvussa ja kehityksessä ja toivotan heille paljon menestystä jatkossa.” sanoo toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.

Toimintamallin uudistamisen suunnittelu alkaa

Uuden toimintamallin suunnittelu käynnistyy välittömästi ja se rakentuu L&T:n nykyisille vahvuuksille. Toimialojen ja konsernitoimintojen vahvempi yhteistyö sekä toimialojen tiiviimpi yhteinen johtaminen tuovat tehokkuutta ja synergiahyötyjä sekä paremmat edellytykset hyödyntää kasvumahdollisuuksia. Uuden toimintamallin suunnittelutyö on tarkoitus saada päätökseen syksyn 2024 aikana.

”Ympäristö- ja teollisuuspalveluilla on laaja yhteinen asiakaskunta ja ne toimivat samojen materiaaliarvoketjujen eri osissa. Tiivis yhteistyö mahdollistaa asiakkaan tarpeisiin vastaamisen aiempaa joustavammin ja materiaaliarvon tehokkaamman kasvattamisen. Toimialojen ja konsernitoimintojen vahvempi yhteistyö tuo tehokkuutta toimintaan.” sanoo Hautaniemi.

Muutokset johtoryhmän kokoonpanossa eivät vaikuta yhtiön raportointisegmentteihin, joita ovat Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 802,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 160 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

