TCM Group A/S: Kvartalsrapport Q1 2024

SELSKABSMEDDELELSE



Nr. 191/2024

Tvis, 16. maj 2024



Kvartalsrapport Q1 2024 (1. januar – 31. marts)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2023 – AUBO Production A/S er inkl. i tallene pr. 3. juli 2023)

Fortsat B2C forbedring i 1. kvartal under udfordrende markedsforhold.

CEO Torben Paulin:

” Salget i kvartalet udviklede sig i overensstemmelse med vores forventninger, hvor ordreindgangen på B2C-markedet i Danmark fortsatte med at forbedre sig på tværs af de fleste af vores brands. B2B-salget fortsatte som forventet med at falde primært inden for projektsalg. Omsætningen i 1. kvartal var DKK 293 millioner mod DKK 264 millioner i Q1 sidste år. Det underliggende sammenlignelige salg gik tilbage med 12% i kvartalet. Salget i Norge, som udgjorde 20% af koncernens omsætning, var negativt påvirket af afmatningen på B2B-markedet, som spiller en stor rolle i det norske salg. Sammen med vores norske distributør har vi rettet vores fokus på at vinde markedsandele på B2C-markedet, indtil B2B-markedet er retter sig.

Som et resultat af at høj margin B2C-salg voksede som en procentdel af det samlede salg og inklusion af AUBO-salg (AUBO Production blev erhvervet i 3. kvartal 2023), steg den samlede bruttomargin betydeligt i 1. kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år, fra 18,9% til 20,7%.

Justeret EBIT i 1. kvartal var DKK 16 millioner mod DKK 13 millioner i Q1 sidste år, og den justerede EBIT-margin steg til 5,4% fra 4,9% i Q1 sidste år.

Frit cash-flow var DKK 13 millioner sammenlignet med DKK -36 millioner sidste år som følge af en væsentlig forbedring af arbejdskapitalstyringen, og gearingen ved udgangen af 1. kvartal var 3,73, hvilket er betydeligt under de aftalte covenants.

I første kvartal fortsatte TCM Group med at udvide vores tilstedeværelse i Danmark med tilføjelse tre nye brandede butikker i kvartalet, to i AUBO og en i Nettoline.

I TCM Group er vores medarbejdere vores største aktiv. Derfor er det meget vigtigt for os, at vores medarbejdere er trygge, mens de arbejder, og vi fortsætter med at opbygge en kultur, hvor arbejdsrelaterede ulykker ikke er acceptable. Vi er derfor også tilfredse med, at vi i 1. kvartal på et af produktionsstederne kunne fejre tre år uden arbejdsrelaterede ulykker.

Baseret på resultaterne af 1. kvartal fastholder vi de finansielle mål for 2024 for TCM Group med hensyn til salg og indtjening. Vores finansielle forventninger til helårsomsætningen for 2024 er i intervallet DKK 1.000-1.150 millioner med en indtjening (justeret EBIT) i intervallet DKK 55-85 millioner.”

Finansielle nøgletal 1. kvartal 2024

Omsætningen blev DKK 292,5 millioner (DKK 263,8 millioner) svarende til en omsætningsstigning på 10,9%.

Justeret EBITDA DKK 24,4 millioner (DKK 17,9 millioner). Justeret EBITDA margin var 8,3% (6,8%).

Justeret EBIT DKK 15,8 millioner (DKK 13,1 millioner). Justeret EBIT margin var 5,4% (4,9%).

Engangsposter havde en samlet negativ indvirkning på DKK 0,0 million (DKK 1,7 millioner).

EBIT DKK 15,8 millioner (DKK 11,4 millioner), svarende til en EBIT margin på 5,4% (4,3%).

Periodens resultat på DKK 7,0 millioner (DKK 5,4 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 12,6 millioner (DKK -35,9 millioner).

Cash conversion ratio var 69,2% (61,5%).

Finansielle forventninger for helåret 2024 er en omsætning i niveauet DKK 1.000-1.150 millioner med indtjening (justeret EBIT) i niveauet DKK 55-85 millioner.





For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Kontakt: ir@tcmgroup.dk

Præsentation

Delårsrapporten bliver præsenteret torsdag den 16. maj 2024 kl. 9:30 CEST i en telekonference, der kan følges på TCM Groups hjemmeside eller på https://edge.media-server.com/mmc/p/2ezitred.

For at deltage i telekonferencen og dermed have mulighed for at stille spørgsmål, skal deltagerne registrere sig forud for konferencen via nedenstående link. Ved registrering vil hver deltager få udleveret deltageropkaldsnumre og en unik personlig PIN-kode.

Online registrering til opkaldet: https://register.vevent.com/register/BI6d7867feb2e14a598cc87b2cf85cabd1

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.

Vedhæftede filer