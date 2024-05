BUREAU VERITAS - Succès de l’émission obligataire inaugurale notée A3 par Moody’s de Bureau Veritas de 500 millions d'euros à échéance mai 2036

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 16 mai 2024

Succès de l’émission obligataire inaugurale notée A3 par Moody’s de Bureau Veritas de 500 millions d'euros à échéance mai 2036

Bureau Veritas , un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification (TIC), annonce le succès d’une émission obligataire notée A3 par Moody’s d'un montant de 500 millions d'euros à échéance mai 2036, assortie d’un coupon de 3,5 %.

Le livre d’ordres final s’est élevé à plus de 1,5 milliard d’euros, soit 3 fois le montant ciblé. Cette sursouscription élevée a permis à Bureau Veritas de réduire le taux final des obligations à un niveau inférieur aux prix initialement annoncés. Cela témoigne de la confiance des investisseurs obligataires dans le modèle économique du Groupe et dans la qualité de son profil de crédit, confirmé par la notation A3 (perspective stable) récemment attribuée par Moody’s.

Ce placement permet à Bureau Veritas de profiter de conditions de marchés attractives pour les besoins généraux du groupe, y compris le refinancement de son échéance obligataire arrivant à maturité en janvier 2025, tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait être le 22 mai 2024.

BNP Paribas et HSBC sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Active Joint Bookrunners.

CIC, ING, Mizuho, Natixis et Santander sont intervenus en tant qu’Active Joint Bookrunners.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients pour leur excellence et Durabilité, l’entreprise innove pour les aider à s’adapter au changement.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à adresser les défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la Durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 ESG, CAC Next 20, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

CONTACTS ANALYSTES/INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Anette Rey +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0) 6 69 79 84 laurent.brunelle@bureauveritas.com anette.rey@bureauveritas.com Colin Verbrugghe +33 (0)1 55 24 77 80 colin.verbrugghe@bureauveritas.com



Karine Ansart

+33 (0)1 55 24 76 19

karine.ansart@bureauveritas.com









